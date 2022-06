Skoro milion starších SUV Mercedesu musí do servisu. Hrozí u nich porucha brzd

Mercedes-Benz vyhlásil další mamutí svolávací akci. Už loni řešil nejprve problémy s nouzovým voláním eCall zhruba u více než milionu aut a riziko požáru zhruba u 850 tisíc naftových vozidel, teď se skoro milion automobilů potýká s problémem s brzdami. A zasažená jsou i auta v České republice.

993 407 automobilů vyrobených mezi roky 2004 a 2015 svolává Mercedes do servisu kvůli problémům s brzdami. Jedná se o SUV ML a GL a také křížence MPV a SUV třídy R. "Posilovač brzd může být u některých vozů napadený korozí, což by mohlo ovlivnit jeho funkčnost," cituje portál zpravodajské televize BBC prohlášení automobilky. "Při intenzivním nebo tvrdém brzdném manévru by mohlo dojít k mechanickému poškození posilovače brzd," dodává Mercedes s tím, že ve vzácných případech by pak nemuselo být možné auto zastavit provozní brzdou. To by mohlo vést k vyššímu riziku nehody nebo zranění.

70 tisíc poškozených aut jezdí v Německu a do servisů budou muset i majitelé automobilů z Česka. "Svolávací akce se týká i vozů Mercedes, které vlastní majitelé v Česku. Informace o přesném počtu aut dostáváme z registru vozidel dopravního inspektorátu a nemůžeme číslo zveřejnit. Ten nám také poskytuje poštovní adresy majitelů dotčených vozů. Minulý týden jsme jim odeslali informační dopis, aby bezodkladně navštívili autorizovaný servis. Proto se už lidé objednávají na kontrolu," říká mluvčí českého zastoupení automobilky Mercedes-Benz Martin Šlechta.

Nejedná se o první takto mamutí svolávací akci německého výrobce. Loni v únoru musel nuceně do servisu více než milion aut kvůli problémům se systémem nouzového volání eCall, který je v Evropské unii povinnou výbavou nových aut. Systém tehdy mohl udat špatnou polohu vozidla. Jak připomíná BBC, problém se ale povedlo ve většině případů vyřešit aktualizací na dálku.

Na konci roku bylo pro změnu zasaženo necelých 850 tisíc naftových aut několika modelových řad s rokem výroby od ledna 2017 do října 2021. Kvůli závadě v systému zpětného vedení výfukových plynů hrozilo u dotčených aut zvýšené riziko požáru. Automobilka v rámci servisního úkonu přeprogramovala software podtlakového čerpadla a vyměnila elektrický ventil.