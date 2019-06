Škoda novou továrnu koncernu VW nepovede. Zodpovědnost přebírá samotný Wolfsburg

před 1 hodinou

Nová "víceznačková" továrna skupiny VW ve východní Evropě měla být velkolepým projektem Škody a její šéf Bernhard Maier prý intenzivně bojoval za to, aby ho měla na starosti. Podle nejnovějších zákulisních informací již ale byla oficiálně odpovědnost za celý projekt přesunuta z Boleslavi do samotného sídla celého koncernu, do Wolfsburgu.

Již za čtyři roky: Volkswagen Passat z Česka, Škoda Karoq se přestěhuje na východ číst článek Informuje o tom německý oborový server Automobilwoche. "Předání projektu bylo oficiálně schváleno," cituje web osobu obeznámenou s detaily výstavby nové fabriky. Vedení koncernu tak sebralo mandát vést novou fabriku české Škodě. O to, aby vedení projektu bylo německé, se zasazovaly tamní mocné odbory. Podle původních plánů se v nové továrně mělo vyrábět třeba SUV Karoq nebo příbuzný Seat Ateca, které dosud vznikaly v Kvasinách, kde ale budou muset uvolnit místo příští generaci VW Passat, jehož produkce se k nám přesune z německého Emdenu (bude upraven pro produkci elektromobilů). Škoda novou továrnu potřebuje rovněž kvůli nadměrnému vytížení svých stávajících výrobních kapacit, které dosahují 120 procent. Kdyby ji vedla, měla by to snazší, takto bude muset svůj vlastní prostor ve fabrice získat, říká se podle Automobilwoche v interních kruzích. V tomto směru má ale česká značka oporu. Šéf koncernu Herbert Diess prý již interně zdůraznil, že Škoda tuto kapacitu potřebuje skutečně nutně. "Kdyby měl Bernhard Maier dostatek prostoru, mohl vloni prodat o 100 000 aut více," cituje Diesse Automobilwoche. Místo Maiera však má být za výběr místa a stavbu továrny odpovědný člen představenstva VW pro výrobu a šéf Porsche Oliver Blume. Karoq ze Srbska nebude. Výběr zemí pro novou továrnu Škody se zúžil na dvě číst článek Škoda informace německého Automobilwoche oficiálně nepotvrdila. "Dozorčí rada koncernu Volkswagen 13. května rozhodla o zahájení konkrétních jednání s potenciálními evropskými lokalitami pro umístění nového multibrandového závodu. V otázce řízení koncern rozhodne na základě ekonomicky smysluplných úvah," uvedl pro aktuálně.cz mluvčí Škody Tomáš Kotera. V nové továrně by mělo vzniknout čtyři až pět tisíc pracovních míst, pro celý německý koncern se jedná o jeden z největších projektů příštích let. Kde bude, to se ještě přesně neví. Favoritem je ale dle nejnovějších informací Bulharsko, za ním pak Turecko. Předběžné rozhodnutí by měla padnout na začátku července. VW již jedná o výkupu pozemků poblíž bulharské metropole Sofie, alternativou má být lokalita u západotureckého Izmiru, kde se již byli podívat vrcholní představitelé VW.