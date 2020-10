Supersport pro pana ředitele. Nové Porsche Panamera jede stovkou za pouhé tři vteřiny

O mnoho rychleji již to nejde ani Ferrari, nové F8 Tributo zvládne jet stovkou za 2,9 vteřiny. Vrcholná Panamera Turbo S potřebuje 3,1, o dvě desetinky více, přitom uveze dvakrát tolik lidí, a ještě jejich kufry. Superrychlý ředitelský liftback prodělal jemný facelift a my jsme ho mohli vyzkoušet. Na obyčejné silnici i na technickém okruhu Bilster Berg nedaleko Stuttgartu.

Facelift? Že vám Panamera přijde stále stejná? Inu, ona se ani moc nezměnila. Designéři decentně poupravili nárazníky, pohráli si s linkami denního svícení a poladili zadní obrysová světla, která nově spojuje nepřerušovaná linka. Nač také měnit impozantní tvary auta, které má tak trochu připomínat nataženou sportovní legendu 911.

Nějakých zásadních změn nedoznal ani podvozek. Šéf jeho vývoje Michael Schäfer přiznává, že už původní auto bylo velice dobré, a tak došlo na pilování, jehož cílem bylo dosáhnout ještě větší přilnavosti v zatáčkách.

Tým podvozkářů měnil uložení motoru a náprav, ladil funkci elektronicky řízených tlumičů a stabilizátorů, přidal nový posilovač řízení, který má vylepšit zpětnou vazbu, a pilně testoval pneumatiky. Panamera nově může mít pláště Michelin Pilot Sport Cup 2. Vzorku je na nich skromně, a aby jejich měkká směs fungovala, potřebují zahřát.

Pokud je ale umíte dostat na správnou teplotu, luxusní Panamera s vyhřívanými sedadly, chytrou navigací a snad veškerou luxusní výbavou, na niž si vzpomenete, se na nich dokáže na závodní trati takřka vyrovnat očesanému Porsche 911 GT3 z roku 2013.

Chcete důkaz? Testovací pilot Porsche Lars Kern s Panamerou zajel jedno kolo 20 km dlouhé a nesmírně náročné Severní smyčky okruhu Nürburgring za sedm minut a 29,81 vteřiny. Před sedmi lety to samé zvládl Nürburgringem ošlehaný a uznávaný šéfredaktor německého magazínu Sport Auto Horst von Saurma v 911 GT3 za 7:32.

Panameře ovšem nepomohly jen pneumatiky a vypilovaný podvozek, při faceliftu dostala novou vrcholnou verzi. Jmenuje se Turbo S a oproti předchozímu Turbu její osmiválec posílil (například díky novým turbům a vstřikovačům) o 59 kilowattů a 50 newtonmetrů. Čtyřlitrový motor přeplňovaný dvojicí turbodmychadel, která musí vydržet žár mezi oběma řadami válců, ale díky tomu tlačí vzduch do spalovacího prostoru kratší cestou, má nově plných 463 kilowattů a 820 newtonmetrů.

Spojte to s osmistupňovou převodovkou, pohonem všech kol a z nuly na sto umí tahle luxusní limuzína zrychlit za avizované 3,1 vteřiny. Maximální rychlost je 315 km/h. Mimochodem, Porsche před modernizací nabízelo ještě Turbo S E-Hybrid, které osmiválec tehdejšího Turba kombinovalo s elektromotorem. Celkový výkon byl 500 kW, ale zrychlení ani maximální rychlost kvůli těžkým bateriím nedosahovaly úrovně současného vrcholného nehybridu.

Samotná čísla ale nemohou říct vše. Zběsilost Panamery se musí zažít. Po okresce Turbo S létá rychlostmi, o nichž se ve slušné společnosti skutečně nemluví, jako by se nechumelilo, pneumatiky si ani nedovolí písknout, utaženými vlásenkami se prokroutí, jako by mělo místo pěti metrů tak čtyři a půl. Přitom je navýsost komfortní, tiché a má pohodlná sedadla, z nichž nebudete chtít vystoupit.

Ostatně cílem Porsche bylo zdokonalit rozsah schopností auta - aby bylo sportovní i komfortní na dlouhých cestách. To druhé mu jde rozhodně lépe než konkurenčnímu Mercedesu-AMG GT 4Door.

Auto funguje i na okruhu. A to nám konzervativní tiskové oddělení Porsche raději nechalo na disky obout civilnější (a na mokru a za chladného počasí bezpečnější) pneumatiky Michelin Pilot Sport 4S.

I zde dvoutunové a pětimetrové auto působí až překvapivě obratně. Na řidičské chyby reaguje čitelně, když šofér chce, umí být přetáčivé. Nedotáčivost přichází až po zbytečně přepáleném nájezdu a snaze dohnat to instruktorské auto před vámi. Zpoza volantu však takové hledání limitů nepůsobí děsivě, naopak Panamera se zdá být přívětivým společníkem, který svoje chování oznámí s dostatečným předstihem.

Monumentálnímu Turbu S v tomto směru pomáhá i pokročilá podvozková technologie. Auto standardně nabízí vzduchové odpružení, adaptivní tlumiče a stabilizátory a elektronicky řízený zadní samosvorný diferenciál. Bez příplatku jsou v ceně i neutahatelné karbonkeramické brzdy.

Ostatní verze řadu z těchto vychytávek nabídnou za příplatek. Kromě Turba S jsme vyzkoušeli i variantu GTS, která má být určena pro nejsportovněji založené řidiče. Její osmiválec má "jen" 353 kW, ale je laděný tak, aby jeho projev více připomínal atmosférické pohonné jednotky. Místo mamutího zátahu odspoda je tak zapotřebí s ním pracovat v otáčkách. Pak umí být na normální silnici stejně rychlý jako Turbo S, a dokonce zábavnější.

Zajímavou alternativou je také nová plug-in hybridní verze 4S E-Hybrid. Ta již nemá osmiválec, ale pouze dvakrát přeplňovaný 2,9l V6 o výkonu 324 kW a s ním spojený 100kW elektromotor. Pružnost i zrychlení (3,7 vs. 3,9 vteřiny) jsou lepší než u osmiválcového GTS. To vše při schopnosti ujet 54 km čistě na elektřinu a dostat se s emisemi pod 50 gramů CO2 na kilometr. Tenhle superhybrid tak může v centru Prahy parkovat zdarma, protože má nárok na EL značku.

O víkendu si pak řidič může užívat jeho vyvážení hmotností, které je díky vzadu umístěným bateriím blíž ideálnímu poměru 50 : 50 než u GTS nebo Turba. Porsche také zapracovalo na naladění brzdového pedálu, který působí přirozeněji a dobře maskuje přechod mezi rekuperací a mechanickými brzdami. Škoda že se kvůli zástavbě baterek smrskne velikost kufru ze 495 na 403 litrů. Většinou jde ale naštěstí o prostor pod podlahou.

Kromě uvedených variant bude zpočátku ředitelské Porsche dostupné i jako základní zadokolka označená prostě Panamera s 2,9l V6 o výkonu 243 kW. Ten samý motor bude pohánět i Panameru 4 s pohonem všech kol. Do budoucna pak mají přijít i další varianty, počítá se mimo jiné i s dalšími dvěma hybridy do zásuvky. Co je jisté, že všechny motory budou spalovat benzin, diesely už Porsche nenabízí.

Co ale u Panamery k mání je, jsou tři typy karoserie. Kromě základní varianty je tu i prodloužená Executive s o 150 mm delším rozvorem (celková délka 5,2 metru) a pak také kombi Sport Turismo. Kufr je v jeho případě větší o pouhých dvacet litrů (místo 495 nabídne 515, resp. 467 vs. 487 litrů u Turba S), ale méně klesající střechu ocení vzadu sedící dlouháni, kteří budou mít více místa na hlavu.

Porsche Panamera Turbo S Motor: benzinový 8válec, 3996 cm3, 2x turbo

Výkon: 463 kW při 6000 ot./min

Točivý moment: 820 Nm při 2300-4500 ot./min

Nejvyšší rychlost: 315 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 3,1 s

Kombinovaná spotřeba: 10,7 l/100 km (NEDC)

Objem zavazadlového prostoru: 467 l

Cena: v přepočtu 4 836 891 Kč (v Česku zatím není cena stanovena)

České ceny zatím nová Panamera nemá, dá se ale tušit, že se nebudou moc lišit od těch německých. Tam základní šestiválcová zadokolka začíná v přepočtu na 2,46 milionu korun, za Turbo S musí zákazníci vysázet minimálně 4,84 milionu.