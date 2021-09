Kia ze Žiliny šokuje designem. Pátá generace SUV Sportage vypadá jak z jiného světa

Jestliže Hyundai Tucson loni na podzim šokoval svým vzhledem, sesterská Kia Sportage mu nezůstává nic dlužna. Korejské SUV ze Žiliny vůbec poprvé přijíždí ve specifické verzi pro evropský trh a vedle výrazného vnějšího vzhledu sází především na elektrifikaci. Koupíte ji tak nejen jako klasický hybrid, ale zastrčíte ji i do zásuvky.

Kdo čekal nějakou výraznější odchylku od Hyundai Tucson, bude asi zklamán. Kia Sportage je technicky svému sourozenci dost podobná, což nejlépe dokládá pohled pod kapotu. Vůbec poprvé totiž korejské SUV dostává jak hybridní, tak i plug-in hybridní pohon. Ve druhém případě má kombinace elektrického a přeplňovaného benzinového motoru o objemu 1,6 litru systémový výkon 195 kW, přičemž baterie má kapacitu 13,8 kWh. Kia neudává elektrický dojezd na jedno nabití, pohledem k Hyundai však zjistíme, že by to mělo být 62 km.

Stejnou přeplňovanou šestnáctistovku o výkonu 132 kW má i hybridní provedení s celkovým systémovým výkonem 169 kW, kde je ovšem baterie znatelně menší a není ji možné dobíjet ze zásuvky. Nicméně elektromotor bude minimálně pomáhat šetřit palivo a vylepšovat jízdní dynamiku.

Elektrifikaci nabízí i základní verze benzinového agregátu 1.6 T-GDI o výkonu 110 nebo 132 kW. V obou případech jde ale jen o mildhybrid, stejnou technologii může mít i 100kW turbodiesel 1.6 CRDi. Ten se bude nabízet i ve slabší 85kW specifikaci bez elektrické asistence. Podle verze budou motorizace spojené se sedmistupňovým dvouspojkovým automatem nebo šestistupňovým manuálem, druhá jmenovaná skříň je ve verzích s mildhybridní technologií inteligentní, dokáže tedy spalovací motor odpojit, při jízdě zhasnout a plachtit samospádem. Chybět nebude u vybraných variant ani pohon všech kol i v kombinaci s voličem jízdních režimů.

Pátá generace vozu také vyrostla. Jakkoliv globálně bude k dispozici ještě delší varianta, ta evropská má celkově 4515 mm a mezi nápravami 2680 mm. To je o 30, respektive 10 mm více než doposud. Sportage je nově také širší. Kufr pojme 591 až 1780 litrů se sklopenými sedadly, to je oproti stávajícímu provedení razantní nárůst. Dostatek místa by pak měl být i na zadních sedačkách.

Jak už jsme naznačili, pátá Kia Sportage pořádně zaujme vnějším vzhledem. Globální delší verze, odhalená začátkem prázdnin, sice mnohé poodkryla, evropská specifikace je ale v detailech přece jen jiná. Nechybí nové logo automobilky a tygří maska chladiče, na první pohled ale upoutají především diody denního svícení ve tvaru bumerangu.

Na ty navazují diodová hlavní světla. Z profilu vynikne u některých verzích dvoubarevné lakování karoserie s černou střechou a kola s velikostí 17 až 19 palců. Zadní partie jsou hodně mohutné, světlomety pak mají podle značky tvar čepele. Rozhodně ale také nejsou úplně běžné. Sportovní charakter pak může zvýraznit třeba výbava GT-Line.

To kabina je už o trochu více konvenční a po vzoru třeba Mercedesu tvoří její hlavní součást dvě 12,3palcové obrazovky formující jednolitý celek - jedna je výstupem digitálních budíků, druhá je dotyková a ovládá se přes ní multimediální systém s navigací či možnou plnou integrací chytrého telefonu. Na rozdíl od Hyundai Tucson zatím Kia úplně nezanevřela na klasický fyzická tlačítka (byť jich ubylo) na středovém panelu a tunelu mezi sedadly. Vedle všech možných asistentů pak autu nechybí ani čelní středový airbag.

Specificky pro Evropu navržená verze Kie Sportage, což se stalo vůbec poprvé, vstoupí na český trh začátkem roku 2022. Světovou premiéru si vůz odbude na nadcházejícím autosalonu a veletrhu mobility IAA v Mnichově.