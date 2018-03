před 32 minutami

Letos je to 50 let, co se v socialistickém Československu začala vyrábět legendární dodávka Škoda 1203. Spolupracovník redakce Radek Daniel ji toužil celý život řídit. Až nyní se mu podařilo usednout za volant kempovací verze určené pro Svazarm a starší hasičské varianty s typickou houkačkou. Jak se taková auta v kontextu dnešní doby ovládají? Čtěte v galerii.

autor: Radek Daniel | před 32 minutami