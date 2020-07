Test superúsporné Škody. Slabší diesel v Octavii Combi umí jezdit i za 3,9 l nafty

Škodovácký kombík a diesel s manuálem? Zní to jako ideál české rodiny. Přinášíme zkušenosti s čtvrtou generací Octavie Combi s novým motorem, 2.0 TDI o slabším výkonu 85 kW, který slibuje rekordně nízkou spotřebu.

V pořadí čtvrté generaci Octavie jsme se podrobně věnovali už v několika testech. Například s benzinovou patnáctistovkou (test auta jsme publikovali zde), ale také s naftovým dvoulitrem TDI o výkonu 110 kW kombinovaným s dvouspojkovou převodovkou DSG (recenze vyšla tady).

Úplným základem s nejnižší cenou je verze s benzinovým tříválcem 1.0 TSI 81 kW, která v akci při příležitosti oslav 125 let od založení Škody vyjde na 457 tisíc korun. Nyní se paleta verzí Škody ještě víc rozšiřuje, a to o Octavii G-TEC, která k pohonu využívá stlačený zemní plyn, ale také tři varianty ostrého RS a outdoorový Scout, a samozřejmě také plug-in hybridní variantu iV. Podrobně jsme se cenám těchto derivátů věnovali tady.

Kdo má však duši konzervativního pragmatika, měl by zpozornět nad jinou, navíc superúspornou variantou v ceníku nové Octavie. Jde o konstrukčně zcela nový motor 2.0 TDI, avšak v nižší výkonové verzi s 85 kilowatty a pouze s šestistupňovou manuální převodovkou.

Připomeňme si nejdřív jeho parametry. Oproti silnější verzi je tedy o 25 kW slabší, ale také má o 60 Nm méně, při sprintu na stokilometrovou metu přijede o 1,6 sekundy později a jede nanejvýš 205 km/h, tedy o 17 km/h pomaleji.

Jeho esem v rukávu je však spotřeba. Podle oficiálních údajů měřených metodikou WLTP, tedy tou, která je bližší reálné spotřebě, má spalovat jen 3,9 l nafty na 100 km. U 2.0 TDI/110 kW Škoda uvádí spotřebu 4,3 litru, silnější diesel s automatem by tedy podle tabulek měl spalovat asi o půl litru více.

Realita je k slabšímu dvoulitru skutečně lichotivá. S autem jsme absolvovali několik set kilometrů, a to jak po městě, okreskách ve Středočeském kraji, dálnicích a také na krkonošských horských silničkách, v plném zatížení i bez. Naprosto skvělé potřeby dosáhl v kombinaci lehké nohy ve městě a na okreskách od 90 km/h, kdy dlouhodobě spaloval jen 3,9 l nafty.

Ostřejší rozjezdy, dálnice a plný kufr skóre trochu zhorší, ale i lze v průměru dosáhnout hodnoty 4,7 až 4,9 l na 100 km. A to je skutečně vynikající výsledek. Je dobré dodat, že auto mělo obuté příplatkové pneumatiky 225/45 na 18" kolech, přitom prostřední výbavová verze Ambition by k autu standardně dodala ráfky o dva palce menší, které by mohly spotřebu pravděpodobně ještě stlačit.

Naftový motor v Octavii má i další pozitiva. Na poměry dieselů neskutečně kultivovaný, a i když jeho dynamika sice není zrovna dechberoucí, v naprosté většině situací dostačující. Manuál se chová tak, jak jsou majitelé škodovek pravděpodobně zvyklí, má poměrně dlouhé dráhy, avšak slušně vymezené.

V pořadí už čtvrtý test nové generace škodováckého bestselleru (ještě jsme také publikovali mezigenerační srovnání) potvrzuje a rozšiřuje to, co už bylo popsáno. Kvalita interiéru se v Octavii výrazně zlepšila, je tu stále spousta místa jak na předních, tak i zadních sedadlech a kufr kombíku je dokonce o dalších 30 litrů větší.

Manželky ho pravděpodobně dokážou zaplnit na týdenní dovolenou, i kdyby se zdvojnásobil. Potěší, že roletka kufru má více poloh, když chcete do kufru jen pro něco sáhnout, a líbí se nám mnoho praktických detailů - ať už třeba kapsa na deku, která je připevněná na opěradlech zadních sedadel, nebo deštník, případně smetáček ukrytý ve dveřích.

Škoda Octavia Combi 2.0 TDI/85 kW Motor: řadový 4válec, 1968 cm3, turbodiesel

Výkon: 85 kW při 2750-4250 ot./min.

Toč. moment: 300 Nm při 1500-2500 ot./min.

Zrychlení 0-100 km/h: 10,4 s

Nejvyšší rychlost: 205 km/h

Spotřeba: 3,9 l/100 km

Hmotnost: 1445 kg

Objem kufru: 640/1700 l

Převodovka: 6st. manuální

Cena od: 583 900 Kč

A ocenění si zaslouží také třízónová klimatizace, v Octavii vlastně vůbec poprvé, v horkých dnech si tak posádka vzadu může nastavit teplotu podle svých potřeb.

Jedna výtka by se však našla. Už jsme se podrobně věnovali testu virtuální asistentky Laury a infotainmentu nové Octavie. Pro Škodu je to velký posun v digitalizaci a věříme, že majitel, který si podrobněji prostuduje návod nebo absolvuje přednášku dealera, se v menu a jeho nastavení, případně individualizaci zorientuje snadno, avšak než se dostanete do fáze, kdy nebudete v menu trochu tápat, trvá to delší než jen krátkou chvíli.