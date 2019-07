Silničáři jako policie nebo záchranka. ŘSD by rádo mělo auta s modrými majáky

před 9 minutami

Některé vozy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) by do budoucna měly mít modré majáky. Urychlil by se díky tomu jejich příjezd k mimořádným událostem. Vybavena by tak mohla být asistenční vozidla a některé sypače, řekl dnes novinářům při prohlídce střediska údržby v Mirošovicích u Prahy provozní ředitel ŘSD František Sedláček.

Pravidla pro průjezd sanitek, hasičů a policie se od října změní. Senát schválil novelu číst článek Nyní mají auta ŘSD oranžové majáky, což podle Sedláčka nestačí. "Oranžový maják je dnes vlastně provozní osvětlení, které nikomu nic neříká, nebo provozní blikací nástroj, který si dnes bohužel koupí kdokoliv u benzinové pumpy," uvedl. Instalace modrých majáků je podle něj nutná potřeba, protože doprava v republice stále houstne. Jenom po dálnici D1 na druhém kilometru denně projede 107 000 aut. Stěžejní ale pro silničáře je, aby řidiči při dopravních komplikacích nechávali takzvanou bezpečnostní uličku pro průjezd vozidel údržby i složek Integrovaného záchranného systému. "To je pro nás zásadní. Budeme teď předkládat ministerstvu dopravy návrh dopravního značení," uvedl Sedláček. Na nových značkách by mělo být podobně, jako je tomu v zahraničí, vyznačeno, jak mají vozidla stát v koloně. Ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO), který dnes mirošovické středisko navštívil, poukázal na to, jak motoristům v období letních dovolených pomáhají asistenční vozy ŘSD i speciální asistenční linka 800 280 281. Za přítomnosti novinářů na ni dokonce zavolal a operátorky se ptal na možné komplikace při cestě k moři. Přehled Silniční pravidla po cestě k moři: V Německu vás navigace nesmí upozorňovat na radary ŘSD má podle Sedláčka 22 asistenčních aut, do terénu vyrážejí minimálně třikrát za den, na D1 dokonce šestkrát. Vozidla jsou vybavena světelnou signalizací pro označení překážky, nářadím, hasicími přístroji a základním zdravotnickým vybavením. Pro cestující mají i balenou vodu.