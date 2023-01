Škoda zdražila o desítky tisíc, přidala ale výbavu. Octavia s litrovým motorem končí

Naposledy před 14 měsíci, v listopadu 2021, zdražovala Škoda plošně celou svou nabídku (psali jsme o tom zde). Od té doby se ceny měnily ještě jednou, ovšem pouze u elektrického SUV Enyaq iV a kosmeticky také Fabie. Stalo se tak loni v létě. Většina modelů tak svou cenu až doteď nezměnila, na což ostatně upozornil i vedoucí českého zastoupení Škoda Auto Jiří Maláček.

"Nacházíme se v situaci, kdy je inflace nejvyšší za posledních několik let a dochází k výraznému nárůstu cen vstupních surovin a energií. Automobilka Škoda Auto tak musí čelit výraznému navýšení nákladů," vysvětluje zdražení o desítky tisíc korun. Značka podle něj podniká i nejrůznější opatření tak, aby se zvýšené náklady promítly do jejího fungování co nejméně: uzavírá dlouhodobé smlouvy s dodavateli, zavedla "zvýšenou nákladovou kázeň" a rovněž zvyšuje svou efektivitu. "Tato opatření sice snižují dopady zvýšení cen na naši činnost, bohužel je však nemohou plně kompenzovat," pokračuje Maláček.

"Od druhé poloviny ledna přistupujeme ke změnám prodejních programů, které u některých modelových řad přinesou zdražení, které nicméně ani zdaleka nedosáhne úrovně současné míry inflace. Zároveň se zvýšením cen dostane rovněž většina modelů do základní výbavy další prvky, za které si dříve zákazníci museli připlácet," dodává Jiří Maláček.

Právě dražší a lépe vybavené modely jsou podle mladoboleslavské automobilky dlouhodobým prodejním trendem. Zatímco v roce 2017 dvě základní výbavy Active a Ambition kupovala až polovina zákazníků, loni už to byla jen čtvrtina. Většinu prodejů tak obstarávají výbava Style, popřípadě deriváty jako Monte Carlo, RS nebo Scout. Škoda také tvrdí, že do výbavy většiny modelů přidala prvky, za které si zájemci beztak většinou připláceli, zároveň tím (spolu s osekáním některých nepříliš populárních verzí) také dochází k praktickému zjednodušení nabídky, což by mělo vést ke zkrácení čekacích lhůt a zmiňovanému zefektivnění výroby.