Sportovní roadster i luxusní limuzína v jednom. Audi Skysphere umí měnit délku

Audi chystá pro příští měsíce hned tři koncepty, které naznačí jeho možné budoucí směřování. Už první z nich, roadster Skysphere, dokáže lecčím překvapit. Tak například se umí na počkání natáhnout a přizpůsobit se tak momentální náladě svého řidiče. A přinést má zážitek z jízdy, který výrazně přesáhne pouhé trávení času ve voze při přesunu z bodu A do bodu B.

250 mm, to je rozsah, ve kterém může řidič manipulovat s délkou nového konceptu Audi Skysphere. Jestli bude mít roadster 4,94 nebo 5,19 metru pak určuje jízdní režim zvolený řidičem. Kratší karoserie znamená, že je auto v módu Sports a řidič se o řízení stará sám. Koncept slibuje "excelentní agilitu navzdory vnějším rozměrům", a to i díky natáčecí zadní nápravě. Naopak v režimu Grand Touring s plnou délkou se volant i pedály přesunou do útrob konceptu a auto se ovládá samo (úroveň čtyři z pěti možných). Dodejme, že spolu s délkou se o 10 mm mění i světlá výška.

Podobnou funkci s měnící se délkou předvedl už loni na jaře Renault u konceptu Morphoz. Tehdy se však jednalo především o manévrování ve městě a větší cestovní komfort na delších trasách, u Audi Skysphere jde především o řízení a zážitek z jízdy jako takový.

Konec konců je tomu uzpůsobeno i pohonné ústrojí, které je elektrické. Audi se musí spokojit s jediným elektromotorem umístěným vzadu, to znamená pohon zadních kol, o výkonu 465 kW a s točivým momentem 750 Nm. A přestože je váha vozu 1,8 tuny, i tak se z 0 na 100 km/h dostane za čtyři vteřiny. Audi pak uvádí, že kapacita bateriových modulů umístěných za kabinou a ve středovém tunelu mezi sedadly je přes 80 kWh. V úspornějším režimu Grand Touring pak má auto ujet na jedno nabití přes 500 km.

Součástí výbavy konceptu je adaptivní vzduchové odpružení. Aktivní podvozek také umí, ve spojení s prediktivní navigací, při klidné jízdě (například na nerovnostech) cíleně měnit polohu kol posouváním nahoru a dolů, a tím zvyšovat jízdní komfort i vlastnosti. Dále má Skysphere řízení "by-wire" tedy bez mechanického spojení mezi koly a volantem.

Jakkoliv se nový koncept Audi inspiroval Horchem 853 ze 30. let, nemá podle automobilky jít jen o retro imitaci jeho vzhledu. Obě auta navíc sice mají podobnou délku (5,19 vs. 5,23 m) a šířku (2,0 vs. 1,85 m), nicméně novinka je s 1,23 metry v režimu Sports výrazně nižší. Také celkové tvarování karoserie je jiné, byť dlouhá přední kapota inspiraci v minulosti nezapře. Ovšem tam, kde měl Horch benzinový osmiválec, jsou dnes komponenty elektrického pohonu a zavazadelník například pro uložení dvou speciálně pro tento koncept vytvořených golfových bagů. Zajímavé je i dvoukřídlé otevírání přední kapoty.

Ačkoliv elektromobily nepotřebují masku chladiče, stejně si Audi Skysphere zachovalo řešení Singleframe. Nově však jde o víceméně ohraničený prostor podsvícený diodami a se svítícím prostorovým logem čtyř kruhů. Diodové podsvícení mají i oba boční okraje masky a prostor vedle nich táhnoucí se prakticky přes celou šířku vozu. Přední část pak umí přehrávat různé světelné sekvence při odemknutí nebo zamknutí, případně při protahování délky. V obou jízdních režimech pak přední partie svítí odlišně.

Diody přes celou šířku vozu jsou i v zadní, aerodynamicky tvarované části s dalším úložným prostorem. Vizuálně dále zaujmou výrazné podběhy s 23palcovými koly, dveře otevírající se proti směru jízdy nebo malá odnímatelná střecha nad dvojicí sedadel.

Vzhledem k tomu, že volant i pedály v autě vůbec být nemusí, hraje podoba interiéru ještě větší roli než u stávajících automobilů (ostatně Audi chce nabídnout hlubší zážitek z celé jízdy). Primární jsou dvě rozměrná sedadla, chcete-li křesla, čalouněná nikoliv kůží, ale v tepu doby udržitelnou tkaninou z mikrovlákna. Ekologické jsou i eukalyptové dřevo a umělá kůže, další dva materiály, které v kabině najdete. Mezi sedadly je schránka, v níž může být uložená třeba lahev šampaňského a dvě skleničky.

Palubní desku tvoří hned několik obrazovek. Před řidičem je velký sdružený displej budíků a multimediálního systému, vlastní displej má k dispozici spolujezdec a obrazovka je i na středovém tunelu. Když se zrovna auto řídí samo, může tak řidič sledovat filmy na internetu, případně se účastnit třeba videokonferencí. Vedle toho je ve výbavě i audiosystém s prostorovým zvukem. Klimatizaci pak oba cestující ovládají prostřednictvím dotykových panelů na dveřích.

Vedle konceptu Skysphere, který bude mít premiéru v pátek 13. srpna v kalifornském Pebble Beach, představí Audi ještě dva podobně koncipované modely s elektrickým pohonem a autonomním řízením. Na IAA v Mnichově to bude koncept Grandsphere, příští rok bude mít premiéru koncept Urbansphere.