Auto

Tato auta projdou STK jak nůž máslem. Nový žebříček chválí i škodovky

Tato auta projdou STK jak nůž máslem. Nový žebříček chválí i škodovky
BMW řady 5 nemá na technické kontrole nejlepší pověst. Nejhorší bylo hned ve dvou věkových kategoriích.
Stejně jako Dacia Duster. Na STK neoslňuje minulá generace...
... ale ani ta předminulá.
Tesla Model Y je zábavné auto, na STK je z něj ale jasný potížista. Zobrazit 8 fotografií
Foto: TÜV Rheinland
Jakub Stehlík Jakub Stehlík
před 8 hodinami
Také letos se známá statistika německé zkušebny TÜV hemží auty, pro která není technická kontrola žádným strašákem. Existují však i taková, u kterých je šance na "repete" poměrně vysoká. Letošní data z 9,5 milionu povinných prohlídek navíc ukázala znepokojivý trend.

Tak vysoký podíl aut se závažnými nedostatky, jako tomu bylo letos, zaznamenaly německé STK naposledy v roce 2020. Více než pětina vozů (přesně 21,5 procenta) odjela z technické kontroly bez vylepené známky a musela si návštěvu stanice zopakovat.

Související

Tohle si raději nekupujte. Internetový bazar vydal nový žebříček problémových aut

Fiat 500
5 fotografií

Zatímco podíl aut s vážnými nebo dokonce nebezpečnými závadami rok od roku stoupá, současně klesá podíl těch, na kterých technici nenajdou vůbec žádný nedostatek. Ještě v roce 2021 bylo takových aut 72,9 procenta, letos jejich podíl klesl až na 66,1 procenta.

Možnou příčinu tohoto trendu lze spatřovat ve vozovém parku Němců, který rok od roku stárne. Zatímco v roce 2020 mělo auto absolvující německou STK v průměru 6,9 roku, letos už to bylo 10,6 roku.

A jak dále ukazují data z TÜV, čím je vozidlo starší, tím víc je pravděpodobné, že u něj prohlídka odhalí nějaký závažnější nedostatek.

Zatímco u aut do pěti let stáří neprojde kontrolou jedno auto z deseti, u jedenáctiletých je to již takřka každé čtvrté. A pokud přijede na povinnou prohlídku patnáctiletý vůz, s nepořízenou odjíždí každý třetí.

Spolkový úřad pro motorovou dopravu přitom hlásí, že zhruba 27 procent přihlášených aut v Německu je starých patnáct let a více, což je asi 13,5 milionu vozidel.

Nejlepší auta ze statistiky TÜV Auto Report 2026 (podle stáří)

Kategorie Značka, typ auta Počet zjištěných závad
2 až 3 roky Mazda 2 2,9 %
4 až 5 let VW Golf Sportsvan / T-Roc 4,0 %
6 až 7 let VW T-Roc 6,7 %
8 až 9 let Mazda CX-3 9,7 %
10 až 11 let Mercedes třídy B 13,9 %
12 až 13 let VW Touareg 17,9 %

Nejhorší auta ze statistiky TÜV Auto Report 2026 (podle stáří)

Kategorie Značka, typ auta Počet zjištěných závad
2 až 3 roky Tesla Model Y 17,3 %
4 až 5 let BMW 5 / 6 21,5 %
6 až 7 let Dacia Duster 23,5 %
8 až 9 let BMW 5 /6 29,9 %
10 až 11 let Dacia Duster 34,2 %
12 až 13 let Renault Clio 40,4 %

Nejlepší auta ze statistiky TÜV Auto Report 2026 (podle kategorie)

Kategorie (2 až 3 roky) Značka, typ Počet závad
Minivozy Fiat 500 4,2 %
Malá auta Mazda 2 2,9 %
Nižší střední třída BMW 1 3,3 %
Střední třída Mercedes třídy C 4,3 %
SUV VW T-Roc 3,2 %
MPV Mercedes třídy B 3,0 %

Nejlepší značky aut s vysokým stářím a počtem najetých km

Pořadí, značka Procento zjištěných závad Průměrný nájezd (v tisících km)
1. Mercedes-Benz 18,5 % 149
2. Audi 19,2 % 150
3. Toyota 22,0 % 136
4. Volkswagen 22,4 % 140
5. Škoda 23,0 % 136
6. Opel 23,1 % 120
7. Mazda 23,3 % 120
8. Seat 24,2 % 145
9. Peugeot 24,7 % 114
10. BMW 25,1 % 155

Celkem 135 tisíc aut, která se za posledních 12 měsíců dostavila na povinnou prohlídku, měla některou z nebezpečných závad - netěsné brzdové hadice, uvolněné komponenty řízení, prasklé pružiny nebo nefunkční tlumiče pérování. Takových přijelo ke kontrole 135 tisíc. Dalších 12 tisíc aut bylo v tak špatném stavu, že jim byla okamžitě zakázána další jízda. Devět z deseti takových aut bylo starších víc než deset let.

Absolutním vítězem TÜV Auto Report pro rok 2026 je Mazda 2, u které technici objevili problém jen ve 2,9 procenta případů - jedná se o vůz z nejmladší sledované kategorie do tří let od uvedení do provozu. Naopak nejhůře v této kategorii dopadla Tesla Model Y, která vykazovala nedostatky v 17,3 procenta případů.

První německá statistika z technických prohlídek vyšla už v roce 1972, letos poprvé však TÜV sestavil také žebříček nejlepších aut ve věkové kategorii 10 až 11 let, která "vykazují dlouhodobou kvalitu v kombinaci s vysokým kilometrovým nájezdem". V pořadí deseti značek, které jsou podle TÜV největšími "držáky", se přesně uprostřed umístila mladoboleslavská Škoda.

Prohlédnout si 8 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

První sníh je tady, jak dojet bezpečně do cíle? Rady, co při jízdě v zimě nepodcenit

První sníh je tady, jak dojet bezpečně do cíle? Rady, co při jízdě v zimě nepodcenit
8 fotografií

Kladenská hvězda překvapila Las Vegas. Růžový Cadillac z Lega vezl piloty formule 1

Kladenská hvězda překvapila Las Vegas. Růžový Cadillac z Lega vezl piloty formule 1
12 fotografií

Tohle SUV je zlatý důl VW. Dvě věci ale chybí a z nového T-Rocu je úplně jiné auto

Tohle SUV je zlatý důl VW. Dvě věci ale chybí a z nového T-Rocu je úplně jiné auto
23 fotografií

Kvíz jen pro skutečné mistry. Poznáte zapomenutá auta, nebo na nich vyhoříte?

Kvíz jen pro skutečné mistry. Poznáte zapomenutá auta, nebo na nich vyhoříte?
Infografika
auto Aktuálně.cz Obsah Obrazem statistika TÜV Ojetiny STK Škoda Auto Mazda 2 bmw 5

Právě se děje

Aktualizováno před 19 minutami
USA a Ukrajina mají nový mírový plán, poslední slovo má mít Trump a Zelenskyj

ŽIVĚ
USA a Ukrajina mají nový mírový plán, poslední slovo má mít Trump a Zelenskyj

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 32 minutami
Mafie v Rusku. Konce Putina se elity Kremlu děsí, Šojgu ukázal varovný příklad
3:52

Mafie v Rusku. Konce Putina se elity Kremlu děsí, Šojgu ukázal varovný příklad

Investigativní server Proekt odhalil nepotismus v ruské vládnoucí elitě.
Aktualizováno před 1 hodinou
Překopejte rozpočet, tlačí na Fialu. "Abyste pak utráceli jak tygr v masně," zuří ODS

ŽIVĚ
Překopejte rozpočet, tlačí na Fialu. "Abyste pak utráceli jak tygr v masně," zuří ODS

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
Vojtěch Bednář

Komentář: Vzkaz voličů politikům? Češi chtějí hlavně klid a stabilitu

Aktualizováno před 1 hodinou

Kladenská hvězda překvapila Las Vegas. Růžový Cadillac z Lega vezl piloty formule 1

Kladenská hvězda překvapila Las Vegas. Růžový Cadillac z Lega vezl piloty formule 1
Prohlédnout si 12 fotografií
Na stupně vítězů u hotelu a kasina Bellagio dovezl tři nejlepší piloty v závodě F1 v Las Vegas růžový Cadillac Fleetwood Sixty Special.
Auto z více než 418 tisíc kostek váží přes dvě tuny a má na délku přes pět metrů.
před 1 hodinou
Označil Pavla za "tupého špiona", motorista už se poučil. Co další mladí ve sněmovně?
3:21

Označil Pavla za "tupého špiona", motorista už se poučil. Co další mladí ve sněmovně?

Aktuálně.cz se zeptalo trojice čerstvých a hlavně mladých poslankyň a poslanců, jak se jim coby zástupcům generace Z v jejich nové práci daří.
před 2 hodinami
Jedna z největších hnusáren, psali v Kanadě. Viník má po sezoně, tím trest nekončí

Jedna z největších hnusáren, psali v Kanadě. Viník má po sezoně, tím trest nekončí

Mladý kanadský obránce Luke Dragusica předvedl zkrat, který se s ním potáhne celou hokejovou kariéru.
Další zprávy