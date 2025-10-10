Slevy takové, že se jim ani nechce věřit. Automobilky se předhánějí v lovu zákazníků

Někde se tomu říká Happy Days, jinde Business Week a ještě úplně jinde zase výbava Friends. Označení je sice různé, princip ale stejný. Zaujmout potenciální zákazníky natolik, že do showroomu nejen přijdou, ale rovnou z něj odjedou i v novém autě. Třeba japonský Nissan k tomu využívá lákadlo v podobě soutěže o exotický zájezd, chytré hodinky nebo tablet. Stačí přijít a zařadit se do slosování, nemusíte ani nic kupovat.
Pokud ale koupíte japonské SUV, dostanete zdarma nejnovější iPhone 17, na který se jinak stojí dlouhé fronty. Nějak se zákazník zkrátka nalákat musí.
Takzvané Nissan Days od 13. do 18. října směřují k SUV Juke, Qashqai a X-Trail. Ceny nejsou zvýhodněné nad rámec běžné ceníkové nabídky, třeba Qashqai se ale aktuálně nabízí v limitované sérii Czech Edition za 649 990 korun se 103kW benzinovým čtyřválcem pod kapotou a manuální převodovkou. X-Trail začíná na 869 990 korunách, Juke pak na 454 900 korunách.
Podobně na to jde i další japonská automobilka Suzuki, která sice nerozdává telefony, ale zájemce láká do showroomů na bonusy k modelům Vitara a S-Cross. Konkrétně litá kola na zimních pneumatikách zdarma, přezutí zdarma, deset tisíc na tankování a prodlouženou záruku na pět let.
Téměř ve stejný čas má akční nabídku francouzské duo Citroën a Peugeot. U prvního se akce jmenuje Happy Days, platí od 10. do 20. října a vztahuje se na skladová auta. Ačkoliv výrobce anoncuje třeba i C3 s benzinovým tříválcem cenu od 335 tisíc korun, je to suma v případě využití značkového financování a ještě dodání starého vozidla protiúčtem. Za hotové a bez starého vozu je cena 370 tisíc korun.
Výhodou je ale pětiletá záruka na 60 tisíc kilometrů. Vůbec na dlouhou záruku na pět let, případně dokonce až osm let u Berlinga Profi, dvojitý šíp hodně sází. Happy Days prý představují také jednu z posledních možností, jak získat končící C5 Aircross s cenou od 699 tisíc korun, ovšem opět se značkovým financováním a výkupním bonusem. Kromě zmíněných modelů se akce týká i C3 Aircross nebo C4. Podobně jako Nissan rozdává telefony, Citroën zase zimní gumy a také slevu na příslušenství.
A Peugeot? Jeho akce se jmenuje tradičně 7 dní Peugeot, trvá od pondělí 13. října až do neděle 19. října a vztahuje se u některých modelových řad na skladová auta a u některých i na auta do výroby. Ředitel prodejů v Česku Filip Lapka láká na pokrytí celé modelové řady včetně různých výbav a motorizací. Mimo to mají auta pětiletou záruku: klasickou na dva roky následně prodlouženou na další tři roky nebo 60 tisíc kilometrů.
Konkrétně dovozce láká třeba na 208 se základním tříválcem ze skladů za 369 tisíc korun, základní 2008 také ze skladů za 449 tisíc korun nebo dvojici nových SUV 3008 a 5008, která lze zadat do výroby za 729, respektive 769 tisíc korun. Vždy s tříválcovým mildhybridem a automatickou převodovkou. Oproti standardním ceníkovým cenám jdou slevy u Peugeotu podle modelu až do statisíců, nicméně také platí, že výrazné slevy jsou u dovozce celoroční záležitost.
Obě francouzské značky mají během svých akčních dnů i zvýhodněnou nabídku na lehká užitková vozidla pro podnikatele a firmy.
Od Francouzů zase zpátky k Japoncům. Už od začátku tohoto týdne až do neděle 12. října má totiž Lexus každoroční akci Business Week. Třeba malé hybridní SUV LBX stojí 669 tisíc korun, standardní cena je přitom 825 tisíc korun. Dalších třicet tisíc srazí dolů případný výkup staršího auta.
Větší model UX 300h Business Tech se prodává za 899 tisíc korun, standardní cena je přes 1,2 milionu korun. Deset tisíc lze ušetřit při výkupu starého auta. Hybridní RX 350h Excutive stojí 1 699 900 korun, standardně vychází na 2 140 000 korun. A třeba končící sedan ES 300h Business Tech přijde v rámci akce na 1 099 000 korun, ceníková cena je přitom 1 580 000 korun. 20 tisíc dále srazí výkup starého auta, u RX je to dokonce 30 tisíc korun.
Do akce Lexusu nejsou zahrnuty všechny modelové řady a výbavy jednotlivých modelů, i tak ale automobilka láká na ušetřené vyšší statisíce korun. A také třeba zvýhodněný operativní leasing.
Volkswagen pro změnu vsadil na další z řady akčních verzí se zvýhodněnými cenami. Tentokrát se jmenují Friends a patří do ní Taigo, T-Cross, T-Roc, Tiguan, Tayron, Touareg a MPV Touran. Auto je vždy vybaveno automatickou převodovkou. U T-Rocu je řeč o končící generaci, to znamená jde o výprodej skladových zásob. Další modely se ale dají i konfigurovat do výroby.
Platí, že podobně jako u nedávné série Love mají VW sníženou cenu a extra porci výbavy: třeba T-Cross začíná na 579 900 korunách, a i když vychází z výbavy Life, má i spoustu prvků včetně metalízy, dvouzónové klimatizace nebo couvací kamery nebo vyhřívaných předních sedadel zdarma, takže zvýhodnění podle značky dosahuje 166 800 korun.
U takového Tayronu je na úrovni až 186 600 korun - s cenou 1 074 900 korun jde o nejdostupnější variantu vozu v aktuální nabídce - a u Touranu dokonce na úrovni 326 700 korun. Dané je to extra výbavou, ale také standardním spojením 110kW benzinu či dieselu s automatem DSG.
Za připomenutí stojí jistě i akční Hyundai i30 Go Czech, stejně nazvaná výbava je dostupná teď i u dalšího nošovického modelu Tucson. Ten stojí od 734 990 korun, dalších 60 tisíc dolů pak srazí značkové financování a výkupní bonus. Opět je to kombinace nižší ceny za vyšší výbavu, od toho se odvíjí i ušetření peněz v porovnání se standardním ceníkem.