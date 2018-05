Škoda Karoq se bude vyrábět také v Německu. Automobilka nestíhá uspokojit poptávku

před 3 hodinami

O mladoboleslavské SUV Karoq, které se vyrábí nejen v Kvasinách, ale také v Mladé Boleslavi, je tak enormní zájem, že se automobilka rozhodla přesunout výrobu do německého Osnabrücku. Tam už posílá na vlakových soupravách karoserie Fabie na lakování.

Továrna v Kvasinách, kde se vyrábí SUV Škoda Karoq, je maximálně vytížená. I proto už před pár měsíci automobilka rozjela výrobu také na lince v Mladé Boleslavi.

Jenže ani to nestačí, a tak se výroba přesouvá také do německé továrny Volkswagenu v Osnabrücku. Jako první to uvedla agentura Reuters s odvoláním na prohlášení české automobilky.

Do Osnabrücku už letos na jaře Škoda začala posílat z Mladé Boleslavi vlakové soupravy s karoseriemi Fabie, protože i lakovna je na hranici své kapacity.

Karoq se tu ale bude nejen lakovat, nýbrž i montovat. Továrna zvýšení produkce zvládá, aktuálně se tu vyrábí Porsche Cayenne.

Škoda Auto vloni dodala zákazníkům 1 200 500 aut, o 6,6 % více než v roce 2016. Provozní zisk automobilky v loňském roce vzrostl o 34,6 procenta na 1,6 miliardy eur (40,7 miliardy korun).