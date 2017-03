Škoda svolává do servisu vozy s automatickou převodovkou DSG7. Týká se to i 3260 českých majitelů

před 28 minutami

Servisní akce Škody Auto týkající se aktualizace softwaru sedmistupňové převodovky DSG se týká celosvětově 192 000 aut. V České republice se akce dotkne 3260 vozů.

Servis by měli navštívit majitelé modelů Fabia, Rapid, Roomster, Octavia, Superb a Yeti vyrobených od ledna 2013 do srpna 2015 a vybavených právě sedmistupňovou převodovkou DSG. ČTK to řekl mluvčí automobilky Škoda Auto Vítězslav Pelc.

Důvodem servisní akce je potenciální nesprávná funkce softwaru, která může vést k překročení únosného tlaku v hydraulickém systému převodovky. V rámci akce bude v autech aktualizován chybný software. "Tato procedura netrvá déle než jednu hodinu a je pro všechny zákazníky zcela zdarma," řekl Pelc.

Podle něj chybná funkce softwaru nepředstavuje nebezpečí pro řidiče ani pasažéry a také nemůže vést k nouzovým situacím vozu. "Servisní opatření může být provedeno i v rámci pravidelné návštěvy servisu," dodal mluvčí.

Servisní akce se týká všech trhů Škody Auto. Například v Rusku má navštívit servis přes 40 000 vozů.

autor: ČTK