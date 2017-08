Sleva na nové auto až 280 000 Kč. Volkswagen v Německu omlazuje vozový park. Ovlivní to český trh?

před 42 minutami

Volkswagen v Německu rozjel kampaň, při které nabízí slevu při koupi nového vozu za současného odevzdání starého dieselu spadajícího do normy Euro 4 a nižší. Čásky jsou odstupňovány podle modelů a další slevu zákazník dostane, pokud si vybere auto na alternativní pohon. Podívali jsme se podrobně, jak to celé funguje a také jsme se zeptali největších českých autobazarů, zda to může v budoucnosti ovlivnit český trh s ojetinami.

Automobilka Volkswagen nabízí od srpna letošního roku výraznou slevu na své nové modely, pokud se majitel rozhodne nechat sešrotovat svůj starý vůz s dieselovým motorem, který spadá do normy Euro 4 a nižší. Vybere-li si zákazník auto na alternativní pohon, tedy elektromobil, hybrid nebo vůz spalující stlačený zemní plyn, dostane ještě další slevu. Zákaz naftových a benzinových aut připraví stovky tisíc lidí o práci, varují odborníci číst článek Sleva na šrotovném u jednotlivých modelů VW Up € 2000 (cca 56 000 Kč)

Polo € 3000 (cca 84 000 Kč)

Golf, € 5000 (cca 140 000 Kč)

Tiguan € 5000 (cca 140 000 Kč)

Beetle Cabrio € 5000 (cca 140 000 Kč)

Touran € 6000 (cca 168 000 Kč)

Passat € 8000 (cca 224 000 Kč)

Arteon € 8000 (cca 224 000 Kč)

Sharan € 8000 (cca 224 000 Kč)

Touareg € 10 000 (cca 280 000 Kč) Sleva na nová auta bez ohledu na motor je odstupňována podle modelů. Čím větší a dražší, tím je sleva vyšší. Začíná na částce 2000 eur pro model Up, tedy zhruba 56 000 korun, a končí na částce 10 000 eur (cca 280 000 Kč) v případě, že si zákazník vybere Volkswagen Touareg. Jako bonus ještě výrobce nabídne dodatečnou slevu 1000 eur (28 000 Kč) v případě, že si zákazník vybere verzi s pohonem na CNG, 1785 eur (cca 50 000 Kč), když si vybere hybrid anebo asi 2380 eur (66 000) při objednání elektromobilu. Ani majitelé novějších Volkswagenů splňujících normu Euro 5 a 6 nepřijdou zkrátka, značka jim zcela zdarma nabízí úpravu řídicí jednotky, díky které prý vozy budou vypouštět o 25 až 30 procent méně oxidů dusíku do ovzduší. Tato cenová pobídka funguje od 8.8.2017 a má skončit 32.12.2017. Vztahuje se pouze na vozy zakoupené v Německu, starší diesely, které budou sešrotovány, musí také pocházet z Německa. O slevu může žádat pouze osoba, která vlastní starší diesel s normou Euro 4 (vešla v platnost v roce 2005) nebo samozřejmě nižší, a to nejméně šest měsíců. Tím se má předejít snahám spekulantů, kteří by mohli urgentně sehnat starší diesel a okamžitě žádat o slevu při koupi nového Volkswagenu. Přehled Kupujete ojetinu? Přinášíme seznam nejčastějších problémů a poruch, které byste měli předem odhalit Ačkoli nejdříve se v médiích objevily zprávy, že sleva se dá uplatnit pouze v případě, že starý diesel nese také na kapotě značku Volkswagen, případně jde o auta z koncernu (Audi, Seat, Škoda), Aktuálně.cz dostalo vyjádření od Christine Kuhlmeyerové z marketingového oddělení Volkswagenu v Německu. "Nerozlišujeme značku vozu, musí pouze splňovat podmínky. O slevu mohou žádat i cizinci, kteří však minimálně šest měsíců vlastní tento vůz zakoupený v Německu. Bližší informace o tom, jak velký je o program zájem a jaké auto si zákazníci vybírají nejčastěji, budeme publikovat v září na frankfurtském autosalonu," vysvětluje. 11 fotografií Jenom po městě, nebo na výlet? Srovnali jsme dojezdy elektromobilů, je mezi nimi velký rozdíl Koncern zatím nemá v plánu kampaň rozšířit také na další značky, jako jsou Škoda, Audi nebo Seat. "V současnosti není ani v plánu nabídnout šrotovné na českém trhu," nechal se slyšet Vítězslav Pelc, tiskový mluví ze Škody Auto. "Volkswagen cítí odpovědnost za zlepšení životního prostředí v německých městech. Moderní dieselové motory vypouštějí méně CO₂ a také oxidů dusíku i pevných částic. Zároveň chceme podpořit prodej elektromobilů, které jsou ještě ekologičtější," nechal se slyšet ředitel prodeje a marketingu koncernu Volkswagen. Škoda by mohla na silnice vrátit Felicii. Měl by to být elektromobil s dojezdem 500 km, spekuluje se číst článek Automobilka má v současnosti v portfoliu dva elektromobily (e-Up a e-Golf, jehož test si můžete přečíst tady) a hybridní modely Golf GTE a Passat GTE. V rámci svého strategického plánu nyní připravuje ofenzivu elektromobilů, v roce 2020 chce prodávat 100 000 elektromobilů ročně, avšak o pět let později to má být už milion aut. Jak tato finanční pobídka, která má omladit vozový park v Německu a především trh rychleji zbavit starých dieselových aut, ovlivní český trh s ojetinami? "Z předchozích podobných akcí víme, že i když mají být auta oficiálně sešrotována, vždy se najde skupina podnikavců, která se taková auta snaží prodat na trzích východně od německých hranic, Českou republiku nevyjímaje. Pochopitelně i přes to, že taková auta oficiálně zanikla," říká provozní ředitel autobazaru AAA Auto Petr Vaněček. 20 fotografií Foto: Průzkum odhalil dvacet mladých ojetin, se kterými nejsou jejich majitelé spokojeni Dodává, že by mohl nastat i jiný problém. "Jestliže se v Německu, potažmo v dalších evropských zemích, začnou ve velkém likvidovat vozy až do emisní normy Euro 4, nepochybně to výrazně ovlivní trh s ojetinami ve střední a východní Evropě. Může to vést až k nedostatečné nabídce dieselových aut na trhu, se kterým se pochopitelně pojí možné zdražení ojetých aut."

