Strůjce úspěchu: Čtvrt roku s nejoblíbenější Mazdou, rodinným SUV CX-5

Japonská Mazda má v Česku dobře našlápnuto. Ač má domácí trh s auty problémy a oproti loňsku padá, Japoncům se u nás daří a jejich prodeje rostou. Není se čemu divit, atraktivní design umí kombinovat s příslibem dynamické jízdy a odlišnou technikou. Bude to platit i při tříměsíčním soužití? Rozhodli jsme se to vyzkoušet s vloni nejoblíbenějším modelem: SUV CX-5.

Již od pohledu je CX-5 prototypem automobilového zlatého dolu, pohledné dynamické SUV, za kterým se otočíte, i když nebude zrovna v unikátní červené metalíze Soul Red, ale v šedé Machine Grey jako náš kousek, který vidíte na obrázcích. Mazdě sluší nízká přední světla i svalnaté boky karoserie. Neokoukala se nám ani po čtvrt roce.

Moderní slušivé tvary bohužel trochu nekorespondují s interiérem. Jistě na pohled nepůsobí nikterak zastarale, ale kostrbatá grafika navigace s rozmazaným obrazem parkovacích kamer trochu sráží dojem, který navozuje hezký digitální rychloměr, který je do detailu sladěný s mechanickými ukazateli po stranách. Šikovný je i head-up displej, který Mazda v top verzích Revolution Top a Takumi Plus moderně promítá na čelní sklo, ne na výsuvnou průhlednou destičku.

Nabídka funkcí jinak není nikterak převratná. To dnes nejdůležitější ale Mazdě nechybí: podpora Apple CarPlay a Android Auto. Používali jsme zrcadlení telefonu s Androidem a fungovalo na jedničku, ovládání je dokonce uzpůsobeno otočnému ovladači mezi sedadly, takže nemusíte spoléhat na dotykový displej, který v CX-5 za jízdy z bezpečnostních důvodů stejně na "osahávání" prsty nereaguje. Klidně ušetřete 12 500 korun za vestavěnou navigaci, připlácet se za ni ostatně musí i u naší top výbavy Takumi Plus.

Na prostornost interiéru jsme si za tři měsíce stěžovali jen jednou. Dlouhé krabice z jednoho nejmenovaného švédského obchodu s nábytkem se dovnitř vešly jen poté, co jsme sedadlo spolujezdce posunuli zcela dopředu.

S výjimkou této krajní situace ale Mazda vždy spolkla všechno, co jsme potřebovali odvézt. Kufr je solidní a místo vzadu více než dostatečné. Snad jen páté dveře by se mohly otevírat o trochu výše, těch pár boulí na hlavě nám naštěstí již splasklo.

Kromě nákladu bohužel naftové CX-5 zachutnalo i palivo. V průměru si řekla o 7,1 litru na sto kilometrů. Jistě, na vysoké SUV s pohonem všech kol, automatem a turbodieselem o výkonu 136 kilowattů to není zase tak špatné.

Člověk se ale nemůže ubránit dojmu, že by to mohlo být lepší. Pokud totiž chcete jezdit s rozumnou spotřebou, musíte CX-5 šetřit. To prokázala dlouhá cesta do německého Hannoveru, při níž si svižnou jízdou stopadesátkou po rychlostně neomezené dálnici Mazda řekla o osm litrů.

Příčinou jsou mimo jiné krátké převody šestistupňového automatu, který již při českém limitu 130 km/h točí 2400 otáček. Ve 150 ukazuje ručička téměř tři tisíce a CX-5 si z nádrže přihne. Velice rychle tak pochopíte, proč všechny ostatní Mazdy CX-5, které v Německu potkáte, jedou v pravém pruhu stodvacítkou.

Což je tak trochu paradox, protože jestli se něco jadrnému dieselu nedá vytknout, tak je to chuť do života. Motor se krásně sbírá z nízkých otáček a má energický zátah. Pomáhá mu v tom i jinak velice dobré sladění s ne zrovna bleskurychlým, ale navýsost plynulým automatem.

Ten nijak nevybízí ke sportovní jízdě, která Mazdě s těžkým motorem pod kapotou stejně není úplně vlastní. Čitelné auto se sportovně tužším a citlivým řízením v zatáčkách nedokáže úplně zamaskovat ani svoji vysokou karoserii.

Vadí to? Ani ne, spíše nás trápily kývavé pohyby karoserie na nerovnostech, Mazda si sice bez adaptivních tlumičů dokáže poradit i s velkými devatenáctipalcovými koly, ale adaptivní tlumiče nebo lehčí motor (benzinový 2.5 Skyactiv-G o výkonu 143 kW) by jí jednoznačně prospěly.

Komfort by vylepšily i o něco širší sedáky předních sedadel. Odhlučnění kabiny je ale naprosto v pořádku a k pohodě na palubě přispívají i takové věci jako odvětrávaná sedadla nebo světla se stálým dálkovým světlem, která umí vykrývat protijedoucí vozy.

Celkově vzato tak ten, kdo koupí Mazdu CX-5, neprohloupí. Nenechte se zmást dynamickým designem, žádný sporťák to není, spíše je to prostorné a komfortně laděné auto. Testovaná verze se všemi možnými vychytávkami přijde na 1 066 400 korun. Zcela upřímně bychom si ale vystačili s o sto tisíc levnější verzí Revolution.

Mazda CX-5 2.2 Skyactiv-D 184 AWD A/T Motor: naftový 4válec, 2191 cm3

Výkon: 136 kW při 4000 ot./min

Točivý moment: 445 Nm při 2000 ot./min

Nejvyšší rychlost: 208 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 9,6 s

Kombinovaná spotřeba: 5,6 l/100 km

Objem zavazadlového prostoru: 265 l

Cena: od 963 400 Kč

Výbavy jsou pevné, u Mazdy se připlácí jen za lak (od 14 900 do 22 300 Kč), střešní okno (21 000 Kč) a navigaci (12 500 Kč). Ve finále tak Mazda CX-5 vychází výhodněji než podobně velká Škoda Karoq. Pokud se chcete svézt a nevyžadujete prostorný interiér, máme jiné doporučení: kupte si o třídu menší Mazdu CX-30. Ta je modernější a lépe jezdí. Jen je uvnitř po mazdovsku malá.