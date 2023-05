Škodovka dražší než Tesla? Boleslav se brání výhodnějším leasingem na Enyaq

Ceny elektromobilů odrážejí vysoké investice do vývoje. Tesla má desetiletý náskok a začíná zlevňovat. Škoda Enyaq se v Česku prodává dráž než Tesla Model 3. To tu ještě nebylo. Zástupci Škody přiznávají, že samotné auto zlevnit nemohou, ale nabídli výhodnější pronájem. Tři roky po 15 tisících kilometrů vyjdou na šestnáct tisíc měsíčně bez DPH, a to včetně servisu a kompletního pojištění.

Tesla v posledních měsících překvapila hned dvojím zlevněním elektromobilů. Ostatní značky podobný krok udělat nemůžou. Vyloučily ho všechny velké značky v Evropě i Americe a mají pro to jednoduchý důvod: vysoké investice, které jsou s přechodem k elektromobilitě spojeny. Související Tesla překonala Škodu. Počet elektromobilů v Česku ale zaostává za ostatními státy EU Škoda v Česku bojuje i s veřejným míněním, které zatím elektromobilům příliš nepřeje. Odráží vývoj poslední dekády, kdy jen pomalu přibývalo veřejných nabíječek a trhu dominovala auta s omezeným dojezdem jako Nissan Leaf a Volkswagen e-Golf. Poslední dva roky znamenaly přelom. Nabíjecích bodů už je v Česku přes dva a půl tisíce, přibývá rychlých stanic s výkonem 75 nebo 150 kilowattů a samozřejmě je tu Enyaq s dojezdem až 540 kilometrů. Nejlevnější verze s menší baterií s dojezdem 395 kilometrů se ovšem prodává od 1,24 milionu korun. Základní Tesla Model 3 udává dojezd o sto kilometrů delší a stojí 1 028 900 korun, je tedy o 211 tisíc levnější. Zástupci Škody přiznávají, že samotné auto zlevnit nemohou, zaměřili se tedy na finanční a doprovodné služby. Nově nabízejí Enyaq s nejsilnější 82kilowatthodinovou baterií za 15 990 korun měsíčně bez DPH. Související Tesla to poprvé v historii zkusí s reklamou, její auta prý už letos budou jezdit sama Tříletá smlouva počítá s nájezdem 15 tisíc kilometrů ročně a zahrnuje veškerou údržbu, servis včetně pneumatik a kompletní pojištění zahrnující i skla nebo riziko ztráty hodnoty po nehodě. "Tímto krokem zpřístupňujeme elektromobilitu širšímu okruhu zájemců. Vůz na leasing se po třech letech vrací, zcela tak odpadají například obavy ze stárnutí baterie. V ceně splátky je obsažen i záruční a servis a nabíjecí karta s aplikací Chargee," řekl šéf českého zastoupení Škody Jiří Maláček. V Česku se stabilně prodává kolem 75 procent nových osobních vozů do firem. Operativní leasing podle Maláčka volí asi třetina zákazníků. Srovnatelná měsíční splátka je podle něj obvyklá i u dieselové Škody Kodiaq. Vozidlo lze po skončení pronájmu odkoupit, očekávanou zůstatkovou hodnotu však zástupci Škody médiím neprozradili.

