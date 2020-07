Svrchovaný vládce nad Superbem končí. Poslední test VW Passat se superdieselem

Krátce po loňském faceliftu přichází Volkswagen Passat o jednu z lákavých konkurenčních výhod oproti Škodě Superb. Již do něj totiž není možné objednat dvojitě přeplňovaný naftový dvoulitr, který se svými parametry dokázal vyrovnat dieselovým šestiválcům.

Psal se rok 2014, emisní skandál Dieselgate teprve doutnal a středobodem technického workshopu k osmé generaci Passatu na ústředí značky ve Wolfsburgu byl nový überdiesel.

Inženýrům se z dvoulitrového TDI podařilo díky sekvenčnímu dvojitému přeplňování vydolovat v té době naprosto nevídaných 176 kilowattů a 500 newtonmetrů, což byly hodnoty vyhrazené jen třílitrovým šestiválcům. Podobný motor vlastně nabízelo jen BMW, ale s nižším výkonem. Zrychlení z nuly na sto mělo u Passatu proběhnout do 6,5 vteřiny a spotřeba nepřekonat pět a půl litru v kombinovaném cyklu.

Dvoulitrové BiTDI se stalo vlajkovou lodí nového Passatu, který se začal prodávat na podzim 2014. Vždy jste k němu dostali sedmistupňový dvouspojkový automat a pohon všech kol. Kromě toho, že to zákazníci vyžadují, bylo by oněch 500 Nm na přední kola prostě příliš. Volkswagen si motor střežil jako rodinné stříbro, kromě Passatu ho dostal ještě Arteon, Tiguan a na rok a pár měsíců Škoda Kodiaq RS.

Ironií osudu se ale naftový silák nedožije konce stávající osmé generace Passatu, která vloni prošla modernizací. Příčinou jsou emisní předpisy, do začátku příštího roku se mají zpřísnit odchylky měření v laboratoři a běžném provozu a biturbo podle všeho zpřísněné podmínky (za jejichž urychlený nástup si VW může samo) nezvládne splnit. A to navzdory tomu, že mělo jako jeden z prvních motorů SCR katalyzátor se vstřikováním močoviny.

Biturbo Passat již ani nelze zadat do výroby, pro osm vyvolených zákazníků ale zůstávají v Česku k dispozici skladové a předváděcí vozy (stav k pátku 24. července). Ceny začínají na zajímavých 1 149 000 korunách.

My jsme naftovou rozlučku pojali v terénním duchu a zvolili oplastovanou verzi Alltrack. Takových aut je v Česku aktuálně pět, zbývá jeden kombík ve sportovní výbavě R-Line a dvě v běžnější Elegance.

I po šesti letech, kdy jsme se v Česku mohli s biturbo Passatem poprvé svézt, motor působí úctyhodným dojmem. Větší a menší turbo se v něm střídají a spolupracují jako dobře sehrané hudební duo. Motor táhne již pod 1500 otáčkami, kde slabší 140kW verze s jedním turbem jen zoufale lapá po dechu, pak nabídne mamutí zátah ve středním otáčkovém pásmu a nepolevuje ani u mety 4000 otáček.

Svým sebevědomým projevem stále připomíná spíše dobrý přeplňovaný benzin, něco podobného bratrský Superb nenabídne. Skvělé je rovněž sladění se sedmistupňovou převodovkou, která necuká jako v případě slabších motorů a přitom nadále velice rychle řadí. Pohon všech kol pak nabídne jen stěží překonatelný záběr.

Jsou jen dva ohledy, v nichž starší biturbo na modernější a slabší dvoulitry ztrácí. Byť je v Passatu velice dobře odhlučněné a místo naftového nýtování vydává spíš hučivý zvuk, nové motory jsou kultivovanější.

Ideální není také spotřeba: abyste jeli za málo, musíte se více snažit. Běžně si tak Passat řekne o sedm až sedm a půl litru, rychlá jízda spotřebu zvedá i kvůli relativně kratším převodům. Ve sto třiceti točí motor přes dva tisíce.

Na druhou stranu, tohle superTDI je nadále úspornější než benzinové dvoulitry o podobném výkonu, a oproti naftové konfekci je jeho projev jednoznačně výjimečný. Těžko odhadnout, jak ho nahradí dvousetkoňové TDI, které bude pohánět Octavii RS a Golf GTD a chystá se podle všeho i do Passatu. Před sebou má těžký úkol

Manažerský Volkswagen na každý pád přichází o jednu ze svých nejlákavějších zbraní. Na testované kombinaci se přitom jen těžko hledají chyby. Tiché auto s pohodlnými sedadly a obrovským kufrem je jedním z rodinných ideálů, které se jen těžko vracejí.

Oplastovaný Alltrack navíc nabídne o tři centimetry vyšší světlou výšku, pohon všech kol a off-road mód pro lepší průchod terénem, hlavně se ale s výraznějším designem odliší od uniformních běžných kombíků.

Na výši je nadále také technologická výbava s adaptivním tempomatem a řízením v jízdních pruzích, navigací s on-line zpravodajstvím a chytrým hlasovým ovládáním nebo samočinnými dálkovými světlomety s technologií Matrix. Škoda head-up displeje, který se promítá postaru na průhlednou destičku, Superb ho však nemůže nabídnout vůbec.

Volkswagen Passat Variant Alltrack 2.0 BiTDI Motor: naftový 4válec, 1968 cm3, 2x turbo

Výkon: 176 kW při 4000 ot./min + 10 kW

Točivý moment: 500 Nm při 1750-2500 ot./min

Nejvyšší rychlost: 239 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 6,4 s

Kombinovaná spotřeba: 5,9 l/100 km

Objem zavazadlového prostoru: 639 l

Cena: již se neprodává, skladové vozy od 1 149 000 Kč

Snad jen jedna věc by dobře jezdícímu Passatu slušela, menší kola by prospěla plavnému zvýšenému podvozku. Aktivní tlumiče sice dělají, co mohou, ale na větších nerovnostech jsou 19" kola prostě znát, navíc jsou jejich okraje doslova magnetem na škrábance. Inu, pečlivě vybírejte, dokud je z čeho. Některé skladové kusy jsou na menších osmnáctkách.

Cesta do skladových zásob je mimochodem v současnosti také jedinou, jak se dostat k verzi Alltrack a pohonu 4×4. Konfigurátor Passatu v současné době nabízí kromě plug-in hybridu jen 2.0 TDI Evo a 1.5 TSI o výkonu 110 kW s pohonem předních kol. Počítá se ale, že se čtyřkolka vrátí se silnějšími dvoulitry.