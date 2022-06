Jediná škodovka, kde se slepila tři auta v jedno. Afriq vypadá jako písečný závoďák

Kdo by v mládí netoužil postavit si své vlastní auto? Žáci Středního odborného učiliště strojírenského ve Škodě Auto se mohou každoročně dobrovolně přihlásit do projektu, v rámci kterého společně jedno auto vyrobí. Ze školních dílen vyjel tentokrát Afriq. Má karoserii z Kamiqu, ale pohon všech kol, motor i téměř celý podvozek z Octavie. A k tomu spoustu dílů od Fabie Rally2 evo. Projeli jsme ho.

Jestli vás něco napadne při prvním setkání se Škodou Afriq, je to uznání, že rok od roku jsou studentská auta mnohem propracovanější, dotaženější a také nápaditější.

Uříznout autu střechu, případně dveře a pod podvozek nacpat co nejvíc svítících neonů a do kufru obří subwoofer - to už tady bylo a tak nějak kdysi vypadala představa auta pro náctileté od náctiletých. Ale Afriq, to je jiné "kafe".

Vypadá jako auto na závodní tratě. A má na to také slušnou výbavu. Jsou to v podstatě tři auta spojená v jedno. Karoserie pochází z Kamiqu, ovšem studenti mu zavařili druhý pár dveří. Speciál má také nové nárazníky, podběhy kol i rozšířené blatníky. A samozřejmě ty typické polepy a barvy závodních škodovek.

To, co vidět není na první pohled, je ale z útrob Octavie s pohonem všech kol, včetně motoru 2.0 TSI o výkonu 190 koní a také podvozku i nádrže. "Museli jsme upravovat podvozek, aby se tam vešel kardanový hřídel a také uchycení nádrže. Ale daleko těžší bylo instalovat a zprovoznit elektroniku, protože ta je také z Octavie," vysvětluje jeden ze studentů, Martin Kuchta, který byl součástí 25členného týmu, jenž na tomto projektu pracoval.

Auto působí vyšší, díky tomu, že má také víceprvkovou zadní nápravu z Octavie Scout včetně odpružení. Kamiq je totiž běžně předokolka a pohon 4×4 v nabídce ani nemá.

Tím třetím vozem, který daroval své díly Afriqu, byla Fabia Rally2 evo a mnoho dílů od divize Škoda Motorsport. Auto má tedy rychloupínání přední kapoty i kufru, monumentální karbonový zadní spoiler, ventilační klapku na střeše, přídavné přední světlomety a také závodní 16palcové drapáky.

K tomu také polykarbonátová boční okna s šoupacím okénkem, závodní sedačky, šestibodové bezpečnostní pásy, sportovní, semišem potažený volant, speciální přístrojovou desku, kamery s mikrofonem a hasicí systém. A samozřejmě také závodní klec, kterou pro auto vyráběla na míru firma, jež vyrábí díly pro Škodu Motorsport.

Afriq tak vypadá jako dakarský speciál, což byl také záměr. "Nejdřív vycházíme z asi osmdesáti různých nápadů od studentů, pak se vykrystalizují na tři hlavní směry, jedním z nich byl závoďák pro Dakar. Samozřejmě jsme věděli, že se chystají oslavy 120 let výročí Škody Motorsport, a tak to celé zapadlo a vedení automobilky, která nám s projektem moc pomáhá, se to líbilo," vysvětluje Jaromír Bátora, jeden z pedagogů učiliště.

Škoda Auto totiž studentům poskytuje nejen materiál - což znamená, že dostanou auta, ze kterých pak svůj vůz snů staví, a všechny potřebné díly - ale také jim radí a vše konzultují technici, konstruktéři, vývojáři a designéři. Tentokrát bylo v plánu, aby se zapojil i závodní jezdec škodovky Jan Kopecký.

Bohužel celý projekt značně zkomplikovala pandemie koronaviru, a tak v autě závodník zatím neseděl a neprojel ho na trati, i když to bylo pochopitelně také v plánu. Afriq se měl loni vydat na Rallye Dakar. "Tentokrát to bylo opravdu těžké, protože se vývoj auta protáhl, stavělo se dva roky, protože žáci byli kvůli covidu doma. Celý tým se proto proměnil, polovina studia ukončila, přišli noví studenti, a tak to trvalo dlouho," vysvětluje Martin Slabihoudek, ředitel učiliště.

Afriq na trati

S Afriqem jsme se projeli na trati v Motorlandu Bělá pod Bezdězem. Vlézt dovnitř si vyžaduje pružné tělo bez kil navíc, klec je opravdu masivní. Legračně působí standardní klíček od vozu, také startovací tlačítko a pak různé díly z běžného auta, třeba vnitřní kliky dveří. Ale zvuk má zajímavý, protože se zkracoval výfuk. Auto jede vážně velmi dobře, daleko lépe, než by prototyp musel a než by někdo čekal od studentského vozu.

A komu po jízdě vyschlo v puse, může se osvěžit vodou, kterou vyrábí izraelský generátor vody Watergen z okolní vzdušné vlhkosti. Vypadá jako velké kovové "krabice", uvnitř se ale nachází různé filtry, které vodu mineralizují a čistí a pak ji uchovávají v zásobníku při teplotě 5 °C. V dobrých podmínkách lze údajně vyrobit asi dvacet litrů pitné vody denně. V Afriqu si ji můžete natočit díky tlačítku na palubní desce do kelímku, na který je tu přimontovaný speciální držák, takže to působí jako firemní automat na vodu.

Afriq je v pořadí osmým žákovským autem a poprvé se použila karoserie modelu Kamiq. Jaký vůz by studenti měli ukázat za rok, se teprve uvidí.