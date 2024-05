Tady se zastavil čas. Lidé i auta na srazu vás přenesou zpátky do období socialismu

Počasí bylo sice uplynulý víkend vskutku aprílové, ani to ale neodradilo tisíce návštěvníků, kteří si našli cestu do kempu v Hnačově na Klatovsku. Podesáté se tam sjeli příznivci a majitelé socialistických vozidel na největší sraz svého druhu v Česku. A ačkoliv účastnický rekord těsně nepadl, opět bylo na co koukat.

"Asi se mě chcete zeptat, kolik bylo letos účastníků. To vím naprosto přesně, přijelo 1004 vozidel," říká organizátor srazu Petr Jirsa. "Záměrně říkám vozidel, nikoliv aut, protože nerozděluji, jestli je to osobní auto, traktor, nákladní vůz nebo motorka," dodává. Rekord z loňského roku se podle něj nepovedlo překonat jen těsně, tehdy se do kempu sjelo 1038 vozidel. Přesně to ví Petr Jirsa díky hrnečkům, které má připravené jako dárek pro účastníky srazu. "Loni mi jich 38 chybělo, tak jsem jich letos nechal vyrobit o něco více," popisuje s tím, že mu jich zůstalo 96. "Ty rozdám organizátorům," dodává Jirsa. Návštěvníků se podle něj objevilo v Hnačově několik tisíc. "Někteří se přišli podívat na auta, na kulturní program nebo třeba jen na pivo a párek," popisuje. Počet vozidel je i tak mimořádně vysoký, navíc vezmeme-li do úvahy poměrně omezenou skupinu možných účastníků. "Na sraz pouštím jen vozidla ze socialistických zemí vyrobená do roku 1990," popisuje Petr Jirsa s tím, že i když někdo chtěl přijet třeba Fordem Cortina nebo jiným byť tuzexovým autem, ale západní výroby, v Hnačově nepochodí. Jak je vidět i z fotografií, mix vozidel byl i letos hodně pestrý. Logicky nejvíce byly asi zastoupené modely Škody: nechyběly octavie, "embéčka", "erka", dokonce v dobovém tuningu, nebo třeba žlutobílá auta veřejné bezpečnosti. Hojnou účast ale měly také žigulíky, wartburgy, trabanty (včetně vzácného vojenského Kübelwagenu) nebo třeba volhy. A chybět pochopitelně nemohly tatrovky různých modelových řad i stáří. Organizátor srazu Petr Jirsa ale vypíchl především dokonale zrenovovaný autobus Škoda 706 RTO. "Už jen přijet s ním na sraz muselo stát spoustu prostředků," říká. Kromě kultovního autobusu zmiňuje třeba i unikátní rikšu ČZ 150 C, kde sedí řidič vpředu a vzadu pak dva cestující. A protože se akce konala v kempu, je potřeba zmínit i obytná auta nebo přívěsy jako například již také kultovní Skif. Prim ale hrál málo vídaný Žuk, navíc přestavěný právě do podoby obytného automobilu. Vlastní ho čalouníci z Písku, Jirsa tak zmiňuje i jeho pečlivě provedený interiér. Sraz byl tradičně dvoudenní, v pátek a sobotu, letos okořeněný tím, že se jednalo o jubilejní desátý ročník. Původně měl být už jedenáctý, jenže koronavirová pandemie jeden z nich zrušila. "Někteří účastníci přijížděli už ve středu a zdrželi se až do neděle," popisuje Jirsa. Kulatý ročník pak kromě již tradičních koncertů - letos populární skupiny Brutus a také Alkehol -, okořenil už v pátek ohňostroj. Jirsa má podle svých slov doma tolik socialistických aut, že už je ani nepočítá. "Lidé mi sami volají a nabízejí mi je, protože ví, že nejsem překupník, ale sběratel, takže si je nechám," říká s tím, že lidem pak jejich auta rád půjčí třeba právě na účast na podobném srazu. Novinkou v jeho garáži je teď třeba původní žigulík, tedy VAZ 2101. A i když letošní ročník srazu v Hnačově skončil teprve před pár dny, Jirsa už naplno plánuje příští, jedenáctý ročník. "Kromě toho připravuji i cestu kolem Světa, která odstartuje 24. srpna," říká. Velké počáteční písmeno S přitom není gramatická chyba, protože se jedná o cestu kolem třeboňského rybníka. "Budou se tam plnit různé úkoly, které ale nejde ‚vygooglit'. Jede se také podle papírového roadbooku," přibližuje Petr Jirsa další akci pro nadšence do veteránů, která je podle něj určená i rodinám s dětmi.