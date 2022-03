Španělským vítězem o gigafactory skupiny VW je Valencia. Následovat by mohlo Česko

Automobilka Seat na své výroční tiskové konferenci oznámila, že se chystá ve městě Sagunto ve španělské provincii Valencia vybudovat továrnu na bateriové články. Podmínkou je již jen získání státní dotace z tamního národního plánu obnovy.

"Tento projekt je velmi významný - pro Volkswagen, pro Španělsko a pro celou Evropu. Naší ambicí je elektrifikovat Španělsko a společně s externími dodavateli chceme investovat více než sedm miliard eur do elektrifikace našich výrobních závodů v Martorellu a Pamploně i do vybudování dodavatelského a výrobního řetězce pro akumulátorové články ve Valencii," řekl Thomas Schmall, člen představenstva skupiny VW odpovědný za technologie.

Tzv. gigafactory ve městě Sagunto by měla mít roční kapacitu 40 GWh bateriových článků, to znamená, že by její výroba měla pokrýt potřeby necelých 600 000 elektromobilů vybavených 70kWh akumulátorem. Zaměstnat má celkem 3000 lidí.

Vyrábět se zde mají nové unifikované bateriové články pro příští generaci koncernových elektroaut. Výroba má začít v roce 2026, výstavba by kvůli tomu měla odstartovat již letos. Prvním krokem k ní má být schválení přihlášky v programu PERTE, který je španělskou obdobou českých dotací z Národního plánu obnovy.

Podle prezidenta Seatu Wayna Griffithse má být sedmimiliardová investice historicky nejvyšší do španělského průmyslu.

Volkswagen buď sám, nebo ve spolupráci s partnery plánuje v Evropě celkem šest "baterkáren", pět z nich by mělo být vlastních, jednu ve švédském Skellefteå provozuje start-up Northvolt, v němž má VW 20% majetkový podíl. Tato továrna již běží v pilotním provozu, letos by měla začít s komerčními dodávkami baterií. Bude vyrábět články pro prémiové vozy.

V Německu vznikne taková továrna ve městě Salzgitter v Dolním Sasku. Fungovat by měla od roku 2025 a její roční kapacita by měla být 20 GWh s pozdějším rozšířením na 40 GWh. Firma do ní chce investovat dvě miliardy eur a zaměstnat zde má 2500 lidí.

Ve hře o výstavbu dalšího, čtvrtého z koncernových závodů na bateriové články, je pak i Česko. Projekt má podporu i odcházejícího šéfa Škody Thomase Schäfera. "Přejeme si, aby Česko vyhrálo a stalo se dalším místem pro továrnu na baterie koncernu Volkswagen," řekl v rozhovoru pro Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Finální rozhodnutí o tom, jestli bude další gigafactory stát právě v Česku, mělo prý původně padnout do konce roku, následně se ale odložilo a komplikuje ho i současná situace na Ukrajině. Podle Schäfera by ale mělo být jasno ještě v první polovině letošního roku. O výstavbu se nicméně ucházejí i další země ve střední Evropě, například Polsko, kde již bateriové články vyrábí jihokorejské LG.