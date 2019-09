Škoda Auto vyrábí baterie pro elektrické automobily koncernu Volkswagen

Automobilka Škoda Auto vyrobila ve svém hlavním závodě v Mladé Boleslavi první sériové komponenty pro elektrické automobily koncernu Volkswagen. Vysokonapěťové baterie budou pohánět plug-in hybridy vycházející z modulární platformy MQB.

Používat se budou například v modelu Škoda Superb iV, jehož výroba bude zahájena v závodě v Kvasinách. Počáteční výrobní kapacita je 150 000 kusů ročně a v příštích letech bude dál rozšířena, uvedla firma v tiskové zprávě.

Škoda Auto začala s přípravou závodu na výrobu elektrických komponentů před dvěma lety. Do výrobních linek investovala 25,3 milionu eur (kolem 650 milionů korun). Na výrobě se podílí zhruba 200 zaměstnanců, kteří bateriové moduly nejen montují, ale také testují a před montáží do vozů i nabíjejí. Pomáhá jim 13 robotů s nosností od 210 do 500 kilogramů. Většina strojů zajišťuje transport velmi těžkých nebo objemných dílů, část jich na bateriové moduly šroubuje víka.

"V listopadu 2017 se koncern Volkswagen rozhodl pověřit společnost Škoda Auto výrobou elektrických komponentů pro plug-in hybridní vozy. Mezitím jsme zde přijali potřebná opatření a tento úkol důsledně splnili. Vysokonapěťové baterie vyrobené v Mladé Boleslavi dokládají vysoké technické know-how a jsou výsledkem vynikajícího týmového výkonu všech zúčastněných škodováků," uvedl člen představenstva Michael Oeljeklaus.

Podle vedoucího výroby komponentů Christiana Bleiela je technologicky vysoce náročná výroba bateriových systémů důležitým krokem při přechodu k elektromobilitě. "Výrobu elektrických komponentů budeme dále rozšiřovat. Při budování potřebných kompetencí sázíme na výměnu zkušeností mezi odborníky v našem celokoncernovém svazu Volkswagen Group Components, kde se koncentruje know-how od bateriových článků až po recyklaci," dodal.

Škoda Auto loni dodala celosvětově 1,25 milionu aut. Provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Je aktivní na více než 100 trzích.