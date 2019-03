Škoda plánuje levnější elektromobil velikosti Fabie. Vyrábět by se mohl v Kvasinách

před 29 minutami

Šéf Škody Bernhard Maier na výroční tiskové konferenci potvrdil, že by Škoda v Česku do čtyř let mohla vyrábět rovnou tři čistě elektrická auta. Bude se jednat o dvě SUV a menší vůz velikosti Fabie. Ze slovenské Bratislavy pak bude pocházet čtvrtý typ: elektrické Citigo.

Čistě elektrická nabídka Škody by měla zahrnovat vlajkový model, jímž bude SUV kupé odpovídající ženevskému konceptu Vision iV. Vyrábět se bude v továrně v Mladé Boleslavi. Škoda Auto vzkazuje české vládě: Elektromobilitu musíte podpořit, bez vás to nepůjde prohlédnout galerii Maier ale podle informací webu Automotive News přiznal, že vůz nezůstane sám. Na lince v Boleslavi ho doplní ještě klasičtěji tvarované elektroSUV. Sériová verze studie iV se začne vyrábět již v roce 2020, na trh se ale prý dostane až v roce 2021. Podle našich dřívějších informací je start prodeje plánován již na červen příštího roku. Cena modelu iV by se podle vyjádření marketingového šéfa Škody Alaina Faveyho pro Automotive News Europe měla pohybovat na stejné úrovni jako u Kodiaqu nebo Superbu. Počítat se tedy dá s nějakým milionem korun. Oba vozy budou sjíždět ze stejné linky jako Octavia. "Díky tomu budeme moci pružně reagovat na požadavky zákazníků," vysvětlil na tiskové konferenci Maier. Svůj elektrovůz by ale měly dostat i Kvasiny. "Hledáme i variantu levnějšího elektrického vozu, abychom ho, jakmile budeme vědět, že o něj je zájem, mohli nabídnout zákazníkům," řekl Maier. Plánovaný model by měl být postaven na koncernové platformě MEB Entry. Plány koncernu Volkswagen: 90 nových aut do 10 let a 18 továren na elektromobily prohlédnout galerii Vozy na ní založené by měly vnějšími rozměry odpovídat hatchbackům Fabia nebo Polo, ale nabídnout interiér o velikosti toho v Golfu. Na trh by se podle dřívějšího vyjádření šéfa koncernu VW Herberta Diesse mohly dostat v roce 2023. Čtvrtou a již potvrzenou elektrickou Škodou by se mělo stát Citigo do zásuvky. To se v Bratislavě začne vyrábět již letos a na trhu bude v lednu 2020. Maier u něj slibuje nadstandardní dojezd 300 kilometrů na jedno nabití. Celkově by Škoda do konce roku 2022 chtěla představit deset aut do zásuvky (elektromobilů nebo plug-in hybridů). V roce 2025 mají elektrifikované vozy představovat čtvrtinu prodejů automobilky. Maier si ale není zcela jistý poptávkou zákazníků. Elektrická budoucnost Škody dostává obrysy. Studie Vision iV oficiálně prohlédnout galerii "Nevím, jak zákazníci budou na naši nabídku reagovat," řekl. "Pokud budeme vycházet z informací, jež jsme nabrali od našich zákazníků, kteří měli možnost vyzkoušet elektrovozy, pak na těch 25 procent dosáhneme snadno. Je ale evidentní, že se poptávka bude lišit i podle oblastí. Bude jiná u lidí, kteří bydlí v městech nebo na vesnicích." Podle šéfa Škody bude přechod k elektromobilitě vynucený přísnými limity emisí oxidu uhličitého znamenat zdražení všech (nejen elektrických) aut. "Individuální mobilita bude dražší. O tom nepochybuji," řekl. Pro Škodu je na každý pád důležité vyrábět elektrická auta v Česku. "Chceme, aby se v Česku u Škody elektromobily i vyvíjely. To v budoucnu zajistí pracovní místa," řekl Maier.