Českem jedou veteránské klenoty. Odstartoval závod 1000 mil československých

Dálkový závod 1000 mil československých je dnes už legendární. Letošní ročník odstartoval ve čtvrtek 12. srpna v šest hodin ráno před budovou Autoklubu v Opletalově ulici, tedy ze stejného místa jako původní ročníky před téměř 90 lety (první se jel v roce 1933). Veterány míří do Bratislavy, vrátí se v sobotu večer před budovu NTM.

Aerovky, Pragy, Tatry, Bugatti, Škodovky, Zbrojovky, MG, BMW i Delahaye… vyjmenovat všechny značky ani nejde. Ve čtvrtek ráno měli diváci v pražské Opletalově ulici o zábavu postaráno. Před budovou Autoklubu odstartoval prestižní závod 1000 mil československých.

Více než stovka aut s datem výroby do roku 1939 a řazená na startovní listině podle objemu motoru vyrazila směrem na Bratislavu, kam dojedou ve čtvrtek odpoledne. Trasa vede po okresních silnicích, z Prahy zamířila do Kolína a Golčova Jeníkova, poté přes Velkou Bíteš do Ostrovačic. V depu na Masarykově okruhu na ně čekala speciální zkouška. Závod se jede za plného provozu podle itineráře, který posádka před závodem dostala.

Do šesti hodin večerních mají přijet na Hviezdoslavovo náměstí v Bratislavě. V pátek je čeká jízda pravidelnosti do vrchu na Pezinskou babu, třetí etapou závodu je sobotní trasa Bratislava - Praha, cíl je umístěný před budovu Národního technického muzea, kam auta dorazí v sobotu podvečer mezi 17. a 19. hodinou. Celkem ujedou asi 1200 kilometrů.

Závod se po obnovení pravidelně koná od roku 2015, letos byl jeho start ovšem zatím nejvelkolepější. Zatímco dříve auta den předem zkrátka přijela na místo přejímky a nechala je zde pod dohledem a plachtami připravené na raný start, letos se Opletalova ulice ve středu proměnila v závodní depo.

Návštěvníci si mohli auta prohlížet z chodníků, poslouchat živou kapelu, občas promluvit s ochotnými závodníky a majiteli, občerstvit se ve stáncích, konala se tu módní přehlídka v originálních prvorepublikových kostýmech a také soutěže.

Autoklub ČR tímto způsobem chtěl více přiblížit původním průběhu závodu, který vznikl ve 30. letech. Tehdy se před klubovým domem také sešli diváci i závodníci jako na prestižní společenské události i s živou kapelou. Na krásné závodní veterány se podívejte do galerie.