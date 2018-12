Škoda Scala oficiálně: Má změnit nejoblíbenější automobilovou třídu v Evropě

Škoda včera večer oficiálně představila nový model Scala, který sdružuje dvě auta v jedno. Nahrazuje totiž vozy Rapid a Rapid Spaceback. Stojí sice na platformě MQB A0, kterou má například Volkswagen Polo, ale v portfoliu značky se řadí mezi Fabii a Octavii a má jít o zástupce kompaktních hatchbacků. Nová Scala je tedy konkurencí nejen pro Ford Focus nebo Kiu Ceed, ale míří i proti autu z vlastních koncernových řad, jde o rivala sesterského Volkswagenu Golf.

Podle Alaina Faveyho, který má v představenstvu Škoda Auto na starosti prodej a marketing, by Scala měla zdvojnásobit tržní podíl značky v tomto segmentu. Rapidu se sice, podle šéfa automobilky Bernharda Maiera, celosvětově prodalo na 200 000 aut ročně, znamenalo to ale jen 2,3procentní podíl.

Scala je jméno, které pochází z latiny a v překladu znamená schody nebo také žebřík. "Novým modelem otevíráme další kapitolu vozů kompaktní třídy. Ve své třídě výrazně posouvá měřítka v oblasti technologií, bezpečnosti a designu. Dokládá to i svým novým názvem," řekl k novince Bernhard Maier, šéf automobilky Škoda Auto.

Design vychází ze studie Vision RS, v porovnání s ní se měnily jen detaily. Automobilka zároveň připomíná, že s novou Scalou také mění designový styl, který by měl působit více mladistvě. "Tento osobitý designový jazyk ovlivní celou řadu modelů naší značky. Zevnitř i zvenku," prohlásil Bernhard Maier. Uprostřed zádi se objevuje nápis Škoda, tento prvek dříve automobilka nepoužívala.

"Scala je auto, které se rovněž bude prodávat na různých světových trzích, lidé by tedy už při letmém pohledu měli poznat, že jedou za Škodou," řekl Aktuálně.cz při představení konceptu Vision RS jeden z designérů Dalibor Pantůček. Atraktivnější vzhled mají zajistit také výrazná kola o rozměru až 18 palců.

Velký krok kupředu značí interiér, je totiž velkoryse prostorný a pečlivě zpracovaný. Displej na přístrojové desce může mít rozměr od 6,5 do 9,2 palce. Na přání je k dispozici třeba i vyhřívaný volant, což Rapid neměl. Vyhřívaná zadní sedadla, rovněž prvek v seznamu příplatků pro Scalu, už byla v ceníku Rapidu.

Vůz sází hlavně na moderní úroveň konektivity a pečlivé zpracování. Škoda přiznává, že by s novou Scalou ráda oslovila mladší zákazníky, kteří jsou stále on-line. I proto bude k dispozici zabudovaná SIM karta s vysokorychlostním připojením LTE a díky službám Škoda Connect je možné auto mobilem zamknout nebo odemknout, nebo třeba aktualizovat navigační mapy. Ve Scale se zobrazí i aplikace Počasí nebo aplikace Zprávy, díky které lze přímo na displeji zobrazovat novinky ze světa.

Škoda zároveň slibuje, že v budoucnu vyvine další aplikace, například dopravní informace v navigaci s on-line daty. Zadávat příkazy infotainmentu je možné i hlasem, přičemž Škoda říká, že nové hlasové ovládání rozpozná i celé věty nebo nářečí. Uvidíme tedy, jak si poradí s hantecem.

Automobilka vybavila Scalu i dalšími komfortními prvky. Páté dveře se umí automaticky otevírat pohybem nohy pod nárazníkem a kdo by si přál instalovat tažné zařízení, může ho potěšit možnost automatického vyklopení "koule" po stisku tlačítka v kufru.

Také bezpečnostní výbava se rozšířila a Scala má prvky, které dříve Škoda v této třídě nenabízela. Součástí standardní výbavy je asistent udržující vůz v jízdních pruzích a nouzové brzdění. Na přání zákazníka je pak k dispozici také asistent hlídání mrtvých úhlů a adaptivní tempomat, který umí udržet rychlost až do 210 km/h.

Vývoj novinky trval tři roky a šéf vývoje Škody Christian Strube považuje auto tak trochu za svoje dítě, je to první škodovka, jejíž návrh vedl prakticky celý. "Právě Scaly se týkala jedna z prvních schůzek, které jsem v Mladé Boleslavi v roce 2015 absolvoval," říká.

Auto má sice platformu z o třídu menšího Pola, chlubit se ale může největším kufrem ve třídě, podle oficiálních údajů má 467 litrů, po sklopení zadních opěradel nabídne prostor 1410 litrů. O slušné hodnoty se postaral velmi dlouhý rozvor 2649 mm. Celková délka vozu činí 4362 mm, šířka je 1793 mm a výška 1471 mm.

Na výběr budou dva benzinové motory: 1.0 TSI a 1.5 TSI. Litrový tříválec bude k dispozici s výkony 70 kW a 175 Nm, resp. 85 kW a 200 Nm. Čtyřválcová patnáctistovka vygeneruje výkon 110 kW a 250 Nm. Zvláštností tohoto motoru je aktivní řízení válců (ACT), které ve chvíli, kdy motor není příliš zatěžován, automaticky vypne dva prostřední válce, což má snižovat spotřebu.

Benzinové motory mají filtr pevných částic, slabší litr je spojen s pětistupňovým manuálem, silnější 1.0 TSI má v manuální převodovce o stupeň více, případně je možné ho objednat se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou DSG.

Také 1.5 TSI je k dispozici buď s šestistupňovým manuálem, nebo sedmistupňovým DSG. Na výběr bude rovněž jeden diesel 1.6 TDI s výkonem 66 kW a 250 Nm. Scala bude nabízena i ve verzi s pohonem na zemní plyn CNG, motor 1.0 G-TEC bude mít výkon 66 kW. Má jít o nejúspornější verzi nové Scaly.

Novinka dostane nastavitelný sportovní podvozek Sport Chassis Control. Je o 15 mm nižší a nabízí vedle režimu Normal také režim Sport s tužší charakteristikou tlumičů, které jsou elektronicky ovládané.

Scala bude také první škodovkou, která dostane na přání přední Bi-LED a zadní full LED světla s dynamickými zadními směrovkami. V praxi to znamená, že po stisku páčky blinkrů se žárovky v zadních světlech rozsvěcují postupně, jako by "běžely". S tímto prvkem jako první přišlo v roce 2013 Audi A8, a bude to tedy první Škoda s tímto zajímavým detailem. Ve třídě kompaktů ho zatím nabízel třeba zmíněný Volkswagen Golf.

Překvapivé je, že Scala bude mít jednoduché LED světlomety i v základní výbavě. Podle Škody se má jednat o první auto v nižší střední třídě, které se s nimi bude dodávat i v nejlevnější verzi.

Ceny zatím zveřejněny nebyly, ale prodej odstartuje již v dubnu příštího roku. Výroba začne v únoru. Příští rok by Škoda chtěla v Česku prodat 10 000 Scal.

Na záznam z představení Scaly se můžete podívat zde: