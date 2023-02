Rodinné auto pod 400 tisíc existuje, už se ale nevyrábí. Fabia je poslední malé kombi

Nové rodinné kombi do 400 tisíc korun v aktuálních cenících nenajdete. Dacia Jogger i Hyundai i30 se přes tuto hranici, byť relativně těsně, vyšplhaly v minulém roce. A ani mezi skladovými zásobami obou modelů není žádný, co by se pod tuto hranici dostal. Přesto cesta k novému rodinnému autu pod touto hranicí stále existuje.

Prakticky přesně před rokem se napříč mediálním světem objevila informace, že Škoda vyrobí posledních sedm tisíc Fabií Combi, pak se s malým kombi rozloučí. Nová generace by se kvůli nákladům na vývoj i emisním limitům v Mladé Boleslavi nevyplatila. Loni v lednu tak existovalo posledních pár slotů na zákaznické objednávky a dealeři začali malým kombi předzásobovat své sklady. Související Škoda vyrobí posledních 7000 dlouhých Fabií pro Česko. Majitele už hledá jen zlomek Jak potvrdil Aktuálně.cz mluvčí mladoboleslavské automobilky Pavel Jína, výroba Fabie Combi skončila v Mladé Boleslavi na počátku prosince loňského roku. A podle informací na stránce automobilky, sdružující nabídku skladových a předváděcích aut napříč Českem, bylo v době tvorby tohoto článku u dealerů k dispozici ještě lehce přes 900 vozidel. Jejich počet přitom poměrně rychle ubývá: na počátku ledna jich bylo okolo tisícovky, ještě před koncem minulého týdne se nabídka držela kolem 955 kusů. Samozřejmě ne všechny změny se do systému propíší hned, takže jde vždy o trochu relativní číslo, nicméně trend je v tomto případě jasný. Šéf českého zastoupení Škody Jiří Maláček uvedl, že s loňským oznámením konce výroby Fabie Combi automobilka zaznamenala mezi zákazníky zvýšenou poptávku. Podobně to popisuje i mluvčí skupiny AutoPalace, která prodává mimo jiné i vozy Škoda, Marek Steiger. "S koncem prodeje úspěšných modelů standardně řešíme jejich zvýšenou poptávku, zejména pokud se jedná o vůz se zajímavým poměrem ceny a výkonu, který v daném segmentu odchází bez náhrady," popisuje. "V rámci ukončení prodeje Fabie Combi jsme měli k dispozici 130 kusů. Aktuálně jsou již téměř všechny vyprodány, skladem u nás evidujeme poslední tři kusy," dodává Steiger. V tom se shoduje třeba s ředitelem prodeje Louda Auto, největšího prodejce nových škodovek v Česku, Martinem Fellerem. "Skladem máme úplně poslední exempláře," říká. Související Na novou Škodu se nadále čeká až 14 měsíců. Letos by i tak měla prodat více aut Největší zájem podle něj projevují soukromí zákazníci, byť ani mezi firmami nešlo především díky nízkým provozním nákladům o nepopulární model. Také u AutoPalace zaznamenali zájem soukromých zákazníků, lákalo je třeba zvýhodněné financování v rámci operativního leasingu. Martin Feller pak ve spojení s mladoboleslavským kombíkem vzpomíná ještě jednu věc, kterou s sebou nese konec výroby oblíbeného modelu. "Fabia Combi se už začíná ve velkém objevovat v autobazarech," říká. Často jde o mladá auta s relativně nízkým nájezdem a cenou poměrně blízkou novým "skladovkám". Fabia obecně pak patří mezi nejoblíbenější ojetiny v Česku. Pod hranici 400 tisíc korun se z nabídky dostane 49 automobilů, jakkoliv některé jsou v systému vedené jako rezervované, jiné pak mají cenu rovnou sníženou o výkupní bonus, případně bonus při využití financování. Většina má výbavu Active nebo Ambition, což znamená manuální klimatizaci, rádio s 6,5palcovou dotykovou obrazovkou nebo elektrická okna vpředu. Související Requiem za malá kombi. Škoda psala jejich historii, teď ji s Fabií Combi i uzavírá 31 fotografií Naopak nejdražší je červené kombi ve výbavě Black, které má prakticky maximální možnou výbavu včetně diodových světel, automatické klimatizace, bezklíčkového odemykání a startování nebo 16palcových litých kol v černé barvě. I díky tomu, že má tento konkrétní vůz sedmistupňový dvouspojkový automat, stojí 546 100 korun. Všechny skladové Fabie Combi mají pod kapotou přeplňovaný benzinový tříválec s litrovým objemem a výkonem 70 kW. Na výběr je manuální pětistupňová převodovka, nebo sedmistupňový dvouspojkový automat. Samočinně ale umí řadit jen naprostá menšina z nabízených vozidel, konkrétně 68 kusů. Související Auta, která si jako nová letos už nekoupíte. Skončila oblíbená MPV i Fabia Combi 22 fotografií Výhodou Fabie Combi je protažená zadní část, díky čemuž výrazně narostl kufr až na základní objem 530 litrů. To je hodnota, kterou Fabii mohou dodnes závidět i auta o segment výše. Kompromisem za to je však rozvor náprav s délkou 2455 mm, který se oproti běžnému hatchbacku nijak nezměnil. Vzadu před koleny je tak relativně málo místa, především pro dospělé cestující. Menší děti se ale dozadu vejdou bez větších problémů. Samozřejmě jako u všech aut ze skladových zásob platí, že až na nějaké originální příslušenství není možné si kombi jakýmkoliv způsobem individualizovat. Výbava, lakování - vše je dané. Kdo by si chtěl nakonfigurovat auto podle svých představ, musí zamířit ke konkurenci, která - jak zmiňoval už Marek Steiger z Auto Palace - je ale vždy nepřímá. Malá kombi s Fabií vymizela. Již zmíněný Hyundai i30 Kombi startuje se zážehovou atmosférickou patnáctistovkou o výkonu 81 kW na 419 990 korunách (momentálně se ale prodává také jen ze skladů, protože v Nošovicích chystají modernizaci), Dacia Jogger s litrovým motorem o výkonu 74 kW se spalováním LPG stojí minimálně 417 500 korun. Do úvahy připadá třeba i Kia Ceed SW, se 74kW litrovým přeplňovaným tříválcem za nejméně 429 980 korun. Všechny vozy jsou ale o třídu větší než Fabia Combi, což se projevuje především v délce rozvoru náprav. Související Škoda zdražila o desítky tisíc, přidala ale výbavu. Octavia s litrovým motorem končí Přehled Malá kombi už na trhu delší dobu chybí, jejich místo zaujala většinou malá SUV, která ale nedokážou nabídnout tak velký kufr. Škoda má v nabídce model Kamiq, který má sice výrazně delší rozvor než Fabia Combi, nicméně také menší a hlavně kratší kufr o objemu 400 litrů. Navíc stojí nejméně 479 900 korun.