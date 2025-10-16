Auto

Vysoké slevy u Škody pokračují. Nové akční verze lákají na úsporu až 150 tisíc

Když Škoda Auto loni uváděla akční výbavou 130 let, hovořila o zákaznickém zvýhodnění 128 tisíc korun. S letošním podzimem a koncem oslav kulatého výročí se rozhodla ještě přitvrdit. U nových akčních verzí Classic a Dynamic totiž láká na zvýhodnění až 153 tisíc korun, složené kombinací nižší ceny a bohatší výbavy.
Škoda Karoq láká v nové akční verzi na zvýhodnění až 153 tisíc korun.
Škoda Karoq láká v nové akční verzi na zvýhodnění až 153 tisíc korun.

Z modelu 130 let se stává Classic a z modelu 130 let Premium pak Dynamic. Nová akční nabídka Škoda Auto nicméně plynule navazuje na loňskou sérii připomínající si kulaté narozeniny automobilky z Mladé Boleslavi. Nadále tak platí, že výbava Classic vychází ze standardního stupně Selection a výbava Dynamic ze standardního stupně Top Selection.

Pokračují také u modelů Fabia, Scala, Octavia, Kamiq a Karoq se všemi dostupnými motory, vyhýbají se jen elektromobilům, respektive vlajkovým lodím v podobě Superbu a Kodiaqu. Ceny verze Classic zůstaly stejné jako u modelu 130 let, verze Dynamic ale oproti 130 let Premium zdražila vždy o deset tisíc, protože přidává kromě výbavy i řadu sportovních doplňků. Má také bezplatně prodlouženou záruku a předplacený servis. Obojí na pět let nebo 60 tisíc kilometrů.

Největší zákaznickou výhodu mají dostat zájemci o Karoq. Tam totiž Škodovka láká na zvýhodnění až 153 tisíc korun. Platí pro Karoq Dynamic, který startuje na 869 tisících korunách. Karoq Classic pak stojí od 699 900 korun. U něj činí zákaznické zvýhodnění 63 100 korun. Co mají obě akční verze SUV ve výbavě navíc?

Karoq Classic oproti standardní verzi Selection přihazuje desetipalcové budíky, parkovací senzory vpředu, parkovací kameru vzadu, bezklíčové odemykání a startování, vyhřívaná přední sedadla a volant či bezdrátové nabíjení telefonu. Karoq Dynamic má zase navíc devítipalcovou navigaci, sadu asistentů včetně sledování mrtvých úhlů, Matrix LED přední světla, adaptivní tlumiče, sportovní volant nebo černá 18palcová litá kola.

Karoq sice má největší zvýhodnění, nejlevnější je ale nadále Fabia. Ve verzi Classic stojí od 399 900 korun a ve verzi Dynamic od 474 900 korun. První varianta má nad rámec standardní výbavy třeba parkovací senzory vpředu, parkovací kameru vzadu, bezdrátové propojení chytrého telefonu nebo 15palcová litá kola.

Druhá přidává hlídání mrtvého úhlu, desetipalcové budíky, parkovací senzory vpředu, parkovací kameru vzadu, bezklíčové odemykání a startování, sportovní podvozek nebo 16palcová litá kola. Zájemce prý ušetří 57 600, respektive 87 200 korun.

Kamiq a Scala Classic shodně přinášejí navíc prvky jako kožený multifunkční volant, parkovací senzory vpředu, parkovací kameru vzadu, bezdrátové propojení auta s telefonem, osm reproduktorů, dva USB-C konektory vzadu nebo 16palcová litá kola. Zákaznická výhoda je 30 900 korun a ceny od 469 900 korun u Scaly a 504 900 korun u Kamiqu.

Model Dynamic pak zvýhodňuje obě auta o 86 200 korun, protože přihazuje oproti běžné výbavě hlídání mrtvého úhlu, desetipalcové budíky, parkovací senzory vpředu, parkovací kameru vzadu, elektrické víko kufru, bezklíčové odemykání a startování, sportovní interiér, volant i pedály, černě lakovaná zrcátka, masku chladiče i 17palcová litá kola a podvozek s volitelnou tuhostí tlumičů. Scala startuje na 539 900 korunách a Kamiq na 574 900 korunách.

Nejprodávanější auto v Česku, Škoda Octavia, začíná ve verzi Classic na 669 900 korunách a ve verzi Dynamic na 833 900 korunách. Kombík je vždy o 30 tisíc dražší. U verze Classic láká okřídlený šíp na výhodu 66 400 korun, u verze Dynamic pak 105 300 korun.

Levnější akční model má oproti běžnému standardu navíc vyhřívaná přední sedadla, čelní sklo i volant, adaptivní vedení v jízdním pruhu, přední parkovací senzory, desetipalcové virtuální budíky, zatmavená zadní okna Sunset, přípravu pro tažné zařízení nebo paket s oboustranným kobercem v kufru, odpadkovým košem či držákem na tablet.

Dražší pak oproti běžné verzi Top Selection přihazuje Matrix LED světla s ostřikovači, 13palcovou navigaci, hlídání mrtvého úhlu, 18palcová černá litá kola, sportovní podvozek, progresivní řízení, sportovní volant i pedály nebo přípravu pro tažné zařízení.

Objednávky u dealerů už běží, obě akční verze už jsou dostupné také v konfigurátoru značky.

 
