Nejlevnější kombi v Česku: Škoda Fabia Combi dožívá ve verzi Tour, stojí 330 tisíc

Čtvrtá generace Škody Fabia pomalu klepe na dveře, mladoboleslavská automobilka tak stávající provedení nabízí v Česku už jen ze skladových zásob. Minimálně tedy s karoserií hatchback. Kombi totiž po někdejším vzoru výběhové Octavie dostává označení Tour a ve výrobě pokračuje. A za necelých 330 tisíc je to nejlevnější nové kombi na trhu. Přehled všech 15 nejlevnějších kombíků najdete v galerii.

Zpátky ovšem k nové verzi Fabie Combi. Provedení Tour se nabízí ve dvou výbavách Active a Ambition. To je oproti ještě minulý týden platnému ceníku pořádné zeštíhlení, vždyť kombi se nabízelo také ve výbavách Style a sportovně laděné Monte Carlo, linie Ambition a Style bylo navíc možné pořídit i v pseudoterénním provedení Scoutline.

Teď už tedy zájemci, kteří chtějí poslední mainstreamové malé kombi na trhu zadat do výroby, mohou vybírat ze značně osekané nabídky. A ta nejspíše nějakou dobu vydrží, nová Fabia Combi je sice potvrzená, ale na trh přijde až v roce 2023. To hatchback je na tom lépe, nová generace na platformě MQB A0 se do prodeje dostane na podzim, což nedávno potvrdilo české zastoupení značky na virtuální tiskové konferenci.

Mezi skladovými zásobami zatím zůstává poměrně velké množství "krátkých" Fabií. Z 821 aktuálně dostupných kusů této modelové řady jich karoserii hatchback má 331.

Zpátky však k Fabii Combi Tour s kufrem o objemu 530 až 1395 litrů. Nabízet se bude s jediným motorem, a to 70kW verzí litrového tříválce TSI. Na zájemci je volba mezi pětistupňovou manuální a dvouspojkovou automatickou převodovkou DSG, která stojí navíc 40 tisíc korun. Cena jako taková se oproti původnímu ceníku prakticky nezměnila. Tour stojí o tisícovku více, začíná tak na 329 900 korunách.

Ceník - Škoda Fabia Tour

Active Ambition 1.0 TSI / 70 kW 329 900 Kč 349 900 Kč 1.0 TSI / 70 kW DSG 369 900 Kč 389 900 Kč

Ani skladba obou výbavových stupňů se zásadněji nezměnila. Provedení Active tak nabízí mezi jinými manuální klimatizaci, rádio s 6,5palcovým dotykovým displejem, elektricky ovládaná přední okna a zrcátka, která mají navíc vyhřívání, dálkové centrální zamykání, diodové denní svícení, střešní ližiny nebo 15palcová ocelová kola s kryty.

Přesto se najdou i novinky - Tour má standardně vkládané tkané koberečky vpředu i vzadu (dříve příplatek 1300 korun) a lepší palubní počítač MaxiDot (dříve až mezi příplatky druhého stupně Ambition). Naopak nově Fabia Combi Active postrádá automatická světla (nyní součást volitelné výbavy až druhého stupně Ambition).

Druhá linie Ambition stojí o 20 tisíc více a nabízí navíc nouzové brzdění, kožený potah volantu a hlavice řadicí páky, omezovač rychlosti, deštník pod sedadlem spolujezdce, mlhovky nebo 15palcová litá kola. Ta mají mimochodem jiný design než doposud, další změny ale tento výbavový stupeň neprodělal.

V nabídce příplatkových prvků stále zůstává řada zvýhodněných výbavových paketů, jakkoliv i tady se skladba oproti dřívějšímu stavu měnila. Fabii Combi Tour tak jde dovybavit třeba sledováním mrtvého úhlu, adaptivním tempomatem, parkovacími senzory vpředu i vzadu nebo navigací. K dispozici je i o 18 mm zvýšený podvozek.

Zároveň je tedy Škoda Fabia Combi Tour nejlevnějším novým kombi na českém trhu. A to o 25 tisíc korun, druhé Hyundai i30 kombi startuje na akčních 354 990 korunách. Přímou konkurenci pak český zástupce nemá, Renault Clio Grandtour skončil definitivně loni, Peugeot nebo Seat svá malá kombi přestaly dělat už před delší dobou.

Rovněž je patrné, že karoserie kombi se pomalu stává na českém trhu "luxusem". Když totiž nahlédnete do galerie výše, kde uvádíme přehled 15 nejlevnějších kombíků v Česku, jen šest se jich dostane pod hranici 400 tisíc korun a jen devět pod půl milionu korun. Ještě loni na jaře se přitom i do výroby dala zadat hned dvě kombi s cenou dokonce pod 300 tisíc korun - Dacia Logan MCV, která atakovala ještě o 100 tisíc nižší hranici, a Renault Clio Grandtour. Oba modely ale během loňského roku skončily bez přímého nástupce.

Na přehled 15 nejlevnějších kombi na českém trhu se podívejte v galerii v úvodu článku.