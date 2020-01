Španělská Octavia v novém. Čtvrtý Seat Leon sází na design a širokou nabídku motorů

Podoba Volkswagenu Golf a Škody Octavia byla odhalená už na konci loňského roku a oba modely se začínají pomalu prodávat i v Česku. Bylo tedy jen otázkou času, kdy se přidají i další dva kompakty koncernu VW. A zatímco na Audi A3 je potřeba ještě chvíli počkat, podoba Seatu Leon byla odtajněna na konci ledna. A nejen s karoserií hatchback, ale i kombi.

Překvapení se v případě Leonu nekoná. Minimálně ne to technické. Stejně jako Golf a Octavia sedí španělská novinka na platformě MQB Evo. Jejím použitím došlo ke zvětšení rozměrů obou karosářských variant. Hatchback má na délku 4368 mm, což je o 86 mm více než doposud. Výrazně tak překonává také koncernového sourozence v podobě Golfu.

Porovnání rozměrů kompaktů koncernu VW

Leon Scala Octavia Golf Délka: 4368 mm 4362 mm 4689 mm 4285 mm Šířka: 1800 mm 1793 mm 1829 mm 1789 mm Výška: 1456 mm 1471 mm 1470 mm 1456 mm Rozvor: 2686 mm 2636 mm 2686 mm 2636 mm Kufr: 380 l 467/1410 l 600 l 380/1237 l

Kombi Sportstourer je dlouhé 4642 mm, což je o 93 mm více než doposud, na sourozence v podobě Octavia Combi čtvrté generace to ale těsně nestačí. Oba modely jsou s 1800 mm stejně široké, a o 16 mm užší než doposud, a mají i stejně dlouhý rozvor náprav s hodnotou 2686 mm. To je o rovných 50 mm více než u končící třetí generace. Hatchback je potom vysoký 1456 mm a kombi 1448 mm. V obou případech je to o tři milimetry menší hodnota než doposud.

Větší délka se podepsala také na velikosti zavazadlového prostoru. Hatchback má s 380 litry sice stejný objem jako doposud, kombi však nabízí 617 litrů, a tedy o 30 litrů více než stávající provedení. Na lídra trhu v podobě čtvrté Octavie potom novinka s karoserií kombi ztrácí 23 litrů.

Vedle jiných vnějších rozměrů přinesl upravený technický základ změny i pod kapotou. Opět však, v porovnání s Octavií a Golfem, nejde o překvapení. Leon bude umět jezdit na benzin, naftu, elektřinu i zemní plyn. Benzinové tříválce 1.0 TSI mají 66 nebo 81 kW, čtyřválce 1.5 TSI nabízí 96 nebo 110 kW. Větší jednotky také přináší systém vypínání poloviny válců, což snižuje spotřebu paliva. Vrcholem nabídky bude dvoulitrové TSI se 140 kW a standardním dvouspojkovým automatem.

Jednotky s 81 a 110 kW budou k dispozici také v mild hybridní variantě eTSI, která využívá 48V startér-generátor a lithiový akumulátor. Mild hybrid se nabízí výhradně ve spojení s dvouspojkovým automatem DSG a umožní majitelům i takzvané plachtění, tedy jízdu s vypnutým motorem. Ta bude možná za určitých situací.

Dvoulitrový turbodiesel TDI má 85 nebo 110 kW. V obou případech je na výběr manuální nebo dvouspojková automatická převodovka, kombi s automatem a silnější verzí motoru nabízí i pohon všech kol. Dvouspojkový automat bude k dispozici také u benzinových motorů, stejně jako oba již odhalení sourozenci pak samočinná převodovka využívá technologii shift-by-wire, to znamená, že volič automatu není mechanicky spojen se samotnou skříní.

Ekologické varianty zastupuje motor 1.5 TGI o výkonu 96 kW, který jezdí na stlačený zemní plyn. Na ten při plných nádržích ujede 440 km. Druhou ekologickou verzí je plug-in hybrid označovaný jako e-Hybrid, který kombinuje benzinovou 1.4 TSI s elektromotorem a automatem DSG. Systémový výkon je 150 kW a se 13kWh baterií ujede španělský model 60 km jen na elektřinu.

Vnější design vychází z velkého SUV Tarraco. Především v přední části je patrná inspirace tímto modelem. Standardem budou světlomety LED vpředu, zadní partie potom sází na světelnou lištu, která reflektory propojuje. Zajímavým detailem je jméno modelu na pátých dveřích, které vypadá jako ručně psané.

Kabina po Golfu a Octavii také nepřináší zásadní překvapení. Klasických tlačítek je v ní pomálu, většina funkcí se ovládá dotykově, případně přes centrální obrazovku. Ta má standardně 8,25 a za příplatek deset palců s ovládáním gesty i navigací.

Nechybí ani 10,25palcový digitální přístrojový štít a vyšší výbavové stupně nabídnou například i třízónovou automatickou klimatizaci. Prostřednictvím integrované karty eSIM bude Leon vždy připojen k internetu, v aplikaci Seat Connect pro chytré telefony půjde ovládat některé funkce auta na dálku.

K dispozici budou výbavové stupně Reference, Style, FR a Xcellence. Jak bude vypadat přesná skladba pro český trh, nicméně zatím, stejně jako základní cenu, nevíme. K zákazníkům se jako první dostane hatchback, s kratším odstupem po něm bude v létě následovat kombi.