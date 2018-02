Ruská Škoda Kodiaq bude levnější než v Česku. Byla výhodnější, i když ji Škoda do Ruska dovážela

před 3 hodinami

Kodiaq se nově začíná vyrábět v Rusku v továrně automobilky GAZ v Nižném Novgorodu. Doteď se Kodiaq dovážel na východ z Kvasin. Škoda Auto slibuje, že díky přesunutí výroby na místo se cena auta zlevní. I tak základní Kodiaq importovaný do Ruska stojí méně než v Česku.

Automobilka Škoda Auto zahajuje v Rusku výrobu SUV Kodiaq v rámci partnerství koncernu Volkswagen s ruskou automobilkou GAZ.

K němu došlo uzavřením smlouvy v roce 2011, kdy se německý koncern dohodl s ruskou automobilkou na montáži automobilů VW a Škoda v tamním závodě. Až doposud se Kodiaq do Ruska dovážel.

Podle serveru gazgroup.ru výrobu oznámil zmocněnec představenstva Škoda Auto pro Rusko Michael Oeljeklaus. Příprava projektu trvala 18 měsíců a investice činily 87,5 milionu eur, tedy asi 2,2 miliardy Kč. Uvedla to agentura ČTK.

V Nižném Novgorodu se vyrábí Octavia a až donedávna také Yeti, toho Kodiaq nahradil a na lince tedy doplní Octavii. Není to však jediné místo, kde se v Rusku vyrábějí Škodovky, ve výrobním závodě v Kaluze se montuje model Rapid.

Škoda Kodiaq vyráběná v Rusku bude nabízena v řadě variant, vedle různých převodovek budou na výběr motory o objemu 1,4 a 2,0 litru a poprvé bude podle gazgroup.ru na ruském trhu motor 1,4 TSI v kombinaci s pohonem předních kol.

"Vzhledově jde o identické auto, které vyrábíme v Česku, ale výbava a specifikace je ve své struktuře lehce přizpůsobena požadavkům ruských zákazníků. Model vyrábíme ve výbavách Active, Ambition a Style. Nabídka motorizací odpovídá specifickému ruskému trhu," říká Zbyněk Straškraba ze Škoda Auto.

Připomeňme, že v nabídce je samozřejmě i Kodiaq Scout a také Sportline, ty se však i nadále budou do Ruska dovážet z Kvasin, implementace do výrobního procesu by byla cenově nevýhodná.

Nabídka motorizací se však trochu liší. Zatímco v Evropě je základním modelem 1.4 TSI s výkonem 110 kW, Rusové si budou moci tento benzinový čtyřválec pořídit rovnou ve dvou výkonových variantách, vedle 110kilowattové ještě také ve slabší s 92 kW.

Další motory v ceníku jsou shodné (2.0 TSI/132 kW a 2.0 TDI/110 kW), avšak Rusové si nemohou pořídit Kodiaq 2.0 TDI/140 kW.

Naproti tomu ve výbavě Scout mají k dispozici i model 1.4 TSI/110 kW, přitom v Česku je Scout pojen výhradně s dvoulitrovými zážehovými a vznětovými motory.

A kolik Kodiaq v Rusku stojí? Ceny modelů vyráběných přímo na místě ještě nebyly zveřejněny. Víme ale, že budou nižší, a to díky tomu, že na auta se nebude vztahovat dovozní clo a odpadnou náklady na dopravu.

Což ale znamená, že Kodiaq bude v Rusku poměrně výhodný. Když se podíváme do ceníku ruské Škody, kde jsou inzerovány ještě dovážené, a tedy dražší modely, pořád jsou výhodnější než ty v Česku.

Do Ruska se dovážejí dvě verze, a to Ambition Plus a Style Plus. První zmíněná vyjde v případě 1.4 TSI/110 kW na 2 017 000 rublů, v přepočtu zhruba 742 000 Kč. V Česku vyjde Ambition Plus se stejným motorem na 775 900 korun. Nutno ale dodat, že výbava, ač stejně nazvaná, se může lišit.

Kodiaq Scout 2.0 TSI stojí v Česku 962 900 korun, v Rusku vyjde v přepočtu na 926 000 Kč, s dieselem je v Rusku prodávaný Scout levnější asi o 9000 korun.

Výroba modelu se rozběhla zhruba před třemi týdny, v té době na lince vznikaly asi tři Kodiaqy denně. Teprve až továrna vyrobí tolik aut, aby mohla zásobovat dealery, oznámí ruské zastoupení Škoda Auto ceník. Dá se ale očekávat, že Kodiaq bude na Východě ještě levnější než doposud, a tedy výhodnější než u nás.