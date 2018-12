Slovenský kandidát na české auto roku. Test nové a velice ambiciózní Kii Ceed

Hlasování v tradiční anketě o české auto roku je v letošním roce nebývale otevřené. Mezi pěti finalisty není žádná dopředu favorizovaná škodovka ani jiné auto s českým rodným listem. Patrioti by mohli vzít zavděk snad jen jediným autem s federálním původem, Kiou Ceed. Žilinský kompakt přišel letos ve třetí generaci a je rozhodně jedním z nejlidovějších modelů mezi kandidáty. Jaký je pětidveřový hatchback s litrovým tříválcem? Vyzkoušeli jsme ho.

Již od předchozí, druhé generace kompaktní Kii platí, že korejská automobilka vyrábí ve svém žilinském závodě hezké auto, a třetí provedení Ceedu je zase o něco pohlednější. Povedla se příď, záď i bok. Obzvlášť v červené metalíze se na tenhle hatchback kouká skutečně dobře. V Žilině rozhodně staví atraktivnější auto, než jakým je příbuzné Hyundai i30 ze slezských Nošovic.

Jen design z něj však auto roku v ČR pro rok 2019 neudělá, a tak je dobře, že výborný dojem pokračuje i po usednutí za volant. Auto působí bytelně postavené, všechna tlačítka jsou příkladně velká, aby se dobře mačkala, sedačky pohodlné a s dobrým bočním vedením.

Vzadu je dost místa, nově pojatá spodní linie oken, která již nestoupá, ale drží se ve stejné výšce, dotváří pocit vzdušnějšího a prosvětlenějšího interiéru. A kufr? Ten má 395 litrů. To na kompaktní hatchback není špatné, pro stěhovavé nátury se pak nabízí kombi se zavazadlovým prostorem o objemu 625 litrů, což je více, než má Škoda Octavia. Připlatit za něj musíte jen 25 000 Kč.

Po chvilce mušky naleznete i v povedeném interiéru Ceedu. Tak třeba připojení mobilního telefonu je pro klidné a vytrvalé povahy. Auto nechce řidiči dovolit mobil připojovat za jízdy. Potud v pořádku, bezpečnost především. Nemuselo by si ale zarytě myslet, že jede, i když máte jen zapnuté zapalování.

Černobílý displej rádia by také mohl být dotykový. Ovládání pomocí tlačítek a otočných ovladačů totiž bohužel paradoxně není tak intuitivní.

Ti, kteří si oblíbili využívání map s aktuálními dopravními informacemi pomocí Androidu Auto nebo Applu CarPlay, nebudou potěšeni tím, že podpora těchto technologií se váže na plnotučnou navigaci s barevným devítipalcovým "dotykáčem" za 20 tisíc korun.

Ostatně omezená konfigurovatelnost je tradiční bolístkou korejských vozů, ať už mají slovenský rodný list, nebo ne. Chtěli byste výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce? Připlatit musíte 45 000 Kč, dostanete k tomu totiž i polokožené čalounění, LED světlomety a sedmnáctipalcová kola.

Pokročilé asistenční systémy (adaptivní tempomat nebo varování před vozy ve slepém úhlu) vyjdou dohromady na 40 tisíc korun navíc. V základu je k dispozici slušně fungující varování před nechtěným opuštěním vlastního jízdního pruhu, nouzové brzdění a detekce únavy. Připlatit se dá i za zimní balíček - vyhřívaná sedadla a volant stojí 10 tisíc korun.

Sportovně ale musíme přiznat, že je tenhle přístup sdružování příplatkové výbavy do balíčků vykoupen jednoduchostí ceníku a přijatelnou cenou plně vybaveného auta. Za Ceed s 88kilowattovým motorem v "plné palbě" dáte necelých 560 tisíc korun, což je slušné.

Pokud si příplatky odpustíte a zvolíte prostou verzi Exclusive, která nabízí vše podstatné včetně zadních parkovacích senzorů, vyjde auto na solidních 445 000 Kč. Tak je ostatně naspecifikován i vůz na obrázcích.

Jak jezdí? Podvozek Ceedu je skutečným překvapením. Auto je sportovně tužší, aby se zbytečně nenaklánělo, ale na 16" pneumatikách velice dobře tlumí nerovnosti. Nikde nic nebouchá a nevrže.

Pokud navíc v zatáčce trefíte výmol, Kia neznervózní. Může za to i technicky poměrně vyspělý podvozek s víceprvkovou zadní nápravou. Tu Ceed na rozdíl od konkurence v podobě Fordu Focus nebo VW Golf nabízí u všech motorových variant, včetně základní stokoňové atmosférické jednačtyřky.

Řízení je přesné a překvapivě tužší, než by se u hatchbacku nižší střední třídy dalo čekat. Ceed se díky němu zatáčkami vodí poměrně příjemně a čitelně. Brzdy jsou pak sice účinné, ale mají poměrně ostrý nástup, což znesnadňuje jejich dávkování. Pro příští generaci by to chtělo také zapracovat na odhlučnění podběhů kol.

Pokud by ale něco skutečně potřebovalo vylepšit, je to motor. Přeplňovaný litrový tříválec v podání Kii není dobrou reklamou na downsizing. Je hůře utlumený, vibrace se na volnoběh přenáší i do věnce volantu. Za jízdy o sobě dává vědět zvláštním, ale vytrvalým bubnováním.

Dynamicky také nepřesvědčí. Ford i Volkswagen nabízí ve stejné výkonové třídě povedenější agregáty. Stačí se zaměřit na čísla: 1.0 TSI ve VW Golf má 85 kilowattů a z nuly na sto zrychlí za 9,8 sekundy, 1.0 EcoBoost ve Fordu Focus má 92 kilowattů a stejný spurt zvládne za 10 vteřin. Kia, která je výkonově mezi nimi, potřebuje 11,1 vteřiny.

Kia Ceed 1.0 T-GDI Exclusive Motor: benzinový 3válec, 998 cm3

Výkon: 88 kW v 6000 ot./min.

Točivý moment: 400 Nm při 1500 ot./min.

Nejvyšší rychlost: 190 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 11,1 s

Kombinovaná spotřeba: 5,2 l/100 km

Provozní hmotnost: 1297 kg

Objem zavazadlového prostoru: 395 l

Cena od: 444 980 Kč

I v reálu je motor Kii letargický a chybí mu jiskra. Nezíská si vás ani spotřebou, ta se v průměru týdenního testu pohybovala lehce pod osmi litry. Pod sedm se dá dostat jen vyrovnanou jízdou, která se bude vyhýbat městským kolonám i rychlým dálničním úsekům. Konkurence zvládne o více než litr lepší výsledky.

Pokud se tedy Ceed stal kandidátem na vaše soukromé auto roku 2019, na což má plné právo, je hezký, praktický, dostupný a dobře se řídí, zvažte, jestli by se nevyplatilo připlatit 30 tisíc korun za silnější 103kilowattovou jednačtyřku. Ta je totiž výrazně povedenější než litrový přeplňovaný motor. S ní bude i horkým kandidátem na celkové vítězství v anketě o auto roku v ČR.

