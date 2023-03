Škoda zesiluje kritiku návrhu normy Euro 7. Mluví o propouštění a zavírání továren

V případě zavedení emisní normy Euro 7 bude Škoda muset zavřít jednu výrobní halu, o práci přímo u automobilky přijdou tři tisíce lidí. Včetně dodavatelů půjde zhruba o deset tisíc. Důvodem je hrozící nerentabilita menších modelů Fabia, Scala a Kamiq. V nedělním pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to řekl člen představenstva Škoda Auto pro prodej a marketing Martin Jahn.

"V Evropě to bude mít dopad na stovky tisíc pracovních míst," uvedl Jahn. Norma podle něj navíc ovzduší v Evropě nezlepší, protože se zpomalí obnova vozového parku a lidé budou déle používat starší, méně ekologické vozy.

Norma Euro 7 by měla podle stávajícího návrhu Evropské komise platit od roku 2025. Podle Jahna jde o nesplnitelný termín. Situaci by podle něj uklidnilo, kdyby byly na zavedení nejméně čtyři roky. Po prodloužení lhůty bude podle Jahna nutné se bavit o obsahu normy.

Euro 7 má v současné podobě mimo jiné omezit zplodiny oxidů dusíku a pevných částic vypouštěných do ovzduší, a to nejen z výfuků, ale také brzd a pneumatik. Cílem je také sladit limity pro benzinová a naftová auta. Vozidla jí budou muset vyhovovat dvakrát déle než dosavadním standardům. Vozy mají mít navíc čidla, která emise umožní kdykoliv zkontrolovat.

Vedoucí vývoje agregátů a podvozku Martin Hrdlička poskytl před týdnem obsáhlý rozhovor slovenské televizi TA3. Kladl v něm důraz na nesplnitelné termíny, které návrh normy Euro 7 předpokládá.

"Vstoupit v platnost by měla sedm měsíců po schválení. My například pro měření emisí z brzd potřebujeme setrvačníkový stav, který dodavatel připraví až za půl druhého roku. Pak teprve začneme měřit a po několika kolech měření upřesníme požadavky na dodavatele brzd. Také on musí své továrny vybavit novými stroji a až potom nám začne dodávat správné komponenty pro výrobu," uvedl Martin Hrdlička.

Stejný proces podle něj musí proběhnout u pneumatik. Na měření emisí z jejich otěru přitom ještě není připravená ani metodika a přístroje.

Šéfkonstruktér zpochybňuje i navržené rozšíření měření výfukových emisí na ztížené podmínky. "Splnit daný limit emisí při tahání přívěsu v nadmořské výšce 2500 metrů znamená, že vozidlo bude podstatně dražší. Ale 99 procentům zákazníků se nezlepší emise, protože v těchto podmínkách nejezdí," dodal Martin Hrdlička.

Škoda Auto již dříve oznámila, že zavedení normy prodraží zejména menší vyráběné vozy o desítky tisíc korun, a stanou se tak neprodejné. Cena malých modelů by začínala na 450 000 Kč, což je podle zástupců Škody pro zákazníky nepřijatelné. Modely Kamiq, Scala, Fabia loni tvořily 31 procent celkových prodejů značky.

Proti zavedení Euro 7 vystupují i odbory Škody. Jejich předseda Jaroslav Povšík se v dubnu zúčastní delegace do Bruselu spolu s předsedkyní Podnikové rady Volkswagen Danielou Cavallo a dalšími zástupci zaměstnanců.