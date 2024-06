Tučná pokuta za tajení čínského původu. Italské automobilce se lhaní nevyplatilo

Mezi Evropou a Čínou aktuálně zuří válka o cla na elektromobily vyráběné na asijské půdě, separátně k tomu ale mají své "půtky" s ekonomickým gigantem i jednotlivé evropské státy. Nejzajímavější je asi spor v Itálii, kde místní automobilka DR Automobiles dlouhá léta prodává modely různých čínských značek jako "italská". A na to teď dojela a dostala tučnou pokutu.

Loni na podzim vyšlo najevo, že italské úřady začaly vyšetřovat automobilku DR Automobiles, která měla lhát o původu aut, které nabízí. Na vysvětlenou, pod značkami DR, Evo, Sportequipe, ICH-X a nově také Tiger prodává "výrobce" v Itálii přeznačené vozy různých čínských automobilek. Například JAC, Chery, BAIC a pod tou nejnovější Dongfeng. Auta se v Itálii jen dodělávají, stěžejní výroba leží v Číně.

To samotné problém není, jenomže marketing vypichující italský původ aut včetně používání trikolory, už v očích italského úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ano. "V některých případech dokonce vynechali relevantní informaci o jejich původu, což naznačuje, že jsou vyráběná kompletně v Itálii, zatímco ve skutečnosti jde o modely vyráběné v Číně," napsal loni při zahájení vyšetřování úřad.

Automobilka, jinak v Itálii prodejně úspěšná, za to teď dostala pořádně přes prsty. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže včera uvedl, že DR Automobiles kvůli marketingu značek DR a Evo (na zbylé výše jmenované se nezaměřoval), respektive její dceřiné firmě za nedostatečné dodávky náhradních dílů a nesprávnou poprodejní péči vyměřil pokutu šest milionů eur, tedy necelých 150 milionů korun.

"Úřady zjistily, že automobilka DR Automobiles nejméně od prosince 2021 v marketingové komunikaci a zprávách skrze různé kanály indikovala, že automobily DR a Evo mají původ v Itálii, kde se také vyrábějí. Tato auta jsou nicméně vyráběná v Číně, až na menší dokončovací práce," píše úřad pro ochranou hospodářské soutěže v rozhodnutí.

Zakladatel DR Automobiles Massimo Di Risio řekl, že se proti pokutě odvolá, protože prý jeho automobilka nikdy netvrdila, že se auta vyrábějí v Itálii. Je si také jistý, že se rozhodnutí italských úřadů povede zvrátit, píše agentura Reuters.

Dodejme, že podle italské asociace automobilového průmyslu prodala automobilka DR v Itálii za prvních pět měsíců letošního roku 11 110 aut. To je o více než pětinu méně než loni, přesto pořád více než třeba v případě Alfy Romeo, Mazdy anebo Hondy.

Problémy má i Stellantis

DR Automobiles ale není jediným "výrobcem", který má v Itálii kvůli původu svých aut problémy. Ještě mnohem viditelnější je koncern Stellantis, který prakticky vede jakousi tichou válku s italskou vládou. Navenek to odstartovalo před dvěma měsíci, kdy Alfa Romeo ukázala malé SUV Milano, které bude vyrábět v Polsku. Italské úřady ale právě proto donutily značku k přejmenování na Junior, protože v cizině vyráběné auto italské značky se nemůže jmenovat po italském městě.

Před měsícem zase italská policie zabavila dodávku 134 Fiatů Topolino z Maroka, kde se vyrábí, protože auta měla na dveřích nálepku s italskou vlajkou. Jak už je přitom zřejmé z případu DR Automobiles, to by zákazníky mohlo svádět k milné představě, že se auta vyrábí na Apeninském poloostrově. Fiat proto nálepky odstranil.

Stellantis ale celý spor také nenechal bez odezvy. Před pár dny totiž vypustil na svých sociálních sítích reklamu, kde je elektrický Fiat 500 (mimochodem vyráběný v Polsku) bez jakýchkoliv emblémů. "Pokud by auto nemělo žádné logo, žádné jméno, žádnou vlajku, nic, co by říkalo, o jaký vůz jde nebo odkud pochází, každý by ho stejně poznal," říká hlas vypravěčky.

"Protože když má vůz ikonický design a vždy reprezentoval radost ze života, může být jen italský. A může to být jen Fiat," dodává. Co je na první pohled jen chytrou reklamou, je s přidáním trochy kontextu poměrně jasná reakce na dění v posledních měsících. Mimochodem na YouTube kanále značky se reklama zařadila s milionem přehrání za dva týdny mezi vůbec nejúspěšnější videa.

Jádrem sporu mezi Stellantisem a italskou vládou patrně nejsou ani tak jména jednotlivých modelů, jako spíše fakt, že automobilka směřuje produkci fiatů mimo Itálii (mohou za to mimo jiné násobně větší výrobní náklady než třeba právě v Polsku). Kritizována je i preference francouzské části koncernu před tou italskou, opačným směrem jde pro změnu kritika kvůli spíše negativnímu postoji vlády vůči dotacím na nákup elektromobilů.

Podívejte se na italskou reklamu na Fiat 500e "bez emblémů":