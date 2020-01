Škoda začíná prodávat novou Octavii liftback. Je o 40 000 korun levnější než kombi

Po loňském spuštění objednávek na Octavii Combi oznámila domácí automobilka ceny modelu liftback. Verze se splývavou zádí se podle šéfa českého zastoupení automobilky Luboše Vlčka na prodejích podílí 40 procenty. A přesně o 40 000 korun levnější bude i tato elegantnější, byť o něco méně praktická verze.

Zpočátku bude liftback dostupný s motory 1.5 TSI/110 kW a 2.0 TDI/85 kW se šestistupňovým manuálem od 596 900 korun. V nabídce bude rovněž naftový dvoulitr o výkonu 110 kW se sedmistupňovým dvouspojkovým automatem. Ten bude startovat na 691 900 korunách.

Základní verze dorazí až v polovině roku, bude poháněna litrovým tříválcem o výkonu 85 kW a její cena by se na rozdíl od zaváděcích variant měla dostat pod půl milionu. V základu vyjde na 456 900 korun.

Odstup je dán kromě slabší pohonné jednotky pravděpodobně i výbavou. Škoda neupřesnila, k jaké variantě se vztahuje základní cena litrového tříválce. U zaváděcích motorů 1.5 TSI a 2.0 TDI nabídka ale vždy zahrnuje verzi Ambition. Ta bývala v nabídce značky tou prostřední, základní Active automobilka u většiny modelů vypustila, s ohledem na uváděnou cenu se ale dá předpokládat, že se v případě Octavie vrátí. Už proto, že u staršího modelu byl mezi motory 1.0 a 1.5 TSI ve stejném výbavovém stupni rozdíl 46 000 korun.

Současná základní verze Ambition uspokojí hlad zákazníků po slušně vybaveném voze. Dá se tušit, že v případě liftbacku bude výbava kopírovat dříve uvedené kombi. To má v základu dvouzónovou automatickou klimatizaci, LED světlomety, rádio s 8" displejem a Bluetooth nebo 16" litá kola. Jako doporučeníhodný se jeví balíček Ambition Plus za 15 000 korun s LED mlhovkami a zadními parkovacími senzory. Za vyhřívání sedadel se připlácí 6500 Kč.

Vyšší verze Style pak za 51 000 korun navíc přináší navigaci, digitální přístrojový štít, bezklíčové odemykání, 17" litá kola, v ceně jsou již i zadní parkovací senzory nebo vyhřívaná přední sedadla. Na přání je pak k dispozici řada zajímavých výbavových položek včetně Matrix LED světlometů se stálým dálkovým světlem.

Dá se také očekávat, že liftback se podobně jako kombi dočká dalších derivátů: verze G-Tec na stlačený zemní plyn (CNG), plug-in hybridu iV i sportovně laděného RS. Předváděcí modely klasických variant budou mít dealeři k dispozici od 30. ledna.

Konkurence? Přímá vyjde levněji

V případě Octavie liftback se jen těžko hledají přímí konkurenti. Liftbacků nižší střední třídy na trhu moc není.

Nejbližším protivníkem by tak mělo být Hyundai i30 Fastback. V porovnání s Octavií je výrazně levnější. Základní varianta Trikolor vyjde s litrovým tříválcem o výkonu 88 kW v rámci akční nabídky na 359 900 korun. I aktuální výhodná top nabídka All Inclusive se vejde do půl milionu, s benzinovým motorem 1.4 T-GDI/103 kW se dá pořídit za 489 900 korun. V ceně je přitom vše, co i30 nabízí: LED světlomety, navigace, automatická klimatizace atd.

Model i30 má ale oproti Octavii jednu zásadní nevýhodu, uvnitř je výrazně menší a má hůře přístupný kufr. To samé se dá do velké míry říct i o konkurenčních kompaktních sedanech, např. Mazdě 3 (od 520 900 korun), Renaultu Megane GrandCoupé (od 389 900 korun) i Toyotě Corolla (v akční verzi Prestige od 419 900 korun).

Octavia liftback je tak stále vozem na pomezí tříd. Mezi její konkurenci proto mohou přijít i prestižnější, ale ne o tolik větší vozy, jako je Ford Mondeo (od 723 900 korun), Renault Talisman (od 789 900 korun), Peugeot 508 (860 000 korun), Opel Insignia Grand Sport (693 900 Kč) nebo Mazda 6 sedan (731 900 korun). Ostatně za alternativu by se dal považovat i Superb (694 900 korun), který je sice větší, nová Octavia ale může být vybavena modernějšími technologiemi.