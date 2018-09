před 58 minutami

Dnem bez aut vyvrcholí kampaň Evropský týden mobility, která odstartovala již na začátku tohoto týdne. Do týdenní akce se zapojilo 30 českých měst. V nich je možné zúčastnit se workshopů nebo kulturních akcí, které podporují alternativy k automobilové dopravě. V rámci Dne bez aut potom jedenáct českých měst neumožní automobilům vjezd do některých ulic. Podívejte se, kde se od čtvrtka do neděle setkáte s omezením.

Informace o tom, která města se do akce Den bez auta zapojila jsme čerpali z oficiálních stránek Evropského týdne mobility.