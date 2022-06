Škoda v Boleslavi testuje výrobu nového elektromobilu. Má pracovní název Elroq

Škoda Auto by měla brzy představit nový elektromobil, na němž také uplatní nový designový jazyk. Už testuje začlenění do výrobní linky v mladoboleslavské továrně, prozradil Škodovácký odborář. Tam se o něm mluví jako o modelu Elroq. Zda to je finální jméno, Škoda Auto nechce potvrdit. "Zatím je to stále pracovní název," tvrdí zástupci automobilky.

"Tento týden bude znovu zkouška průjezdnosti vozu Elroq mezi jednotlivými úseky," informuje se v čerstvém vydání týdeníku Škodovácký odborář. Podobná informace se ostatně objevila už ve vydání z 26. května. "Rozjíždí se zkušební provoz na nových linkách, které budou vyrábět nový elektrovůz Elroq. Postaveny byly v bývalém skladu výlisků," a odborář dále informaci rozvádí: "V minulém týdnu jel poprvé linkou vůz Elroq a projel bez potíží, pouze s mikroprostoji." Související Toto je první skica plánované levné elektrické Škody. Vyrábět se bude ve Španělsku 15 fotografií Zda se nová škodovka bude skutečně takto jmenovat, nechtějí zástupci automobilky potvrdit. "Stále je to pracovní název, variant je víc," brání se. Na obsáhlejší stanovisko redakce čeká. Elroq má být elektrický model, jenž bude využívat platformu MEB shodnou s Enyaqem a také například Volkswagenem ID.3. Zřejmě se bude jednat o kompaktní model velikosti Kamiqu, ne však větší než Karoq. Elroq by měl údajně být k dispozici s pohonem zadních kol, nabídnout výkon 150 koní a i s nejmenší 48kWh baterií zvládnout ujet na nabití 300 kilometrů. Zřejmě tedy nejde o plánovaný malý elektromobil, který by se měl vyrábět pod taktovkou Seatu ve Španělsku v závodu u Martorellu a o němž jsme informovali zde. Tento menší elektrický vůz na zkrácené platformě MEB Entry s pohonem předních kol se bude nabízet pod značkami Cupra, Škoda a Volkswagen. Do výroby má přijít v roce 2025. Má jít o dostupné elektrické hatchbacky, které mají mimo jiné nahradit úspěšnou Škodu Citigo-e iV, jejíž výroba skončila loni bez nástupce. Související Ferat, Tudor a další známé i neznámé koncepty. Nahlédněte do depozitáře značky Škoda 28 fotografií Náčrtky budoucích elektrických miniaut se před časem uvolnily na účtu koncernu Volkswagen na sociální síti LinkedIn. "Tyto základní elektromobily zjednoduší přístup k elektrické mobilitě a posunou budoucí mobilitu zemí - pro další generace," doplnila automobilka snímky tímto komentářem. "Elroq" by ale měl přijít dřív, zřejmě za rok, a vyrábět se bude v Mladé Boleslavi, kde to dává s ohledem na stejnou platformu s Enyaqem smysl. Už i na něm by se mohly objevit prvky v novém designovém jazyce označovaném jako "Modern Solid", který byl poprvé poodhalen koncem března na výroční tiskové konferenci. Automobilka chce do roku 2030 uvést tři nové plně elektrické modely. Vedle základního modelu se elektrického ekvivalentu dočká i bestseller Octavia.