Šotolinou na létajícím koberci. Lesník od Subaru zahodil diesel a přidal na pohodlí

Foto: Subaru

Svérázný terénní autobus se v novém provedení drží osvědčené formule. Má nízké těžiště, pohon 4x4 a díky hranaté karoserii je v něm spousta místa. Benzinový dvoulitr není žádný závodník, i když mu při zrychlení nenápadně pomáhá elektřina.

Ať už považujete Subaru za značku fajnšmekrů nebo podivínů, musíte uznat, že do vkusu obou skupin zapadá skvěle. Líbivým designem nebo jemnými detaily v kabině odjakživa pohrdalo, aby se o to víc soustředilo na strojařskou podstatu věci: výborně jezdit, něco vydržet a hodně odvézt.

Bezpečně to platí o nejúspěšnějším modelu Forester, výstředním autobusu v pohorkách, který společně s Toyotou RAV4 prohrabal cestu všem dnešním SUV. Ovšem zatímco z většiny z nich se postupně staly voňavky do města, Subaru vždy zachovávalo poctivý terénní grunt s velkou světlou výškou a dlouhými zdvihy kol.

Také pohon 4×4 mělo vždy udělaný tak, že v krizi opravdu zabral a v zatáčkách nerušil, zatímco někteří jiní respektovaní borci to dokázali udělat opačně. Ve verzích s manuálním řazením míval Forester dokonce přídavný redukční převod, takže se dokázal ze všeho vyhrabat bez velkého trápení spojky.

Krabicovitý kukuč a umělohmotný vnitřek výrobce dlouho nepotřeboval řešit už proto, že zdaleka nejvíc aut vyváží do USA, kde se na takové detaily nehraje. V zemi, která dala světu Pontiac Aztek a Jeep Compass, by snad příliš civilizované SUV ani nebudilo důvěru.

Když nám loni dorazily první fotky nové generace Foresteru, bylo jasné, že výrobce na úspěšném schématu nechce dělat nápadné změny. Rozdílů opravdu není moc, a kdyby vespod nespočívala úplně nová platforma, spíš by se dalo mluvit o faceliftu. Nové nárazníky a optika světel, trochu víc chromu a majestátnější maska.

Teď si novinku poprvé prohlížíme živě a usednutí do kabiny nás poněkud znervóznilo. Takhle sofistikovaně tvarovaná palubní deska i výplně dveří? A tak jemné povrchové úpravy? Podívejte, dokonce švy imitující kožený potah palubky! Jak to, že tu skoro nic nepřipomíná půlku devadesátek? Kde jsou ty nesmrtelné otočné kohouty topení? Je to vůbec ještě Subaru? A nebude takové změkčilosti odpovídat i motor a podvozek?

Naštěstí v řadě dalších ohledů zůstává všechno při starém. Do vysoké kabiny s dodávkově vzpřímeným čelním sklem se skvěle nastupuje, a jelikož vpředu stále vrčí boxer, tedy ležatý motor s protilehlými písty, je čumák Foresteru nízký a výhled přes kapotu perfektní. Tady by se ostatní SUV měla učit.

Přední část kabiny je díky vysoké střeše také neobvykle vzdušná. Navíc je znát, že Forester s každou další generací poporostl a co do šířky v ramenou už nabral americky velkorysé míry. Totéž platí o pohodlných předních křeslech.

I vzadu je místa habaděj a široké dveře usnadňují nejen poutání dětí do sedaček. Můžete si do nich i pohodlně stoupnout, když kurtujete bicykly na střechu.

Kufr s objemem 505 litrů není největší na světě, ale od oka bychom mu řekli i víc a rodinnému využití rozhodně postačí. Zrada ovšem číhá vespod. Místo rezervy a heveru najdeme pod podlážkou jen baterii hybridního pohonu a opravnou sadu s kompresorkem, která jak známo pomůže jen někdy.

Aby nás Subaru přesvědčilo o kvalitách podvozku, pozvalo nás na trochu neobvyklé místo - do okolí Rigy. Pobaltí v něčem připomíná Finsko: na venkově je stále část silnic nezpevněných. Trať vede celé kilometry i po lesních cestách a končí sportovním areálem, kde nás kromě zdolávání povinné terénní haldy čeká dokonce i asfaltový okruh.

S politováním konstatujeme, že jemně vypiplané zpracování kabiny vůbec neodpovídá mechanické duši vozu. Při klidné jízdě se sice zdá, jako by opravdu vyměkl. Jen se tak bezbranně pohupuje a kolíbá. Jenže svižnější tempo, zatáčky a rychle přejížděné nerovnosti záhy odhalí, že ve skutečnosti má pro strach uděláno.

Subaru s ležatým motorem a nízkým těžištěm totiž nemusí být vůbec tvrdě odpružené, aby bylo obratné. Nový Forester umí tuto přednost perfektně prodat a menší nerovnosti jen lehce přecupitá, aniž by se cokoli přenášelo do karoserie.

Teprve většímu tlaku se tlumiče vzepřou a udrží karoserii v rovině. To se potvrzuje v rychlých zatáčkách závodního okruhu, na němž vysoký furgon projevuje pozoruhodnou kuráž.

Nutno zmínit, že svůj podíl na těchto kouzlech má nová platforma, která podstatně zvýšila tuhost karoserie, aniž by auto významně ztěžklo. Na stejných základech už jezdí i menší modely XV a Impreza.

Závěrečné šplhání po umělém kopci přináší až nudně předvídatelný výsledek. Výborně fungující čtyřkolka a světlá výška 220 mm nechá Forester projet i uklouzanými kolejemi jak po nákladní Tatře. Tak vida, ani ta falešná kůže na palubní desce to nezkazila.

Motor je "na výběr" jen jeden s označením e-Boxer. Benzinový dvoulitr bez turba, jehož 110 kW při rozjezdu a zrychlení pomáhá malý 10kW elektromotor schovaný v převodovce.

Jde o takzvaný mild-hybrid. Elektřinu získává při brzdění a jeho pomoc není pocitově skoro znatelná. Dokud ovšem nepřesednete do minulé generace a nezkusíte se rozjet do kopce. Teprve pak poznáte, jak elektrická výpomoc chybí.

Přísně rovinatý terén lotyšského venkova nechal vyniknout tu lepší stránku spojení atmosférického stroje s povinnou bezestupňovou převodovkou Lineartronic. S lehkou nohou rychlost narůstá zvolna jako ve vlaku, motor drží nízké otáčky a v autě je ticho.

Při hmotnosti 1600 kg a velké čelní ploše je ovšem jasné, že na jízdu po dálnici přes Vysočinu bude pár koní chybět. V hektických Čechách Forester devítilitrovou spotřebu ani nízkou hladinu hluku neudrží. Diesel Subaru definitivně odpískalo, stejně jako Toyota, Honda, Suzuki a Mitsubishi.

Na český trh tak přichází náramně pohodlné, útulně zařízené, velkoryse prostorné a jízdně schopné auto, které by za cenu od 810 000 Kč potřebovalo trochu silnější motor.

Což je ovšem jen filozofický povzdech. Už takhle bude Subaru platit mastné bruselské pokuty za nadlimitní emise CO2. Můžeme být rádi, že mu za to vůbec ještě stojíme.