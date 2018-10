Ikonický Land Rover Defender možná bude mít v rodném listu zapsané Slovensko

Ve slovenské Nitře se ve čtvrtek 25. října oficiálně otevřela nová továrna automobilky Jaguar Land Rover. Kompletně se sem přesunula výroba modelu Discovery z britského Solihullu. Ovšem nový závod má mnohem větší kapacitu a a podle informací Aktuálně.cz se zde zřejmě bude v budoucnu vyrábět také ikonický model značky, nový Defender.

Ve slovenské Nitře se ve čtvrtek 25.října oficiálně otevřela továrna značky Jaguar Land Rover. Firma do její výstavby investovala 1,4 milionu eur (zhruba 36 milionů korun) a závod se rozkládá na pozemku o rozloze 300 000 m2.

Zkušební provoz se spustil už v září, otevřelo se zde 1400 pracovních míst a v tuto chvíli je 98 % zaměstnanců slovenské národnosti. Závod má aktuálně výrobní kapacitu 150 000 aut ročně. Továrna má ale velké plány, ve druhé fázi by tu mohlo najít pracovní příležitost až 2800 zaměstnanců a jak uvedly Hospodářské noviny, je zde prostor pro zvýšení kapacity až na 300 000 vozů ročně.

Ve vzduchu tedy visí otázka, co se tu vlastně bude v budoucnu vyrábět. Jaguar Land Rover v posledních letech strmě rostl a vloni prodal 621 109 aut, o 7 procent více než v roce 2016, přičemž růst celého britského automobilového trhu vloni dosáhl hodnoty 5,7 %. Nejprodávanějším modelem bylo středně velké SUV Discovery Sport, kterých se podle výroční zprávy prodalo 119 105 kusů.

Do Nitry se zatím kompletně přesunula "jen" výroba "většího" modelu Land Rover Discovery z britského Solihullu. Připomeňme, že Discovery Sport stojí na platformě modelu Range Rover Evoque, a proto se vyrábí v továrně v Halewoodu. O přesunu Discovery Sport prý automobilka zatím neuvažuje. Vloni se ovšem podle výroční zprávy JLR prodalo 46 472 SUV Discovery. Kapacita v Nitře by tedy mohla být až šestinásobná.

Jak před časem uvedl britský The Guardian a zdroj Aktuálně.cz to potvrdil, v továrně v Nitře se zřejmě otevře linka pro off-road Defender. Připomeňme, že jde o největší ikonu značky Land Rover, která se vyráběla od roku 1948 a automobilka v roce 2016 oznámila její definitivní ukončení. Veřejností byla tato zpráva přijata s velkou nechutí, šlo o jedno z nejdéle vyráběných aut v historii a zbylo mu jen velmi málo konkurentů.

Značka se proto rozhodla nakonec model znovu vzkřísit. Jeho nová generace měla by být odhalena už v příštím roce. Vedle náročnosti rozběhnutí výroby ve slovenské továrně ale automobilka bude muset čelit i kritice na domácí půdě.

Ačkoli je vlastníkem indická společnost Tata, Britové značku vnímají stále jako svou a přesun výroby nejikoničtějšího modelu značky může vyvolat negativní reakce. The Guardian například poukazuje na to, že kvůli přesunu výroby ze Solihullu do Nitry ve Velké Británii přijde o práci 1000 lidí.

Jaguar Land Rover však opakuje, že odsun výroby Discovery se pracovního trhu nedotkne tak drasticky, protože ve Velké Británii zůstane výroba elektromobilů a automobilka plánuje uvedení dalších modelů.

To ostatně The Guardianu řekl i David Bailey, profesor průmyslové strategie na britské univerzitě Aston v Birminghamu. "Hrozilo, že by se výroba I-Pace (první elektromobil v portfoliu JLR, který byl uveden letos na trh, pozn. red) přesunula do Rakouska. Nakonec tedy bylo rozhodnuto, že se raději přesune výroba Discovery a v Británii se budou soustředit na elektromobilitu. V roce 2020 ostatně přijde na trh další elektromobil koncernu Jaguar Land Rover," dodal Bailey.