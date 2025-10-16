Auto

Slibují nízké emise i s benzinovým motorem. Realita plug-in hybridů je ale úplně jiná

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Jejich prodeje v letošním roce prudce vzrostly. Plug-in hybridy začaly automobilky vidět zase jako alternativu pomalejšímu přechodu na čisté elektromobily. Zájemcům dávají nejnovější modely klidně i stokilometrový elektrický dojezd, a pak navíc ještě výhodu spalovacího motoru. Jenže nízké hodnoty emisí a spotřeby nakonec podle nové analýzy tak nízké nebudou.
Plug-in hybridy znečišťují životní prostředí ve skutečnosti téměř stejně jako benzinové automobily. Reálně je to skoro pětkrát více, než uvádějí laboratorní testy. Vyplývá to z analýzy 800 tisíc automobilů zaregistrovaných v Evropě v letech 2021 až 2023, kterou provedla nezisková organizace Transport and Environment a na kterou upozornil deník The Guardian.

Vozy, které mohou být poháněny jak elektrickými bateriemi, tak spalovacími motory, evropští výrobci automobilů propagují jako způsob, jak ujet dlouhé vzdálenosti na jedno nabití a na rozdíl od plně elektrických automobilů zároveň snížit emise.

Data ale ukazují, že plug-in hybridy vypouštějí pouze o 19 procent oxidu uhličitého méně než benzinové a naftové automobily, zjistila analýza. V laboratorních testech přitom vycházelo, že jsou hybridy k životnímu prostředí o 75 procent šetrnější.

Vědci analyzovali data z palubních měřičů spotřeby paliva zmíněných 800 tisíc evropských automobilů. Zjistili, že skutečné emise oxidu uhličitého z plug-in hybridů v roce 2023 dosáhly asi 4,9 násobku emisí ze standardizovaných laboratorních testů. V roce 2021 to byl 3,5 násobek.

"Emise v reálném provozu stoupají, zatímco oficiální emise klesají," uvádí výzkumnice v organizaci Transport and Environment a spoluautorka zprávy Sofía Navasová Gohlkeová. "Rozdíl se zhoršuje a představuje skutečný problém. V důsledku toho jsou plug-iny téměř stejně znečišťující jako benzinová auta," dodává analytička.

Podle vědců rozdíl vzniká z chybného odhadu poměru ujetých kilometrů v elektrickém režimu k celkovému počtu ujetých kilometrů. Zjistili, že v elektrickém režimu jely vozy 27 procent jízdy, i když oficiální odhady předpokládaly, že to bude 84 procent.

Analýza navíc zjistila, že i když byly automobily provozovány v elektrickém režimu, úrovně znečištění byly výrazně vyšší než oficiální odhady. Podle vědců je to proto, že elektromotory nebyly dostatečně silné, aby fungovaly samostatně, a jejich motory spalovaly fosilní paliva téměř na jedné třetině vzdálenosti ujeté v elektrickém režimu.

 
