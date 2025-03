Kde bude policie měřit rychlost? Lidé už teď hlásí riziková místa jako o život

Ve středu 9. dubna nohu z plynu, nebo to vaše peněženka možná pocítí. Policie chystá další ročník akce Speed Marathon, při níž bude na předem vytipovaných místech měřit rychlost. Veřejnost má ještě týden na to, ovlivnit svými tipy a hlasováním, kde přesně budou hlídky stát. Už teď je ale jasné, že zájem je letos enormní.

"Znáte riziková místa? Víte o úseku, kde řidiči často porušují předpisy? Zapojte se do výběru míst, kde budou 9. dubna policisté dohlížet na bezpečnost a plynulost silničního provozu. Cílem těchto preventivních akcí je především snížit nehodovost a zvýšit bezpečnost na pozemních komunikacích." Přesně tak policie na svých stránkách vybízí veřejnost ke spolupráci na dopravně preventivní akci Speed Marathon.

A lidé na výzvu evidentně slyší. "K 3. březnu bylo vloženo více než 9300 míst a tato místa získala více než 47 tisíc hlasů," uvedla na dotaz Aktuálně.cz policejní mluvčí Violeta Syřišťová. "V současné chvíli můžeme s jistotou říci, že počet hlasů je vyšší než v minulém roce, kdy jsme získali přes 20 tisíc hlasů a čtyři tisíce vybraných lokalit," dodává.

Přitom dávat tipy na místa, kam by měla policie zavítat, a hlasovat z již označených na portálu Bezpečné cesty může veřejnost ještě celý týden až do 18. března.

Jen v Praze a širším okolí lidé doposud poslali 1168 tipů na místa, kde by měla policie měřit rychlost. Které z nich vybere a zkombinuje je s vlastním vytipovanými lokalitami, ale bude jasné až v příštím týdnu. Soudě podle minulých let by jich měla být asi tisícovka.

Samotné měření pak proběhne v již zmíněnou středu 9. dubna. Kromě rychlosti půjde i o kontrolu dalších přestupků, loni třeba policisté odhalili ve 157 případech nevyhovující technický stav vozidla.

Speed Marathon se koná každoročně už několik let. Při již zmíněném loňském ročníku zkontrolovali policisté zhruba na tisícovce předem vytipovaných míst skoro 4700 vozidel. Výsledek? 2166 dopravních přestupků, z toho 1578 případů porušení rychlostních limitů. Dohromady policie na pokutách vybrala jen v jediný den 3 555 200 korun.