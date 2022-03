Škoda Enyaq dostane dva sourozence od Fordu. Vyrábět se začnou do dvou let

Škoda Enyaq iV nebude mít sourozence jen napříč koncernem Volkswagen, ale také od jiných automobilek. Už před časem oznámil Ford spolupráci s VW mimo jiné i sdílením jeho modulární elektrické platformy MEB. Osobní Fordy na ní postavené teď získávají reálnější obrysy, modrý ovál ale chystá i vlastní továrnu na baterie.

Nový rok, nové elektrické plány automobilek. Začátkem března je oznámil konglomerát Stellantis, teď se přidává i Ford. Jen elektromobily napříč portfoliem bude mít v Evropě do roku 2035 (podle loňského prohlášení by osobní Fordy měly být jen elektrické o pět let dříve) a ve stejné době chce být také uhlíkově neutrální napříč svým výrobním, logistickým i dodavatelským řetězcem. V současnosti se přitom v Evropě nabízí jediný elektromobil, Mustang Mach-E, u něhož je aktuální novinkou sportovní verze GT s výkonem 358 kW, pohonem všech kol a dojezdem 500 km. V Česku začíná na dvou milionech korun.

Už za dva roky ale bude všechno jinak a modrý ovál nabídne hned sedm nových elektromobilů - tři osobní a čtyři užitkové. Patrně nejočekávanějším z nich bude plně elektrická verze malého SUV Puma, které se stalo jedním z bestsellerů značky. Loni se ho podle Jato Dynamics prodalo v Evropě skoro 133 tisíc kusů, čímž výrazně převýšil Fiestu, Focus i Kugu. Vyrábět se přitom bude auto od roku 2024 po boku spalovacích verzí v rumunské Craiově, v bývalé továrně na Oltcity.

Další dva osobní elektromobily budou vznikat v Kolíně nad Rýnem, i kvůli tomu Ford do fabriky nalije v přepočtu přes 45 miliard korun. V této sumě je mimo jiné i nový závod na montáž baterií. O samotných modelech toho zatím mnoho nevíme, v obou případech ale půjde o SUV. První z nich má spadat do střední třídy, přičemž na jedno nabití ujede 500 km. Druhé SUV má být sportovnějšího charakteru. Obě auta budou stát na platformě MEB koncernu Volkswagen, původně byl na této platformě plánován jen jeden osobní elektromobil modrého oválu, s nímž Ford už nějakou dobu spolupracuje třeba i na sdílení užitkových vozů.

Nabízí se tady analogie, že první auto bude něco jako Škoda Enyaq iV či Volkswagen ID.4, zatímco druhé bude obdobou Enyaqu Coupé iV a ID.5. Výroba prvně jmenovaného vozu začne příští rok, jeho jméno ale Ford odhalí ještě letos, sportovnější model se začne vyrábět v roce 2024.

Ofenziva elektrických dodávek začne ještě v letošním roce E-Transitem, příští rok pak přijede nová generace středně velkých dodávek Transit a Tourneo Custom, v roce 2024 (spalovací se ukážou o rok dříve) pak menší dodávky Transit a Tourneo Courier. Všechny tedy budou v nabídce i s elektrickým motorem, řada menších modelů bude vznikat v Craiově. Bližší informace k dodávkám Ford neposkytl. Když však obě automobilky v červnu 2020 spolupráci oznamovaly, za vývoj středně velké dodávky měl být odpovědný Ford, její osobní verzi pak dostal na starost Volkswagen.

Nové elektromobily mají Fordu pomoct k vyšším evropským prodejům aut do zásuvky. Loni jich bylo 23 tisíc, v roce 2026 už to má být 600 tisíc a na konci dekády jeden milion ročně. Počítána jsou přitom osobní i užitková vozidla. Pro dodávky se počítá také s výstavbou nové továrny na baterie. Stát bude v Turecku a podílet se na ní má samotná automobilka, její turecký partner Koç Holding (společně tvoří joint venture Ford Otosan) a společnost SK On. Dohromady mají vybudovat poblíž Ankary závod s roční kapacitou 30 až 45 GWh určenou pro užitkové modely. Produkce má být spuštěna v polovině této dekády.