Škoda Fabia Combi má definitivně skončit. Výrobce se chce soustředit na elektromobily

Automobilka Škoda Auto přestane vyrábět model Fabia ve variantě kombi. Důvodem jsou přísné emisní limity, kvůli kterým musí vyrábět více elektromobilů. Firma to dnes oznámila v dopise zaměstnancům, který má k dispozici agentura ČTK. Kdy se přestane Fabia kombi vyrábět, není zřejmé. Další podrobnosti zjišťujeme.

"Extrémně přísná emisní norma Euro 7 nyní ještě dále dramaticky zrychluje transformační proces směrem k elektromobilitě. Potřebujeme proto nejen více elektromobilů, ale musíme se také rychleji, než se plánovalo, rozloučit s některými produkty se spalovacím motorem," uvedla Škoda Auto.

Škoda loni celosvětově dodala zákazníkům 39 589 Fabií v provedení kombi, což představuje meziroční pokles o 31 procent. Prodloužená verze se na celkovém prodeji modelu podílela 37,5 procenta. Model Fabia loni zaznamenal celkově pokles odbytu o 39 procent. Důvodem mohlo být podle expertů očekávání nové generace, kterou Škoda uvedla letos, i růst prodejů dalších menším modelů Scala a Kamiq. Prodej Scaly loni rostl o 62 procent a v případě Kamiqu se zdvojnásobil.

Evropská komise v červenci představila takzvanou Zelenou dohodu pro Evropu, plán na ochranu klimatu, který má unijní státy nasměrovat ke splnění přísnějších emisních cílů v roce 2030. Obsahuje mimo jiné i cíle pro zavedení elektromobility, po roce 2035 by se v Evropě neměla prodávat jiná auta než bateriové elektromobily nebo vodíkové vozy.

Dodržení nové emisní normy je podle automobilky spjato s velmi vysokými náklady. "Společně jsme se proto rozhodli, že budeme důsledně investovat do budoucnosti a že se včas rozloučíme s modely se spalovacím motorem, jako je Škoda Fabia Combi," stojí v dopise zaměstnancům.

Podle původního plánu přitom měla současná třetí generace Škody Fabia Combi vydržet ve výrobě do roku 2022, o rok později ji v nabídce měl nahradit kombík odvozený od nedávno představené čtvrté generace. Vývoj této verze byl zastaven již dříve a následně obnoven po příchodu současného šéfa Škoda Thomase Schäfera, proto nabral zpoždění.

Podle webu idnes.cz ale nakonec v koncernu přišli na to, že se vývoj kombi nevyplatí, byl by příliš nákladný. Prodražovalo by ho i to, že v koncernu na stejné platformě MQB A0 neexistuje auto s podobně dlouhou zádí. Škoda by se tedy nemohla spolehnout na výpomoc ostatních značek. Problémem mohou být i emise CO2, kombi by logicky mělo mít oproti hatchbacku vyšší spotřebu, a pokud by se jich prodalo moc, nabouraly by celkovou flotilovou bilanci Škody.

Člen představenstva Škoda Auto Martin Jahn řekl dnes v rozhovoru pro Lidové noviny, že v automobilce má od roku 2030 připadat 50 až 70 procent prodejů na auta s elektrickým pohonem. Připustil ale, že na některých trzích bude nástup elektromobility pomalejší. Předpokládá, že cena elektromobilů se bude postupně snižovat, naopak jejich uživatelská přívětivost vzroste.

Poprvé v historii ponese Škoda Auto v koncernu Volkswagen v budoucnu odpovědnost za vývoj celé jedné platformy, která se uplatní na celém světě - jedná se o platformu MQB-A0 Global. Pokračovat bude také v produkci elektromobilů. Začátkem příštího roku chce představit elektromobil Enyaq iV Coupe. Plánuje uvedení také tří dalších elektromobilů.