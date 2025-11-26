Sázka na elektromobily se vyplatila. Škoda předjela Teslu a je evropskou jedničkou

"Škoda Elroq a Renault 5 překonaly v říjnu na evropském trhu s bateriovými auty Teslu Model Y, což značí rostoucí konkurenci na trhu s elektromobily." Tak otevírá oborový magazín Automotive News Europe článek o prodejních výsledcích za desátý měsíc roku 2025. Pro okřídlený šíp to musí být mimořádně příjemné čtení, protože Elroq je vůbec nejprodávanějším elektromobilem v celé Evropě.
V říjnu se pro něj rozhodlo 11 461 evropských zákazníků, druhý Renault 5 zaujal 9590 zákazníků a třetí Volkswagen ID.4 7039 zákazníků. Mezi značkami pak byla ve třídě elektroaut Škoda Auto v říjnu na druhém místě za Volkswagenem. Třetí skončil Renault.
Pro Elroq to není první dílčí vítězství, evropskou elektrickou jedničkou už byl v dubnu. Na rok přesně loni v říjnu se zase nejoblíbenějším elektromobilem starého kontinentu stal větší sourozenec Elroqu Enyaq.
Za všech deset měsíců letošního roku je to pro Škodovku mezi elektromobily stále velmi dobré, ale na úplně prvenství to nestačí. Elroq je celkově průběžně druhý se 70 745 prodanými kusy, na Teslu Model Y se ale se 116 186 prodanými auty dívá se značným odstupem. Enyaq je na desáté pozici, prodalo se ho 53 684 kusů. Do desítky se dále dostaly Volkswageny ID.4, ID.3 a ID.7, Tesla Model 3, Renault 5, Kia EV3 a BMW iX1.
Elroq mimochodem ztrácí celoročně už jen necelých šest tisíc aut na svůj benzinový ekvivalent Karoq.
Prodeje elektromobilů přitom v Evropě rostou, za deset měsíců se jich prodalo podle spolčenosti DataForce, kterou Automotive News Europe cituje, přes 2,026 milionu. To je meziroční nárůst o 26 procent nebo také skoro 420 tisíc automobilů.
Dokonce o 33 procent meziročně stouply evropské prodeje plug-in hybridů, za deset měsíců se jich prodalo 1,04 milionu kusů. Právě v této kategorii je asi nejlépe vidět nástup čínských aut, protože nejoblíbenějším hybridem do zásuvky je BYD Seal U s 56 608 prodanými kusy. Následuje Volkswagen Tiguan a Volvo XC60. Škoda Kodiaq je devátá, před ní je další Číňan Jaecoo 7.
Mezi všemi auty bez rozdílu pohonu se říjnovou jedničkou opět po několika měsících stala Dacia Sandero, která překonala Teslu Model Y. Ta byla jedničkou v září, v říjnu se ale propadla mimo padesátku nejprodávanějších aut: je to klasický jev, Tesla mívá prodejně nejsilnější vždy konce čtvrtletí, kdy dopočítává prodaná auta. Říjnovou dvojkou je VW T-Roc, trojkou Renault Clio. Nejlepší Škoda, Octavia, se vyšplhala na deváté místo.
Dacia Sandero je jedničkou i za deset měsíců letošního roku, navzdory téměř osmiprocentnímu propadu prodejů. Druhé místo obsadil Renault Clio, třetí je Volkswagen T-Roc. Obě auta přitom čeká v nejbližších týdnech začátek prodejů nových generací.
Nejlepší model Škoda Auto je třináctá Octavia, do padesátky nejprodávanějších aut v Evropě se dostaly i 28. Fabia, 29. Kodiaq, 32. Kamiq, 39. Karoq a 43. Elroq.
V galerii se podívejte na nejprodávanější elektromobily za říjen letošního roku.