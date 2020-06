Soumrak nad autosalony: Ten v Ženevě se dost možná neuskuteční ani příští rok

Ruský prezident Vladimir Putin potvrdil 1. červenec jako termín pro celostátní referendum o změnách v ústavě. Tyto změny v základním zákonu Putinovi umožní, aby mohl být do nejvyššího úřadu znovuzvolen i po vypršení nynějšího mandátu v roce 2024, a to na dvě další šestiletá období. Mohl by tak setrvat u moci až do roku 2036. Referendum se již mělo konat 22. dubna, ale muselo být odloženo kvůli epidemii koronaviru.