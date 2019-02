Škoda v Kvasinách hlásí rekordní čísla. Letos začne vyrábět Superb do zásuvky

Automobilka Škoda Auto loni zvýšila výrobu vozů v závodě Kvasiny na Rychnovsku o pět procent na dosud nejvyšších 310 000 automobilů z předloňských 295 000 aut. Firma v Kvasinách zaměstnává kolem 9000 lidí, a patří tak k největším zaměstnavatelům v Královéhradeckém kraji, uvedla dnes pro ČTK automobilka. Závod vyrábí limuzínu Superb a SUV modely Kodiaq, Karoq a Seat Ateca. Letos závod začne vyrábět model Superb s plug-in hybridním pohonem.

Škoda Auto loni celkem vyrobila ve svých českých závodech v Mladé Boleslavi a Kvasinách 886 100 vozidel, meziročně o 3,3 procenta více. Kvasiny se na výrobě Škody v ČR podílely 35 procenty.

Loni Škoda Auto v Kvasinách investovala 350 milionů korun do takzvaného kompetenčního centra, které zahrnuje zkušební centrum, centrum kvality pro testování a analýzu vozů, centrum logistiky, odstavnou plochu pro předsériové vozy a prezentační halu. Nákladem přes 20 milionů korun také v Kvasinách vzniklo vzdělávací centrum.

Od roku 2015, kdy kvasinský závod vyrobil 142 000 vozů, vzrostla jeho produkce více než dvojnásobně. Růst souvisí s rozvojem výroby vozů segmentu SUV. Automobilka od roku 2015 do závodu investovala přibližně 11 miliard korun.

"Máme (v Kvasinách) velké plány do budoucna, intenzivně se připravujeme na náš letošní vstup do éry elektromobility," uvedl člen představenstva Škody Auto pro výrobu a logistiku Michael Oeljeklaus.

Loni v listopadu koncern Volkswagen oznámil, že do roku 2023 přesune výrobu modelu Volkswagen Passat do Kvasin, kde se bude vyrábět spolu s modely Škoda Superb a Kodiaq. Výroba modelů Škoda Karoq a Seat Ateca se má přesunout do nového závodu Volkswagenu, který vznikne někde ve východní Evropě.

Díky rozvoji Kvasin je Rychnovsko regionem s jednou s nejnižších nezaměstnaností v Česku. Na konci ledna nezaměstnanost na Rychnovsku činila 1,5 procenta. Místní lidé na pokrytí personálních požadavků automobilky a jejích subdodavatelů zdaleka nestačili, proto za prací na Rychnovsko přišlo několik tisíc cizinců.

V Kvasinách se automobily vyrábějí přes 80 let. Nová éra závodu začala spuštěním výroby první generace modelu Superb v roce 2001, později následovaly modely Roomster a Yeti. Celkové investice automobilky do závodu od roku 2001 dosáhly několika desítek miliard korun.