Již více než týden mohou být otevřené prodejny aut, a aby dohnali ztrátu, řada prodejců se snaží zbavit skladových vozů. Zákazníci tak mohou počítat s většími slevami, než na jaké byli zvyklí. Většina z nich pochopitelně není zcela veřejných, jde o to, co prodejce nabídne a kupující si vyhádá. My jsme prošli nabídky skladových modelů běžných značek a vybrali modely, které nás zaujaly.

Níže uvedené nabídky jsou ty nejvýhodnější možné: většinou zahrnují využití nabídky financování, v řadě případů je v nich kalkulován i dodatečný bonus za výkup vozu protiúčtem. Veškeré slevy a jejich podmínky jsme se pro vás snažili rozklíčovat, najdete je na jednotlivých snímcích. Vždy ale platí, že pokud vás nějaký skladový vůz zaujme a podmínky pro slevu zcela nesplňujete, prodejce pro vás může najít nějakou jinou alternativu.