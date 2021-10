Tatra, co nezná bratra. V Ostravě mají nejdelší auto, které kdy v firma vyrobila

Hutní společnost Liberty Ostrava představila speciální vůz Tatra, který si pořídila pro převážení dlouhých tyčí. Jde o nejdelší vozidlo, které kdy kopřivnická automobilka Tatra Trucks vyrobila. Speciální úpravy na vozidle provedla frenštátská společnost Partner Ipex.

Vozidlo bylo spolu s dalšími technologiemi, například speciálními pilami, součástí investice v celkové výši 90 milionů korun, která Liberty umožňuje provádět finální úpravy závitových tyčí.

"To auto jsme potřebovali z jednoho důvodu: Potřebujeme převážet interně dlouhé tyče ze středojemné válcovny na servisní centrum a ty tyče jsou délky někdy až 24 metrů. Proto standardní kamiony nejsou vyhovující a ani vagony se nedají použít," řekl vedoucí centra závitových tyčí Pavel Suchánek.

Automobil je dlouhý 25,3 metru. Pohání ho 300kW motor Tatra s automatickou převodovkou Allison. Původní podvozek modelové řady Tatra Force má šest náprav, k nim firma Partner Ipex přidala sedmou. Tím se dosáhlo požadované celkové nosnosti vozu přes 70 tun a užitečného zatížení přibližně 50 tun. První čtyři nápravy jsou hnací, dvě přední a poslední tři zadní řízené. Auto splňuje parametry i pro provoz na veřejných komunikacích, nepředpokládá se ale, že by vyjíždělo mimo areál Liberty Ostrava.

"Museli jsme kabinu předsadit před přední nápravu, tím pádem motor dát až za kabinu,“ řekl obchodní ředitel firmy Partner Ipex Vojtěch Svoboda. Ložná plocha valníkové plošiny může zasahovat až nad kabinu.

Upravit vůz z technického hlediska bylo podle Svobody relativně jednoduché. "Vzhledem k tomu, v jakém období se to vozidlo stavělo a co provázelo automobilový segment z důvodu covidu, bylo nejtěžší to celé zorganizovat tak, abychom byli schopni termín dodání splnit, takže logisticky náročné, aby všichni subdodavatelé byli schopni řádně plnit dodávky," řekl Svoboda. Přestavba zabrala deset měsíců.

Ředitel marketingu Tatry Kamil Košťál řekl, že v automobilce se používá poučka - čím víc náprav, tím víc Tatra. "Tatra do nějakých dvou, tří náprav za sebou není úplně konkurenceschopná, co se týče ceny a přidané hodnoty, pokud nehovořím o těžkém terénu. Ale v podstatě čím více náprav zákazník požaduje, tím více konkurenceschopná je. Jsme vděčni za každou takovouto specialitku. Na druhou stranu platí to, že kdybychom dělali jenom tyto specialitky, tak nás to neuživí, takže jsme rádi i za větší kontrakty," řekl Košťál.

"Tatry jsou tradičně považovány za vozidla do těžkého terénu, ale v tomto případě se využila jiná jejich unikátní vlastnost: Možnost sestavit podvozek pro extrémně dlouhý náklad,“ dodal

Řidiče pro speciální vůz sháněla huť více než půl roku. Nakonec našla Jiřího Soldána, který byl řidičem speciálních armádních vozidel a po odchodu z armády se zajímal o možnost nastoupit jako strojvůdce v ocelárnách.

"Už jsem si několikrát projel areál, abych si ověřil, kudy se bez potíží dostanu. Musím myslet na to, že by zadní část vozidla mohla při větším nájezdu přesáhnout až mimo komunikaci," uvedl Soldán. Jedinou komplikací podle něj občas bývá zúžený průjezd například v místě nakládky, kde čekají auta. Velkou výhodou podle něj je, že má auto pět řiditelných náprav.

Liberty Ostrava vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl. Roční kapacita výroby podniku je 3,6 milionu tun oceli. I s dceřinými společnostmi má firma 6000 zaměstnanců.