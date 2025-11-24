Tato auta projdou STK jak nůž máslem. Nový žebříček chválí i škodovky

Tak vysoký podíl aut se závažnými nedostatky, jako tomu bylo letos, zaznamenaly německé STK naposledy v roce 2020. Více než pětina vozů (přesně 21,5 procenta) odjela z technické kontroly bez vylepené známky a musela si návštěvu stanice zopakovat.
Zatímco podíl aut s vážnými nebo dokonce nebezpečnými závadami rok od roku stoupá, současně klesá podíl těch, na kterých technici nenajdou vůbec žádný nedostatek. Ještě v roce 2021 bylo takových aut 72,9 procenta, letos jejich podíl klesl až na 66,1 procenta.
Možnou příčinu tohoto trendu lze spatřovat ve vozovém parku Němců, který rok od roku stárne. Zatímco v roce 2020 mělo auto absolvující německou STK v průměru 6,9 roku, letos už to bylo 10,6 roku.
A jak dále ukazují data z TÜV, čím je vozidlo starší, tím víc je pravděpodobné, že u něj prohlídka odhalí nějaký závažnější nedostatek.
Zatímco u aut do pěti let stáří neprojde kontrolou jedno auto z deseti, u jedenáctiletých je to již takřka každé čtvrté. A pokud přijede na povinnou prohlídku patnáctiletý vůz, s nepořízenou odjíždí každý třetí.
Spolkový úřad pro motorovou dopravu přitom hlásí, že zhruba 27 procent přihlášených aut v Německu je starých patnáct let a více, což je asi 13,5 milionu vozidel.
Nejlepší auta ze statistiky TÜV Auto Report 2026 (podle stáří)
|Kategorie
|Značka, typ auta
|Počet zjištěných závad
|2 až 3 roky
|Mazda 2
|2,9 %
|4 až 5 let
|VW Golf Sportsvan / T-Roc
|4,0 %
|6 až 7 let
|VW T-Roc
|6,7 %
|8 až 9 let
|Mazda CX-3
|9,7 %
|10 až 11 let
|Mercedes třídy B
|13,9 %
|12 až 13 let
|VW Touareg
|17,9 %
Nejhorší auta ze statistiky TÜV Auto Report 2026 (podle stáří)
|Kategorie
|Značka, typ auta
|Počet zjištěných závad
|2 až 3 roky
|Tesla Model Y
|17,3 %
|4 až 5 let
|BMW 5 / 6
|21,5 %
|6 až 7 let
|Dacia Duster
|23,5 %
|8 až 9 let
|BMW 5 /6
|29,9 %
|10 až 11 let
|Dacia Duster
|34,2 %
|12 až 13 let
|Renault Clio
|40,4 %
Nejlepší auta ze statistiky TÜV Auto Report 2026 (podle kategorie)
|Kategorie (2 až 3 roky)
|Značka, typ
|Počet závad
|Minivozy
|Fiat 500
|4,2 %
|Malá auta
|Mazda 2
|2,9 %
|Nižší střední třída
|BMW 1
|3,3 %
|Střední třída
|Mercedes třídy C
|4,3 %
|SUV
|VW T-Roc
|3,2 %
|MPV
|Mercedes třídy B
|3,0 %
Nejlepší značky aut s vysokým stářím a počtem najetých km
|Pořadí, značka
|Procento zjištěných závad
|Průměrný nájezd (v tisících km)
|1. Mercedes-Benz
|18,5 %
|149
|2. Audi
|19,2 %
|150
|3. Toyota
|22,0 %
|136
|4. Volkswagen
|22,4 %
|140
|5. Škoda
|23,0 %
|136
|6. Opel
|23,1 %
|120
|7. Mazda
|23,3 %
|120
|8. Seat
|24,2 %
|145
|9. Peugeot
|24,7 %
|114
|10. BMW
|25,1 %
|155
Celkem 135 tisíc aut, která se za posledních 12 měsíců dostavila na povinnou prohlídku, měla některou z nebezpečných závad - netěsné brzdové hadice, uvolněné komponenty řízení, prasklé pružiny nebo nefunkční tlumiče pérování. Takových přijelo ke kontrole 135 tisíc. Dalších 12 tisíc aut bylo v tak špatném stavu, že jim byla okamžitě zakázána další jízda. Devět z deseti takových aut bylo starších víc než deset let.
Absolutním vítězem TÜV Auto Report pro rok 2026 je Mazda 2, u které technici objevili problém jen ve 2,9 procenta případů - jedná se o vůz z nejmladší sledované kategorie do tří let od uvedení do provozu. Naopak nejhůře v této kategorii dopadla Tesla Model Y, která vykazovala nedostatky v 17,3 procenta případů.
První německá statistika z technických prohlídek vyšla už v roce 1972, letos poprvé však TÜV sestavil také žebříček nejlepších aut ve věkové kategorii 10 až 11 let, která "vykazují dlouhodobou kvalitu v kombinaci s vysokým kilometrovým nájezdem". V pořadí deseti značek, které jsou podle TÜV největšími "držáky", se přesně uprostřed umístila mladoboleslavská Škoda.