Škoda vstupuje do doby elektrické. Superb jí obětoval svůj obří kufr

Plug-in hybridní Superb a elektrické Citigo jsou prvními škodovkami do zásuvky. Foto: Škoda Auto

Škoda včera v Bratislavě představila své první dva sériové automobily do zásuvky: čistě elekrické Citigo a plug-in hybridní Superb. Označeny budou písmeny iV.

Elektrifikované modely Škody budou nést označení iV. Měkké i má symbolizovat slova jako inovativní, inteligentní, inspirativní a, ehm, ikonické. V pak v kódu znamená vozidlo. Kromě aut pak domácí automobilka chce ve stejném programu nabídnout rovněž cenově dostupné domácí dobíjecí stanice, (tzv. wallboxy), poradenství nebo od roku 2020 speciální kartu Škoda eCharge, která má umožnit bezproblémové dobíjení vozů na veřejných dobíječkách bez ohledu na jejich provozovatele.

Do roku 2022 má mít Škodovka v nabídce deset elektrifikovaných modelů, čistě elektrické Citigo a hybridní Superb do zásuvky doplní již příští rok dva elektromobily postavené na platformě MEB, kterou využívá i nedávno představený Volkswagen ID.3.

Jedním z nich bude sériová verze studie SUV kupé Škoda Vision iV. "Očekáváme, že podíl elektrifikovaných aut na celkovém prodeji bude do roku 2025 činit přibližně 25 procent," řekl při představení obou modelů šéf značky Bernhard Maier. Elektrifikované vozy by (minimálně v dohledné době) v nabídce firmy měly koexistovat vedle těch konvenčních - na benzin, naftu nebo CNG.

Prvními plody do příštích čtyř let rozložené dvoumiliardové investice do alternativních pohonů a automobilových služeb budoucnosti jsou ale dvě novinky, které Škoda včera poprvé ukázala v předvečer čtvrtfinálového hokejového utkání mezi Českem a Německem.

Citigo iV ujede na jedno nabití více než 250 km

Čistě elektrická verze modelu Citigo navazuje na sérii zkušebních elektrických prototypů druhé generace Octavie. Od verzí se spalovacím motorem se liší zaslepenou bílou maskou chladiče, jiným nárazníkem a kosmetickými změnami v interiéru a na zádi auta. Zásadní změny se pochopitelně odehrály pod kapotou.

S ohledem na městské zaměření Citiga má elektromotor dostatečný výkon 61 kilowattů a díky točivému momentu 210 Nm, který je dostupný prakticky od nulových otáček, se jedná i o nejdynamičtější verzi nejmenší škodovky. Stovkou zvládne upalovat za 12,5 sekundy. To je o vteřinu lepší výsledek, než jakého dosáhne 55kW verze s litrovým tříválcem. Místo manuální převodovky je tu "automat" - tedy jen jeden jediný redukční převod.

Baterie má na výšku pouhých 30 centimetrů a najdete ji v podlaze vozu. Díky tomu se prakticky nezměnil objem zavazadlového prostoru. Místo 251 litrů budou mít majitelé k dispozici 250. Kapacita baterie je pak 36,8 kWh, což by mělo umožnit dojezd až 265 kilometrů (podle realističtějšího testovacího cyklu WLTP). Nabití pak na stejnosměrné rychlonabíječce o výkonu 40 kW zabere na 80 procent kapacity jednu hodinu. Rychlodobíjení bude pro Citigo dostupné vždy.

Na trh se Citigo dostane příští rok, Škoda by na auto ráda začátkem června spustila možnost předběžné rezervace. Očekává se, že cena by se měla pohybovat asi do půl milionu korun, přesně se ji dozvíme na autosalonu ve Frankfurtu.

Verze se spalovacím motorem z nabídky vypadnou. Už by ani neměly jít objednat. U nás by se příští rok podle šéfa českého zastoupení značky Luboše Vlčka mělo prodat 2500 elektrických Citigo.

Superb do zásuvky ztrácí ve své parádní disciplíně

Zatímco u Citiga praktici zástavbu baterie snad ani nepoznají, u Superbu se instalace 13kWh baterie, díky níž se má dát ujet čistě na elektřinu 55 km, podepsala na udávaném objemu zavazadlového prostoru, jímž Superb jinak ve své třídě vládne.

K dispozici je jen 485 litrů v případě liftbacku a 510 litrů v případě kombi. To je pořádný sešup oproti standardním 625, resp. 660 litrům. I o dvě třídy menší Fabia Combi nabídne 530 litrů. Baterie a přesunutá palivová nádrž totiž zabraly velkou část prostorou pod dvojitou podlahou. Nad ní je pak kufr již srovnatelný.

Ostatní plug-in hybridní kombi podobné velikosti na tom však nejsou o mnoho lépe. Třeba do Kie Optima SW PHEV naložíte jen 440 litrů.

Superb svoji baterii kombinuje se 115kW verzí motoru 1.4 TSI a šestistupňovým automatem DSG, celkový systémový výkon je 160 kW a je dostupný v režimu Sport. Při tiché a ekologické jízdě na elektřinu pak Superb vydává speciální zvuk, aby o něm věděli chodci a cyklisté.

Baterie se dá dobíjet ze zásuvky i za jízdy rekuperací. Na dálnici je možné si energii uchovat pro bezemisní jízdu po městě.

Superb do zásuvky přichází společně s modernizací celého modelu. Ten bude nadále dostupný i s konvenčními spalovacími motory, které si ponechají rekordní zavazadlový prostor. V nabídce je dvoulitrové TDI o výkonu 110 nebo 140 kW, benzinové 1.5 TSI se 110 kW a turbodvoulitr se 140 nebo rovnými 200 kW. Vybrané verze lze kombinovat s manuálem nebo automatem, v nabídce je i pohon všech kol.

Vzhled Superbu se neměnil tak radikálně jako v případě Octavie před několika lety. Světlomety jsou nižší, stejně jako mlhovky. Vzadu je velký nápis Škoda a zadní svítilny s animovanými směrovkami. Novinkou je technologie LED Matrix - tedy světlomety s jednotlivými svítivými segmenty, jež umí vytvořit neoslňující dálkové světlo. Na základě údajů z kamery totiž selektivně zhasínají jednotlivé svítivé segmenty, aby ostrý světelný kužel neoslepil ostatní šoféry na silnici.

Novinkou je systém kamer zobrazující sokolí pohled na okolí vozu a také chytrý tempomat, který umí upravit rychlost dle rychlostních omezení a podle informací z navigace i před zatáčkou. Systém Emergency Assist pak v případě, že řidič upadne do bezvědomí, dokáže auto bezpečně navést přes jízdní pruhy na krajnici, kde auto bezpečně zastaví.

Drobných změn doznal rovněž interiér. V palubním systému, který nabízí on-line připojení třeba pro získání dat o dopravě, lze nově objednávat jeho rozšířené funkce - třeba informace o počasí nebo datové balíčky pro vestavěný wi-fi hotspot nebo další on-line služby.

Pro ty, kteří se chtějí odlišit, je nově připravena i oplastovaná a terénně laděná verze Scout. Ta se bude standardně dodávat se zvýšeným podvozkem a pohonem všech kol. V nabídce budou jen dva nejsilnější motory: 140kW diesel nebo 200kW benzin. V nabídce pak nadále zůstává sportovně laděná verze Sportline i luxusní Laurin & Klement.

Ceny modernizovaného Superbu budeme znát již začátkem června, u verze iV budou oficiálně oznámeny u příležitosti frankfurtského autosalonu. Podle informací aktuálně.cz by se měly pohybovat nejvýše o 15% výše než srovnatelná verze s naftovým motorem. Počítat tedy můžeme nejspíše s částkou, která lehce překročí milion korun. První Superby iV se k zákazníkům dostanou snad ještě do konce roku. Následně by měly tvořit přibližně pět procent prodejů.