Španělsko dá 100 miliard korun na podporu automobilek. Přispěje i na pořízení aut

Španělská vláda vynaloží 3,75 miliardy eur (100 miliard Kč) na podporu automobilového průmyslu, který těžce zasáhla koronavirová krize. Oznámil to španělský premiér Pedro Sánchez.

Součástí balíčku je i přímá podpora na obnovu vozového parku, tedy příspěvek na pořízení nového auta. Podle Sáncheze by se měl zaměřit do velký míry na elektrické automobily. Tak je to v souladu s plány tamní vlády, aby v roce 2040 měly všechny nové vozy v zemi "nulové" emise.

Čistě elektrických modelů přitom v současné době z továren ve Španělsku mnoho nesjíždí, jedná se například o elektrické varianty Opelu Corsa, Peugeotu 2008 a Mercedesu Vito/třídy V, případně o dodávku Nissan e-NV200, jejíž továrna v Barceloně se ale dle úsporného plánu japonské značky má zavírat. Domácí Seat bude svůj chystaný elektrický model el-Born vyrábět v německém Cvikově, elektrický minivůz Mii se dělá ve slovenské Bratislavě.

Kromě přímé podpory přispěje stát i na vývoj a inovace a má rovněž připravit určitou formu daňových úlev. Přesné podrobnosti vláda ještě zveřejní.

Automobilový sektor patří ve Španělsku k nejvýznamnějším průmyslovým odvětvím. Podílí se zhruba deseti procenty na hrubém domácím produktu (HDP) a zajišťuje kolem dvou milionů pracovních míst, upozorňuje agentura DPA.

Automobilový průmysl se nyní po celém světě potýká s negativními dopady koronavirové krize, která zasáhla výrobní aktivity i poptávku. Španělské automobilce Seat, která je součástí německého koncernu Volkswagen, se v květnu propadl odbyt meziročně o 65 procent.

Automobilky již rovněž počítají s propouštěním ve Španělsku. Největší dopad by mělo mít zmíněné uzavření fabriky Nissanu v Barceloně, což by se mělo pracovně dotknout práce 20 000 lidí.

Sánchez označil nynější situaci v automobilovém průmyslu za kritickou. Prodej nových osobních aut ve Španělsku se v dubnu podle údajů Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA) meziročně propadl o 96,5 procenta na pouhých 4163 vozů. Údaje za květen ACEA zveřejní ve středu.