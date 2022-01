Špatný rok pro koncern Volkswagen: Odbyt měl nejhorší za posledních deset let

Celosvětový odbyt německého automobilového koncernu Volkswagen se v loňském roce snížil o 4,5 procenta na desetileté minimum 8,9 milionu vozů. Vyplývá to z údajů, které firma zveřejnila. Volkswagen se v poslední době podobně jako další výrobci aut potýká s nedostatkem čipů.

Součástí Volkswagenu je rovněž mladoboleslavská Škoda Auto. Ta již v úterý oznámila, že v loňském roce dodala zákazníkům po celém světě 878 200 vozů. Meziročně jde o pokles o 126 600 aut, respektive zhruba o 13 procent.

Globální odbyt hlavní značky VW se loni snížil asi o osm procent na 4,9 milionu vozů. "Zaostávající dodávky polovodičů vedly v průběhu roku k omezování produkce, což mělo výrazný dopad na čísla o prodeji," uvedla firma v dnešní tiskové zprávě o odbytu značky VW. Upozornila nicméně, že odbyt elektromobilů značky VW se loni vyšplhal na rekord.

O sedm desetin procenta si meziročně pohoršilo i Audi. Naopak Seat si meziročně polepšil o deset procent, pomohly mu nové modely sportovní odnože Cupra. Luxusní značky jako Porsche, Bentley nebo supersportovní Lamborghini hlásí za loňský rok rekordní prodeje a nárůsty přesahující deset procent.

Automobilka v této tiskové zprávě také předpověděla, že podmínky v první polovině letošního roku zůstanou kvůli přetrvávajícím výpadkům v dodávkách polovodičů nestálé a obtížné. Dodala však, že hodlá v průběhu roku stabilizovat výrobu a co nejrychleji snižovat vysoký objem nevyřízených zakázek.

Odbyt elektromobilů značky VW se v loňském roce zvýšil o 73 procent na více než 369 000. Odbyt plně elektrických aut se téměř zdvojnásobil a dosáhl zhruba 263 000, odbyt hybridních vozů umožňujících dobíjení z elektrické sítě pak vzrostl o třetinu zhruba na 106 000.

Koncern Volkswagen v prosinci oznámil, že v příštích pěti letech vynaloží na investice kolem 159 miliard eur (téměř čtyři biliony Kč). Z této sumy bude více než polovina směřovat do elektromobility a digitalizaci. Koncern ve své transformační strategii nazvané New Auto plánuje, že se díky investicím a rozvoji stane do roku 2025 lídrem trhu s elektromobily.