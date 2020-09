Závodní Talbot s nevídanou historií renovují v Chropyni. Jezdil s ním slavný Fangio

V Česku by se těžko našli zapálenější fanoušci do značky Talbot, než jsou otec a syn Kudelové. Talbotů vlastní několik a ve své veteránské dílně v Chropyni je renovují na tak špičkové úrovni, že už získali několik ocenění na prestižních světových veteránských přehlídkách. Nyní dokončují renovaci závodního Talbotu, se kterým jezdil pilot F1 Fangio, a chystají se s ním na závod Le Mans Classic.

Jen hrstka aut v Česku má rodokmen jako závodní Talbot, který vlastní František Kudela z Chropyně. Milovníka francouzských a anglických vozů byste sotva kdy viděli se svými auty vychloubat se na veřejnosti. Skromný muž se daleko lépe cítí s nářadím v ruce, obklopený osmi spolupracovníky, se kterými si před čtyřmi lety otevřel veteránskou dílnu v Chropyni.

Firmu Chropyňská strojírna s aktuálně miliardovým ročním obratem a více než tisícovkou zaměstnanců před třiceti lety vybudoval a před deseti předal synovi Robertovi. Dílnu, kterou si založil "na důchod", s nadsázkou popisuje jako veteránskou kliniku, protože zvládá renovovat maximálně dva až tři vozy za rok. To, co z bran dílny vypustí do světa, však nemá obdoby, špičková renovace je na světové úrovni.

Dokazuje to činy, Talbot Lago T26 Grand Sport s karoserií od Josepha Figoniho v roce 2018 vyhrálo kategorii poválečných vozů na nejprestižnější veteránské výstavě světa, Concours d´ Elegance Pebble Beach, a zařadilo se i mezi tři nejhezčí vozy celé výstavy, vůz poté vyhrál obdobné veteránské soutěže automobilové elegance v Chantilly i Londýně. Vloni František Kudela přivezl na výstavu Automobilové klenoty v pražské Hostivaři špičkově zrenovovanou Lagondu V12 z roku 1939 (více jsme psali zde).

Lagond měli otec a syn Kudelové, oba fanoušci do veteránů, dokonce více, ale před nedávnem se, včetně jednoho veterána značky Rolls-Royce, prodaly, aby do chropyňské garáže mohl přibýt právě tento výjimečný závodní Talbot. "To auto má perfektní historii. V roce 1951 jezdilo na Le Mans a pilotoval ho Juan Manuel Fangio, nejlepší závodník historie F1," říká František Kudela.

Značka Talbot tehdy velice toužila na čtyřiadvacetihodinovém vytrvalostním závodu Le Mans zvítězit, a tak najala závodníky Juana Manuela Fangia s Louisem Rosierem, který o rok dříve jihofrancouzský podnik s Talbotem vyhrál.

Podle informací argentinského Museo Fangio se toho roku do závodu nasadily dokonce čtyři Talboty a sir Stirling Moss tehdy zajel rekord na jedno kolo okruhu La Sarthe rychlostí 169,3 km/h. Souboj závodníků byl napínavý i proto, že lilo jako z konve.

"Fangio bohužel odpadl v páté hodině jízdy z třetího místa. Praskl mu chladič a vytekl mu horký olej do klína, takže nakonec nedojeli," popisuje závod František Kudela. (Podívejte se do galerie na působivé fotky ze závodu, které nám argentinské muzeum ochotně poskytlo, pozn. red.)

Automobiloví znalci už od pohledu namítnou, že vůz pánů Kudelů má jinou karoserii než ten, který kroužil na Le Mans v roce 1951. "Samozřejmě tehdy vypadalo jako malá formule, jenže v roce 1952 přišly nové předpisy a z bezpečnostních důvodů dostal tuto novou plechovou karoserii. Ještě v roce 1954 stroj závodil na Monte Carlu, pak v Paříži. Tam však havaroval a jeho pilot Paul Mairesse zahynul.

Vůz záhy pořídil majitel z Anglie, který renovoval i původní karoserii, podařilo se nám ovšem sehnat i tuto druhou. Na závodě Le Mans Classic ho chceme představit v provedení, ve kterém jezdil Fangio, tedy nejen s původní karoserií, ale i repasovaným závodním motorem," popisuje František Kudela. Výrazně mu pomáhá, že v archivu značky Talbot a také mezi členy Talbot klubu se dá dobře sehnat veškerá dokumentace.

"Vůz závodil v roce 1952 v GP Monaka s novou karoserií Barquette. Poté se zúčastnil několika dalších závodů, ale v těchto letech již nestačil na své konkurenty. V dílně firmy Talbot zůstal až do roku 1959, kdy ho koupil Richard Pilkington a odjel s ním do Anglie. V následujících desetiletích se s ním účastnil více než 200 závodů.

V roce 2015 od něj získal vůz Richard Wilson a pokračoval v závodění s autem na významných událostech, například ještě téhož roku závodil na Goodwood festivalu a v roce 2017 na Nürburgringu," popisuje detailní historii auta František Kudela.

"Přál jsem si mít vůz, který kdysi jezdil Le Mans a byla by tedy možnost se s ním účastnit závodu historiků," vysvětluje, proč si Talbota se synem pořídili. Do závodu Le Mans Classic, který se koná jednou za dva roky, se totiž mohou přihlásit jen stroje, jenž se ho v minulosti účastnily. Letošní ročník byl kvůli koronaviru odložený, má se však konat příští rok.

"Ale uvidíme, jestli si sednu na Le Mans za volant. Syn pojede určitě, ale jestli chceme důstojně reprezentovat barvy České republiky, měl by tam být pilot, který využije kvality a schopnosti auta naplno. Když ho pilotoval Fangio, létalo rychlostí 270 km/h, já když v něm jedu 160 km/h, považuji to za svůj vrchol," dodává s úsměvem.

Ještě jednu novinku nadšenci Kudelové chystají na příští rok. Na Concours d´ Elegance v Pebble Beach by se měl představit další vůz ze špičkově renovovaných kousků z chropyňské dílny. V plánu byla jeho veřejná premiéra už letos, ale kvůli koronaviru se výstava nekonala.

Již dokončený stroj zatím parkuje pod plachtou a čeká na své odhalení. Je to opět Talbot Lago GS se zakázkovou karoserií a motorem, který se montoval do závodních vozů. Majitel nám ukázal fotografie, a tak můžeme říci, že to bude minimálně stejně dechberoucí renovace jako v případě Talbotu Lago T26 GS Figoni, který patří mezi nejkrásnější veterány světa.